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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 10 (4) 0.67
2. Рэшфорд Маркус 7 0.47
3. Кавани Эдинсон 3 0.2
4. Мактоминай Скотт 2 0.13
5. Марсьяль Антони 1 0.07
6. Линделоф Виктор 1 0.07
7. Магуайр Гарри 1 0.07
8. Погба Поль 1 0.07
9. Ван де Бек Донни 1 0.07
10. Джеймс Дэниэл 1 0.07
11. Уан-Биссака Аарон 1 0.07
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.07
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.43
2. Грилиш Джек 5 0.36
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.36
4. Траоре Бертран 2 0.14
5. Баркли Росс 2 0.14
6. Мингс Тайрон 2 0.14
7. Конса Эзри 2 0.14
8. Макгинн Джон 1 0.07
9. Хурихан Конор 1 0.07
10. Хаус Кортни 1 0.07
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Трезеге 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 3 0
2. Магуайр Гарри 3 0
3. Фред Сантос 3 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Рэшфорд Маркус 2 0
6. Джеймс Дэниэл 2 0
7. Марсьяль Антони 0 1
8. Кавани Эдинсон 1 0
9. Матич Неманья 1 0
10. Погба Поль 1 0
11. Байи Эрик 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Кэш Мэтти 5 0
3. Соарес Дуглас 3 1
4. Макгинн Джон 4 0
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Хаус Кортни 1 0
8. Эль-Гази Анвар 1 0
9. Уоткинс Олли 1 0
10. Накамба Марвелус 1 0
11. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 10% (3) 16.67% (5) 10% (3) 13.33% (4) 16.67% (5) 33.33% (10)
 Астон Вилла 18.52% (5) 7.41% (2) 7.41% (2) 14.81% (4) 25.93% (7) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
15. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
12. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
13. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 74
    Манчестер Юнайтед 90.5% (67)
    X 5.4% (4)
    Астон Вилла 4.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Астон Вилла
    1.79
    4.50
    4.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.30 4.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 4.50 4.60
      1.77 4.26 4.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.50 0.00 12.50 1.02 4.90 1.16 4.20 1.22 2.48 1.55 2.08 1.73 1.99 1.85 1.76 2.10 1.62 2.35 1.32 3.35 1.25 3.90 1.09 6.40 1.08 7.10 1.01 12.00
    14.50 1.02 11.75 1.01 4.55 1.14 3.72 1.24 2.32 1.58 1.93 1.87 1.66 2.50 1.32 3.38 1.23 3.98 1.06 6.95 1.06 7.10
    5.56 1.17 2.57 1.56 2.28 1.69 2.01 1.90 1.77 2.16 1.62 2.42 1.24 4.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.52 1.62 2.30 1.25 3.95
    3.76 1.27 2.45 1.55 1.64 2.26 1.24 4.05 1.17 5.10
    3.24 1.39 2.57 1.56 1.92 1.99 1.64 2.39 1.44 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.03 1.74 1.50 2.45 1.31 3.25
    5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.37
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.44
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    90.5% (67)
    Ничья
    5.4% (4)
    Астон Вилла
    4.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.38% (45)
    Меньше
    36.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    61.97% (44)
    Нет
    38.03% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    39.2% (29)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    23% (17)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    13.5% (10)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    5.4% (4)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.1% (3)
    0:1 Астон Вилла
    2.7% (2)
    1:1 Ничья
    2.7% (2)
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