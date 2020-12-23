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Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.2
2. Вествуд Эшли 1 0.07
3. Брэйди Роберт 1 0.07
4. Барнс Эшли 1 0.07
5. Ми Бен 1 0.07
6. Данн Джимми 1 0.07
7. Тэйлор Чарли 0 0
8. Макнил Дуайт 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.27
2. Лукмен Адемола 2 0.13
3. Митрович Александр 2 (1) 0.13
4. Кэрни Том 1 0.07
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.07
6. Эйна Ола 1 0.07
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.07
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Родригес Джей 3 0
2. Вествуд Эшли 3 0
3. Бардсли Филипп 2 0
4. Барнс Эшли 2 0
5. Лонг Кевин 2 0
6. Лоутон Мэттью 2 0
7. Тарковски Джеймс 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 4 0
2. Андерсен Йоаким 2 1
3. Робинсон Энтони 3 0
4. Камара Абубакар 1 1
5. Кэрни Том 2 0
6. Ле Маршан Максим 2 0
7. Гектор Майкл 2 0
8. Митрович Александр 2 0
9. Рид Харрисон 2 0
10. Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
11. Лукмен Адемола 2 0
12. Одои Денис 1 0
13. Брайан Джо 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 37.5% (3) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0
 Фулхэм 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли
Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон
Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Бёрнли 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 4:2 Бёрнли Премьер-лига Фулхэм 2:3 Бёрнли Бёрнли 3:1 Фулхэм
Фулхэм 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Фулхэм Премьер-лига Бёрнли 1:0 Фулхэм Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Бёрнли 50.7% (35)
    X 39.1% (27)
    Фулхэм 10.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Фулхэм
    2.35
    3.45
    3.54
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.25 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.45 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.32 3.54
      2.20 3.42 3.36

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.20 1.06 6.40 1.11 2.75 1.42 2.14 1.75 1.81 2.05 1.63 2.37 1.29 3.70 1.20 4.30 1.06 7.70 1.05 8.40 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    7.10 1.05 5.90 1.10 2.69 1.44 2.04 1.78 1.62 2.44 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.80 1.02 15.25
    2.93 1.41 2.55 1.52 2.16 1.71 1.81 2.04 1.61 2.34 1.45 2.78 1.21 4.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.18 1.33 3.45 1.07 7.90
    2.56 1.51 1.69 2.17 1.33 3.32 1.08 8.00 1.05 9.50
    2.65 1.49 2.18 1.71 1.68 2.22 1.43 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.66 1.50 2.48 1.18 4.50
    3.26 1.34 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Где смотреть матч Бёрнли - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Фулхэм

    Исход игры
    Бёрнли
    50.7% (35)
    Ничья
    39.1% (27)
    Фулхэм
    10.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.79% (19)
    Меньше
    71.21% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (40)
    Нет
    39.39% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (21)
    1:0 Бёрнли
    30.4% (21)
    2:1 Бёрнли
    18.8% (13)
    2:2 Ничья
    4.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
    1:2 Фулхэм
    2.9% (2)
    0:1 Фулхэм
    2.9% (2)
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