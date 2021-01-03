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Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Лестер
26
Дарлоу
Карл
22
Йедлин
Деандре
18
Фернандес
Федерико
5
Шёр
Фабиан
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
36
Лонгстафф
Шон
4
Лонгстафф
Мэттью
9
Жоэлинтон
13
Уилсон
Каллум
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
11
Олбрайтон
Марк
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Ньюкасл
5-4-1
Лестер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.53
2. Хендрик Джефф 2 0.13
3. Жоэлинтон 1 0.07
4. Альмирон Мигель 1 0.07
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.07
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.07
7. Кларк Киран 1 0.07
8. Гейл Дуайт 1 0.07
9. Фрейзер Райан 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.69
2. Барнс Харви 5 0.31
3. Мэддисон Джеймс 3 0.19
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.19
5. Кастань Тимоти 1 0.06
6. Прает Деннис 1 0.06
7. Джастин Джеймс 1 0.06
8. Перес Айосе 1 0.06
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Эванс Джонни 0 0
11. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 5 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Кларк Киран 2 0
6. Уилсон Каллум 2 0
7. Мёрфи Джейкоб 2 0
8. Жоэлинтон 2 0
9. Лонгстафф Шон 2 0
10. Ритчи Мэтт 1 0
11. Крафт Эмиль 1 0
12. Ласcеллс Джамал 1 0
13. Манкильо Хави 1 0
14. Шёр Фабиан 1 0
15. Альмирон Мигель 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 3 0
6. Ндиди Уилфред 2 0
7. Джастин Джеймс 2 0
8. Фофана Уэсли 2 0
9. Олбрайтон Марк 1 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12.5% (2) 6.25% (1) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 50% (8)
 Лестер 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 7.69% (2) 38.46% (10)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон
Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Лестер: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Лестер Кубок лиги Лестер 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
6. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
7. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
8. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Ньюкасл 5.6% (8)
    X 12.5% (18)
    Лестер 81.9% (118)
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лестер
    5.90
    4.11
    1.66
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.10 1.65
    Бонус: 10 000 ₽ 5.60 4.10 1.66
    Бонус: 5 000 ₽ 5.85 4.05 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 5.90 3.85 1.61
      5.84 4.11 1.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.05 3.65 1.29 2.80 1.44 1.91 1.90 1.51 2.55 1.35 3.20 1.13 6.20
    9.50 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.32 3.26 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.75
    11.50 1.02 8.50 1.06 3.50 1.29 2.70 1.44 2.21 1.71 1.92 1.91 1.71 2.17 1.51 2.60 1.32 3.20 1.14 5.30 1.10 5.90 1.02 11.00 1.03 10.50 0.00 18.50
    3.84 1.29 2.94 1.45 2.29 1.68 1.93 1.97 1.75 2.18 1.54 2.62 1.37 3.30 1.13 6.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.93 1.82 1.42 2.75 1.09 6.40
    3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
    1.93 1.89 1.41 2.85 1.15 6.10
    3.08 1.42 2.52 1.58 1.97 1.93 1.60 2.48 1.43 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.07 1.19 4.40
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.18 4.75
    2.70 1.42 1.70 2.08 1.28 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.83
    1.87 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.16
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    3.50 1.27
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер

    Исход игры
    Ньюкасл
    5.5% (8)
    Ничья
    13% (19)
    Лестер
    81.5% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.34% (92)
    Меньше
    35.66% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    76.22% (109)
    Нет
    23.78% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    52.7% (77)
    0:1 Лестер
    12.3% (18)
    1:1 Ничья
    11.6% (17)
    0:2 Лестер
    7.5% (11)
    1:3 Лестер
    4.1% (6)
    2:1 Ньюкасл
    2.7% (4)
    1:0 Ньюкасл
    2.7% (4)
    1:4 Лестер
    2.1% (3)
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