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Ньюкасл
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.53
2. Хендрик Джефф 2 0.13
3. Жоэлинтон 1 0.07
4. Альмирон Мигель 1 0.07
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.07
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.07
7. Кларк Киран 1 0.07
8. Гейл Дуайт 1 0.07
9. Фрейзер Райан 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.69
2. Барнс Харви 5 0.31
3. Мэддисон Джеймс 3 0.19
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.19
5. Кастань Тимоти 1 0.06
6. Прает Деннис 1 0.06
7. Джастин Джеймс 1 0.06
8. Перес Айосе 1 0.06
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Эванс Джонни 0 0
11. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 5 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Кларк Киран 2 0
6. Уилсон Каллум 2 0
7. Мёрфи Джейкоб 2 0
8. Жоэлинтон 2 0
9. Лонгстафф Шон 2 0
10. Ритчи Мэтт 1 0
11. Крафт Эмиль 1 0
12. Ласcеллс Джамал 1 0
13. Манкильо Хави 1 0
14. Шёр Фабиан 1 0
15. Альмирон Мигель 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 3 0
6. Ндиди Уилфред 2 0
7. Джастин Джеймс 2 0
8. Фофана Уэсли 2 0
9. Олбрайтон Марк 1 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12.5% (2) 6.25% (1) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 50% (8)
 Лестер 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 7.69% (2) 38.46% (10)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон
Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Лестер: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Лестер Кубок лиги Лестер 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Ньюкасл 7.5% (5)
    X 10.4% (7)
    Лестер 82.1% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лестер
    5.52
    4.14
    1.74
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.00 4.00 1.72
    Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.85 1.61
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.05 1.74
      5.52 4.14 1.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 8.70 1.04 3.80 1.25 3.00 1.40 2.01 1.82 1.80 2.04 1.59 2.41 1.38 2.95 1.18 5.00 1.13 5.70 1.04 9.70 1.03 10.50 0.00 17.00
    9.60 1.02 9.10 1.03 3.54 1.26 2.77 1.44 1.96 1.94 1.51 2.56 1.33 3.20 1.15 5.25 1.09 5.85 1.01 9.80
    4.02 1.27 3.09 1.42 2.38 1.64 2.03 1.88 1.79 2.12 1.57 2.55 1.38 3.26 1.14 6.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.84 1.45 2.80 1.15 5.70
    3.12 1.36 2.00 1.81 1.45 2.75 1.15 5.65 1.10 6.95
    3.20 1.40 2.63 1.54 2.06 1.85 1.65 2.38 1.46 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.72 1.99 1.33 3.30
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.94
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.29
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер

    Исход игры
    Ньюкасл
    7.5% (5)
    Ничья
    10.4% (7)
    Лестер
    82.1% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (42)
    Меньше
    34.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    73.44% (47)
    Нет
    26.56% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    49.3% (33)
    0:1 Лестер
    13.4% (9)
    0:2 Лестер
    7.5% (5)
    1:1 Ничья
    7.5% (5)
    2:1 Ньюкасл
    4.5% (3)
    1:3 Лестер
    4.5% (3)
    1:0 Ньюкасл
    3% (2)
    1:4 Лестер
    3% (2)
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