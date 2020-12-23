Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8 (4)
|0.53
|2.
|Хендрик Джефф
|2
|0.13
|3.
|Жоэлинтон
|1
|0.07
|4.
|Альмирон Мигель
|1
|0.07
|5.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.07
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.07
|7.
|Кларк Киран
|1
|0.07
|8.
|Гейл Дуайт
|1
|0.07
|9.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.69
|2.
|Барнс Харви
|5
|0.31
|3.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.19
|4.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.19
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.06
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.06
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.06
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.06
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Эванс Джонни
|0
|0
|11.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|5
|0
|2.
|Льюис Джамал
|4
|0
|3.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|4.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|5.
|Кларк Киран
|2
|0
|6.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|7.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|8.
|Жоэлинтон
|2
|0
|9.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|10.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|11.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|12.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|13.
|Манкильо Хави
|1
|0
|14.
|Шёр Фабиан
|1
|0
|15.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|6.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|7.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|8.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|10.
|Перес Айосе
|1
|0
|11.
|Варди Джейми
|1
|0
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|0
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|50% (8)
|Лестер
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон
Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Лестер: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 23
|30
|3.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|4.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер
Исход игры
Ньюкасл
7.5% (5)
Ничья
10.4% (7)
Лестер
82.1% (55)
Тотал 2.5
Больше
65.63% (42)
Меньше
34.38% (22)
Обе команды забьют
Да
73.44% (47)
Нет
26.56% (17)
Популярный счёт
1:2 Лестер
49.3% (33)
0:1 Лестер
13.4% (9)
0:2 Лестер
7.5% (5)
1:1 Ничья
7.5% (5)
2:1 Ньюкасл
4.5% (3)
1:3 Лестер
4.5% (3)
1:0 Ньюкасл
3% (2)
1:4 Лестер
3% (2)
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