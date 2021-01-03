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Челси
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
6
Силва
Тьяго
21
Чилуэлл
Бен
17
Ковачич
Матео
7
Канте
Н'Голо
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
10
Пулишич
Кристиан
13
Стеффен
Закари
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
5
Стоунс
Джон
11
Зинченко
Александр
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
20
Силва
Бернарду
7
Стерлинг
Рахим
Челси
4-3-3
Манчестер Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.38
2. Вернер Тимо 4 0.25
3. Зума Курт 4 0.25
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.19
5. Жиру Оливье 3 0.19
6. Чилуэлл Бен 2 0.13
7. Силва Тьяго 2 0.13
8. Зиеш Хаким 1 0.06
9. Маунт Мэйсон 1 0.06
10. Джеймс Рис II 1 0.06
11. Хаверц Кай 1 0.06
12. Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
13. Пулишич Кристиан 1 0.06
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 4 0.29
2. Марез Рияд 4 0.29
3. Де Брёйне Кевин 2 (2) 0.14
4. Жезус Габриэль 2 0.14
5. Фоден Фил 2 0.14
6. Торрес Ферран 2 0.14
7. Гюндоган Илкай 2 0.14
8. Уокер Кайл 1 0.07
9. МендиБенжамен 1 0.07
10. Аке Натан 1 0.07
11. Канселу Жоау 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 4 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Аспиликуэта Сесар 2 0
5. Силва Тьяго 2 0
6. Маунт Мэйсон 2 0
7. Жиру Оливье 1 0
8. Алонсо Маркос 1 0
9. Зума Курт 1 0
10. Зиеш Хаким 1 0
11. Чилуэлл Бен 1 0
12. Хаверц Кай 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Жезус Габриэль 1 0
13. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 6.67% (2) 16.67% (5) 6.67% (2) 16.67% (5) 23.33% (7) 30% (9)
 Манчестер Сити 19.05% (4) 38.1% (8) 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси
Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига
Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 3:5 Манчестер Сити Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
6. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
7. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
8. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
    Ассистент: Гари Бесвик (Англия);
    Ассистент: Адам Нанн (Англия);
    Резервный: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках очередного по счету поединка 17-го тура турнира сойдутся футболисты «Челси» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Челси 14.2% (21)
X 38.5% (57)
Манчестер Сити 47.3% (70)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Манчестер Сити
3.45
3.72
2.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.70 2.30
Бонус: 10 000 ₽ 3.45 3.70 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.72 2.29
  3.35 3.63 2.23

Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.10 1.24 3.00 1.39 2.09 1.75 1.65 2.25 1.44 2.80 1.16 5.20 1.06 9.80
9.90 1.01 9.00 1.04 3.70 1.26 2.95 1.40 2.05 1.86 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.75 1.11 5.30 1.02 9.30
4.26 1.25 3.21 1.39 2.48 1.59 2.09 1.81 1.87 2.05 1.62 2.42 1.50 2.76 1.41 3.08 1.15 6.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.06 1.71 1.48 2.55 1.11 5.80
3.10 1.37 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
3.27 1.38 2.69 1.52 2.12 1.81 1.68 2.30 1.49 2.80 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.90
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Челси - Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

Исход игры
Челси
13.5% (20)
Ничья
38.5% (57)
Манчестер Сити
48% (71)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
88.97% (129)
Нет
11.03% (16)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
33.1% (49)
1:1 Ничья
23.6% (35)
2:2 Ничья
11.5% (17)
2:1 Челси
9.5% (14)
1:3 Манчестер Сити
4.1% (6)
0:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
2:3 Манчестер Сити
2.7% (4)
3:2 Челси
2% (3)
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