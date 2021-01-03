Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Манчестер Сити
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.38
|2.
|Вернер Тимо
|4
|0.25
|3.
|Зума Курт
|4
|0.25
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.19
|5.
|Жиру Оливье
|3
|0.19
|6.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.13
|7.
|Силва Тьяго
|2
|0.13
|8.
|Зиеш Хаким
|1
|0.06
|9.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.06
|10.
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.06
|12.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.06
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|4
|0.29
|2.
|Марез Рияд
|4
|0.29
|3.
|Де Брёйне Кевин
|2 (2)
|0.14
|4.
|Жезус Габриэль
|2
|0.14
|5.
|Фоден Фил
|2
|0.14
|6.
|Торрес Ферран
|2
|0.14
|7.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.14
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0.07
|9.
|МендиБенжамен
|1
|0.07
|10.
|Аке Натан
|1
|0.07
|11.
|Канселу Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|2.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|3.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|4.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|5.
|Силва Тьяго
|2
|0
|6.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|7.
|Жиру Оливье
|1
|0
|8.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|9.
|Зума Курт
|1
|0
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|11.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|12.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|МендиБенжамен
|2
|0
|5.
|Диаш Рубен
|2
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0
|9.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|10.
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|11.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|12.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|13.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|30% (9)
|Манчестер Сити
|19.05% (4)
|38.1% (8)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси
Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =6 -1Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 3:5 Манчестер Сити Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 24
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 15
|29
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 24
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|21 - 28
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|0
|2
|15
|8 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|8.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити
Исход игры
Челси
13.5% (20)
Ничья
38.5% (57)
Манчестер Сити
48% (71)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
88.97% (129)
Нет
11.03% (16)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
33.1% (49)
1:1 Ничья
23.6% (35)
2:2 Ничья
11.5% (17)
2:1 Челси
9.5% (14)
1:3 Манчестер Сити
4.1% (6)
0:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
2:3 Манчестер Сити
2.7% (4)
3:2 Челси
2% (3)
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