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Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Ливерпуль
0'
1:0
2' Гол
Ингс Дэнни
3' Желтая карточка
Тьяго Алькантара
15' Желтая карточка
Робертсон Эндрю
42'
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
12
Дженепо
Мусса
9
Ингс
Дэнни
32
Уолкотт
Тео
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Саутгемптон
4-4-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

2'
Ингс Дэнни
(Уорд-Праус Джеймс)
1:0
3'
 
Тьяго Алькантара
15'
 
Робертсон Эндрю
32'
Телла Нейтан
Дженепо Мусса
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.41
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.24
3. Адамс Че 4 0.24
4. Вестергор Янник 3 0.18
5. Уолкотт Тео 2 0.12
6. Армстронг Стюарт 2 0.12
7. Ромеу Ориоль 1 0.06
8. Беднарек Ян 1 0.06
9. Редмонд Натан 1 0.06
10. Дженепо Мусса 1 0.06
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.76
2. Мане Садио 6 0.35
3. Фирмино Роберто 5 0.29
4. Жота Диогу 5 0.29
5. Робертсон Эндрю 1 0.06
6. Матип Жоэль 1 0.06
7. Хендерсон Джордан 1 0.06
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.06
9. Ван Дейк Виргил 1 0.06
10. Минамино Такуми 1 0.06
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 5 0
2. Уокер-Питерс Кайл 4 0
3. Бертранд Райан 3 0
4. Уорд-Праус Джеймс 3 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Ингс Дэнни 1 0
9. Беднарек Ян 1 0
10. Адамс Че 1 0
11. Диалло Ибраима 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 2 0
2. Мане Садио 2 0
3. Милнер Джеймс 1 0
4. Матип Жоэль 1 0
5. Тьяго Алькантара 1 0
6. Фирмино Роберто 1 0
7. Ван Дейк Виргил 1 0
8. Робертсон Эндрю 1 0
9. Алиссон Бекер 1 0
10. Александер-Арнольд Трент 1 0
11. Джонс Кёртис 1 0
12. Филлипс Натаниэль 1 0
13. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 8% (2) 16% (4) 36% (9) 12% (3) 8% (2) 20% (5)
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон 1:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон 1:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон 1:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль 0:1 Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 43'
    Прорвался по флангу Робертсон и подал в центр штрафной, но здесь Фирмино нарушил правила в борьбе против Форстера.
  • 42'
    Сместился с фланга к линии штрафной Телла, ушел от двоих защитников и попытался закрутить в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 41'
    Выиграл мяч на чужой половине поля Ингс и головой сбросил на Теллу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • 40'
    С фланга навесил со штрафного Робертсон на голову Фимино, который пробил с линии вратарской, но крайне неточно.
  • 39'
    Ворвался на скорости с фланга в штрафную соперника Салах, но в борьбе с Беднареком выпустил он мяч за пределы поля.
  • 38'
    Фабиньо забрасывал в штрафную, куда врывался на скорости Мане, но его опередил вышедший из ворот Форстер.
  • 37'
    Катают мяч в центре поля мерсисайдцы, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 36'
    Мане получил мяч перед чужой штрафной, расшатал защитника и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 35'
    Тонко забрасывал Диалло в штрафную на Теллу, но тот проиграл борьбу за мяч Фабиньо и не смог пробить головой.
  • 34'
    С фланга Робертсон подал в штрафную на ход Мане, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Стивенс.
  • Замена
    33'
    Вынужденная замена произошла в составе хозяев. Вместо травмированного Мусса Дженепо игру продолжит Нейтан Телла.
  • 32'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Дженепо. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 31'
    Навесил Уорд-Праус со штрафного на дальнюю штангу, но здесь Стивенс нарушил правила в борьбе против Фабиньо.
  • 30'
    В верховой борьбе против Дженепо подтолкнул соперника в спину Арнольд. Штрафной удар исполнят "святые".
  • 29'
    Тьяго тонким пасом пытался найти в штрафной Фирмино, но в последний момент мяч перехватил Стивенс.
  • 28'
    Выиграл борьбу за мяч перед чужой штрафной Ингс и головой сбросил на Дженепо, но тот с лету пробил выше ворот.
  • Офсайд
    27'
    Убегал по флангу на чужую половину поля Диалло и забросил на ход Уолкотту, но тот оказался в офсайде.
  • 26'
    Мог выскакивать на ворота Фирмино после заброса Арнольда, но вышел из ворот Форстер и вынес мяч ногами в аут.
  • 25'
    Забросил Арнольд по флангу на ход Салаху, но тот в борьбе с Беднареком нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
  • 24'
    Сместился с правого фланга к штрафной Армстронг и пробил по воротам, но мяч угодил в голову Уолкотту.
  • 23'
    Тьяго искал пасом на правой бровке Салаха, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 22'
    Диагональ исполнял Дженепо в штрафную на Уолкотта, но того опередил Хендерсон и головой сбросил мяч в руки Алиссону.
  • 21'
    Мягко забросил Уорд-Праус в штрафную на Уолкотта, но тот в борьбе с Фабиньо не смог обработать мяч.
  • 20'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Диалло и тут же забросил вперед на Ингса. Тот откровенно завозился с мячом и подарил его защитникам.
  • Опасный момент
    19'
    Выскакивал один на один с голкипером Салах после паса от Тьяго, но переиграть в ближнем бою Форстера ему не удалось.
  • 18'
    После паса с фланга от Мане пробил по воротам метров с двадцати Тьяго, но мяч полетел выше перекладины.
  • 17'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля мерсисайдцы. Даже центр с мячом не дают они перейти "святым".
  • 16'
    Догнал мяч у лицевой линии Ингс и тут же подал в штрафную, но сфера еще в полете покинула пределы поля.
  • Желтая карточка
    15'
    Откровенно грубо Робертсон на фланге заехал сзади по ногам Армстронгу. Судья вновь показал желтую карточку.
  • 14'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Салах и попытался пробить по воротам, но угодил точно в спину защитнику.
  • 13'
    Выиграл подбор Хендерсон на линии чужой штрафной и пробил тут же по воротам, но крайне неточно.
  • 12'
    Пробивал головой Мане из пределов штрафной после паса от Арнольда, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 11'
    Окслейд-Чемберлен ушел финтом от соперника по флангу и прострелил в штрафную, но здесь Беднарек не позволил пробить Фирмино.
  • Офсайд
    10'
    Прорывался по флангу Армстронг после паса от Уолкотта, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 9'
    Мог убегать на ворота соперника Ингс после паса от Диалло, но проиграл он силовую борьбу за мяч Фабиньо.
  • 8'
    В центре поля получил по ногам Мане от Беднарека. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ливерпуля".
  • 7'
    Прорывался Александр-Арнольд по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
  • 6'
    Прорывался в штрафную Фирмино после паса от Салаха и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • Желтая карточка
    5'
    Снова в центре поля Тьяго налетел прямой ногой в ногу сопернику. На этот раз желтую карточку показал судья.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Дэнни Ингс! Быстро смогли отличиться хозяева. Со штрафного набросил на ближнюю штангу Уорд-Праус на ход Ингсу, который  красиво перебросил вышедшего из ворот Алиссона, отправив сферу точно в дальний угол.
  • 3'
    На своей половине поля Тьяго заехал по ногам Армстронгу. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 2'
    Хозяева  будут играть сегодня в традиционных красно-бело-черных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.40 2.80
Бонус: 10 000 ₽ 6.00 5.00 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 4.90 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.50 2.75
  2.50 3.40 2.84

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.00 1.13 2.80 1.45 2.23 1.66 1.75 2.10 1.39 3.00 1.31 3.45 1.13 6.20
13.00 1.00 12.25 1.01 5.90 1.12 5.05 1.17 2.88 1.47 2.22 1.66 1.73 2.06 1.41 2.73 1.27 3.34 1.12 5.20 1.09 5.80 1.01 9.80
15.50 0.00 14.00 1.03 7.77 1.08 6.50 1.11 4.20 1.22 2.12 1.83 2.05 1.75 1.96 1.90 1.60 2.33 1.70 2.15 1.45 4.44 1.22 7.46 1.04 8.12 1.05 7.81 1.04 8.36
6.14 1.09 2.85 1.47 2.79 1.47 2.43 1.60 2.07 1.81 1.76 2.14 1.59 2.46 1.83 2.05 1.59 2.44 1.47 2.78 1.28 3.62 1.07 6.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.85 1.23 2.70 1.43 1.69 2.08 1.19 4.30
3.85 1.26 2.83 1.43 1.75 2.08 1.31 3.45 1.20 4.60
4.00 1.24 2.85 1.42 2.65 1.47 1.10 6.80 1.06 8.80 1.08 6.62 1.05 7.71
3.40 1.34 2.72 1.49 1.99 1.88 1.36 3.26 1.20 4.89 1.51 2.65 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.60 1.12 2.20 1.63 1.63 2.19 1.37 2.95
5.80 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.62 2.30 1.38 3.04
4.87 1.14 3.63 1.24 2.04 1.68 1.52 2.52 1.31 3.05 1.13 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.33
1.18 4.30
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
3.15 1.48
Где смотреть матч Саутгемптон 1:0 Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Ливерпуль

Исход игры
Саутгемптон
2% (3)
Ничья
8.7% (13)
Ливерпуль
89.3% (134)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (108)
Меньше
27.03% (40)
Обе команды забьют
Да
78.38% (116)
Нет
21.62% (32)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
50% (75)
1:3 Ливерпуль
12.7% (19)
0:1 Ливерпуль
10% (15)
0:2 Ливерпуль
8.7% (13)
1:1 Ничья
6.7% (10)
2:3 Ливерпуль
3.3% (5)
1:4 Ливерпуль
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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