Ворвался на скорости с фланга в штрафную соперника Салах, но в борьбе с Беднареком выпустил он мяч за пределы поля.

С фланга навесил со штрафного Робертсон на голову Фимино, который пробил с линии вратарской, но крайне неточно.

Выиграл мяч на чужой половине поля Ингс и головой сбросил на Теллу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

Сместился с фланга к линии штрафной Телла, ушел от двоих защитников и попытался закрутить в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

Прорвался по флангу Робертсон и подал в центр штрафной, но здесь Фирмино нарушил правила в борьбе против Форстера.

38' Фабиньо забрасывал в штрафную, куда врывался на скорости Мане, но его опередил вышедший из ворот Форстер.

37' Катают мяч в центре поля мерсисайдцы, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

36' Мане получил мяч перед чужой штрафной, расшатал защитника и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

35' Тонко забрасывал Диалло в штрафную на Теллу, но тот проиграл борьбу за мяч Фабиньо и не смог пробить головой.

34' С фланга Робертсон подал в штрафную на ход Мане, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Стивенс.

33' Вынужденная замена произошла в составе хозяев. Вместо травмированного Мусса Дженепо игру продолжит Нейтан Телла.

32' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Дженепо. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

31' Навесил Уорд-Праус со штрафного на дальнюю штангу, но здесь Стивенс нарушил правила в борьбе против Фабиньо.

30' В верховой борьбе против Дженепо подтолкнул соперника в спину Арнольд. Штрафной удар исполнят "святые".

29' Тьяго тонким пасом пытался найти в штрафной Фирмино, но в последний момент мяч перехватил Стивенс.

28' Выиграл борьбу за мяч перед чужой штрафной Ингс и головой сбросил на Дженепо, но тот с лету пробил выше ворот.

27' Убегал по флангу на чужую половину поля Диалло и забросил на ход Уолкотту, но тот оказался в офсайде.

26' Мог выскакивать на ворота Фирмино после заброса Арнольда, но вышел из ворот Форстер и вынес мяч ногами в аут.

25' Забросил Арнольд по флангу на ход Салаху, но тот в борьбе с Беднареком нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.

24' Сместился с правого фланга к штрафной Армстронг и пробил по воротам, но мяч угодил в голову Уолкотту.

23' Тьяго искал пасом на правой бровке Салаха, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

22' Диагональ исполнял Дженепо в штрафную на Уолкотта, но того опередил Хендерсон и головой сбросил мяч в руки Алиссону.

21' Мягко забросил Уорд-Праус в штрафную на Уолкотта, но тот в борьбе с Фабиньо не смог обработать мяч.

20' Перехватил мяч на чужой половине поля Диалло и тут же забросил вперед на Ингса. Тот откровенно завозился с мячом и подарил его защитникам.

19' Выскакивал один на один с голкипером Салах после паса от Тьяго, но переиграть в ближнем бою Форстера ему не удалось.

18' После паса с фланга от Мане пробил по воротам метров с двадцати Тьяго, но мяч полетел выше перекладины.

17' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля мерсисайдцы. Даже центр с мячом не дают они перейти "святым".

16' Догнал мяч у лицевой линии Ингс и тут же подал в штрафную, но сфера еще в полете покинула пределы поля.

15' Откровенно грубо Робертсон на фланге заехал сзади по ногам Армстронгу. Судья вновь показал желтую карточку.

14' Сместился с фланга в штрафную соперника Салах и попытался пробить по воротам, но угодил точно в спину защитнику.

13' Выиграл подбор Хендерсон на линии чужой штрафной и пробил тут же по воротам, но крайне неточно.

12' Пробивал головой Мане из пределов штрафной после паса от Арнольда, но мяч застрял в гуще защитников.

11' Окслейд-Чемберлен ушел финтом от соперника по флангу и прострелил в штрафную, но здесь Беднарек не позволил пробить Фирмино.

10' Прорывался по флангу Армстронг после паса от Уолкотта, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

9' Мог убегать на ворота соперника Ингс после паса от Диалло, но проиграл он силовую борьбу за мяч Фабиньо.

8' В центре поля получил по ногам Мане от Беднарека. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ливерпуля".

7' Прорывался Александр-Арнольд по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.

6' Прорывался в штрафную Фирмино после паса от Салаха и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

5' Снова в центре поля Тьяго налетел прямой ногой в ногу сопернику. На этот раз желтую карточку показал судья.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Дэнни Ингс! Быстро смогли отличиться хозяева. Со штрафного набросил на ближнюю штангу Уорд-Праус на ход Ингсу, который красиво перебросил вышедшего из ворот Алиссона, отправив сферу точно в дальний угол.

3' На своей половине поля Тьяго заехал по ногам Армстронгу. Судья все видел и назначил штрафной удар.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных красно-бело-черных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.