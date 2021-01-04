Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Сент-Мэрис
Ливерпуль
1:0
2' ГолИнгс Дэнни
3' Желтая карточкаТьяго Алькантара
15' Желтая карточкаРобертсон Эндрю
35
Беднарек
Ян
32
Уолкотт
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
41 Льюис ХарриВратарь
-
31 Рэмси КейнЗащитник
-
18 Валери ЯнЗащитник
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
15'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|7 (2)
|0.41
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.24
|3.
|Адамс Че
|4
|0.24
|4.
|Вестергор Янник
|3
|0.18
|5.
|Уолкотт Тео
|2
|0.12
|6.
|Армстронг Стюарт
|2
|0.12
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.06
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.06
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.06
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.06
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.76
|2.
|Мане Садио
|6
|0.35
|3.
|Фирмино Роберто
|5
|0.29
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.29
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Матип Жоэль
|1
|0.06
|7.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.06
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.06
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|3.
|Бертранд Райан
|3
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|3
|0
|6.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|7.
|Стивенс Джек
|1
|0
|8.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|9.
|Беднарек Ян
|1
|0
|10.
|Адамс Че
|1
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|2.
|Мане Садио
|2
|0
|3.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|4.
|Матип Жоэль
|1
|0
|5.
|Тьяго Алькантара
|1
|0
|6.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|7.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|8.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|9.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|10.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|11.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|12.
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|13.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|8% (2)
|16% (4)
|36% (9)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|Ливерпуль
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =6 -5Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 24
|33
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 15
|29
|7.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 24
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|21 - 28
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|0
|2
|15
|8 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Исход игры
Саутгемптон
2% (3)
Ничья
8.7% (13)
Ливерпуль
89.3% (134)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (108)
Меньше
27.03% (40)
Обе команды забьют
Да
78.38% (116)
Нет
21.62% (32)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
50% (75)
1:3 Ливерпуль
12.7% (19)
0:1 Ливерпуль
10% (15)
0:2 Ливерпуль
8.7% (13)
1:1 Ничья
6.7% (10)
2:3 Ливерпуль
3.3% (5)
1:4 Ливерпуль
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!