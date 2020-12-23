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Саутгемптон
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.38
2. Адамс Че 4 0.25
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0.25
4. Вестергор Янник 3 0.19
5. Уолкотт Тео 2 0.13
6. Армстронг Стюарт 2 0.13
7. Ромеу Ориоль 1 0.06
8. Беднарек Ян 1 0.06
9. Редмонд Натан 1 0.06
10. Дженепо Мусса 1 0.06
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.81
2. Мане Садио 6 0.38
3. Фирмино Роберто 5 0.31
4. Жота Диогу 5 0.31
5. Робертсон Эндрю 1 0.06
6. Матип Жоэль 1 0.06
7. Хендерсон Джордан 1 0.06
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.06
9. Ван Дейк Виргил 1 0.06
10. Минамино Такуми 1 0.06
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 5 0
2. Уокер-Питерс Кайл 4 0
3. Бертранд Райан 3 0
4. Уорд-Праус Джеймс 3 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Ингс Дэнни 1 0
9. Беднарек Ян 1 0
10. Адамс Че 1 0
11. Диалло Ибраима 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 2 0
2. Мане Садио 2 0
3. Милнер Джеймс 1 0
4. Матип Жоэль 1 0
5. Фирмино Роберто 1 0
6. Ван Дейк Виргил 1 0
7. Алиссон Бекер 1 0
8. Александер-Арнольд Трент 1 0
9. Джонс Кёртис 1 0
10. Филлипс Натаниэль 1 0
11. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 8% (2) 16% (4) 36% (9) 12% (3) 8% (2) 20% (5)
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
7. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
8. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
7. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
8. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
9. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
10. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 70
    Саутгемптон 1.4% (1)
    X 11.4% (8)
    Ливерпуль 87.1% (61)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ливерпуль
    5.00
    4.40
    1.69
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.80 4.40 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.40 1.69
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.40 1.69
      4.87 4.35 1.69

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.70 1.18 3.76 1.27 2.40 1.64 1.84 1.96 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.25 1.06 7.20 1.04 7.70
    17.00 0.00 11.00 1.01 4.50 1.20 3.45 1.29 2.23 1.66 2.00 1.82 1.76 2.08 1.70 2.15 1.47 2.65 1.25 3.90 1.20 4.30 1.07 7.80 1.06 8.40 1.01 13.50
    4.89 1.21 2.82 1.48 2.33 1.67 2.08 1.84 1.81 2.10 1.63 2.40 1.51 2.68 1.20 4.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
    2.30 1.60 1.57 2.39 1.19 4.30
    3.10 1.41 2.44 1.61 1.85 2.07 1.59 2.50 1.40 3.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.19 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64
    3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.35
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль

    Исход игры
    Саутгемптон
    1.4% (1)
    Ничья
    11.4% (8)
    Ливерпуль
    87.1% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.36% (52)
    Меньше
    24.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.71% (55)
    Нет
    20.29% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    57.1% (40)
    0:2 Ливерпуль
    8.6% (6)
    1:3 Ливерпуль
    7.1% (5)
    0:1 Ливерпуль
    7.1% (5)
    1:1 Ничья
    7.1% (5)
    0:3 Ливерпуль
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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