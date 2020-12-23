Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.38
|2.
|Адамс Че
|4
|0.25
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.25
|4.
|Вестергор Янник
|3
|0.19
|5.
|Уолкотт Тео
|2
|0.13
|6.
|Армстронг Стюарт
|2
|0.13
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.06
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.06
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.06
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.06
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.81
|2.
|Мане Садио
|6
|0.38
|3.
|Фирмино Роберто
|5
|0.31
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.31
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Матип Жоэль
|1
|0.06
|7.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.06
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.06
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|3.
|Бертранд Райан
|3
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|3
|0
|6.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|7.
|Стивенс Джек
|1
|0
|8.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|9.
|Беднарек Ян
|1
|0
|10.
|Адамс Че
|1
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|2.
|Мане Садио
|2
|0
|3.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|4.
|Матип Жоэль
|1
|0
|5.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|6.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|7.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|8.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|9.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|10.
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|11.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|8% (2)
|16% (4)
|36% (9)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|Ливерпуль
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =6 -5Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 24
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|10.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль
Исход игры
Саутгемптон
1.4% (1)
Ничья
11.4% (8)
Ливерпуль
87.1% (61)
Тотал 2.5
Больше
75.36% (52)
Меньше
24.64% (17)
Обе команды забьют
Да
79.71% (55)
Нет
20.29% (14)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
57.1% (40)
0:2 Ливерпуль
8.6% (6)
1:3 Ливерпуль
7.1% (5)
0:1 Ливерпуль
7.1% (5)
1:1 Ничья
7.1% (5)
0:3 Ливерпуль
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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