Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.4
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.33
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.33
|4.
|Траоре Бертран
|3
|0.2
|5.
|Баркли Росс
|2
|0.13
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.13
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.13
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.07
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.07
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.07
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Трезеге
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|12
|0.75
|2.
|Кейн Гарри
|10 (3)
|0.63
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.13
|4.
|Орье Серж
|1
|0.06
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.06
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.06
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.06
|8.
|Лукас Моура
|1
|0.06
|9.
|Регилон Серхио
|0
|0
|10.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|11.
|Дэвис Бен
|0
|0
|12.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|4.
|Макгинн Джон
|4
|0
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Хаус Кортни
|1
|0
|8.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|9.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|10.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|11.
|Конса Эзри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|5.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|6.
|Регилон Серхио
|2
|0
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|8.
|Ламела Эрик
|1
|0
|9.
|Кейн Гарри
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|25% (7)
|25% (7)
|Тоттенхэм
|27.59% (8)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =2 -7Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Тоттенхэм: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 24
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 15
|29
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 24
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|21 - 28
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|0
|2
|15
|8 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм
Исход игры
Астон Вилла
3.3% (2)
Ничья
10% (6)
Тоттенхэм
86.7% (52)
Тотал 2.5
Больше
75.86% (44)
Меньше
24.14% (14)
Обе команды забьют
Да
81.03% (47)
Нет
18.97% (11)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
63.3% (38)
0:1 Тоттенхэм
10% (6)
1:1 Ничья
6.7% (4)
0:2 Тоттенхэм
5% (3)
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