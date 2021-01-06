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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.4
2. Грилиш Джек 5 0.33
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.33
4. Траоре Бертран 3 0.2
5. Баркли Росс 2 0.13
6. Мингс Тайрон 2 0.13
7. Конса Эзри 2 0.13
8. Макгинн Джон 1 0.07
9. Хурихан Конор 1 0.07
10. Хаус Кортни 1 0.07
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Трезеге 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 12 0.75
2. Кейн Гарри 10 (3) 0.63
3. Н'Домбеле Тангай 2 0.13
4. Орье Серж 1 0.06
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.06
6. Бэйл Гарет 1 0.06
7. Алдервейрельд Тоби 1 0.06
8. Лукас Моура 1 0.06
9. Регилон Серхио 0 0
10. Доэрти Мэтт 0 0
11. Дэвис Бен 0 0
12. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Кэш Мэтти 5 0
3. Соарес Дуглас 3 1
4. Макгинн Джон 4 0
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Хаус Кортни 1 0
8. Эль-Гази Анвар 1 0
9. Уоткинс Олли 1 0
10. Накамба Марвелус 1 0
11. Конса Эзри 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 4 0
2. Доэрти Мэтт 2 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Регилон Серхио 2 0
7. Н'Домбеле Тангай 2 0
8. Ламела Эрик 1 0
9. Кейн Гарри 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 17.86% (5) 7.14% (2) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7) 25% (7)
 Тоттенхэм 27.59% (8) 17.24% (5) 17.24% (5) 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Тоттенхэм: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Астон Вилла 3.3% (2)
    X 10% (6)
    Тоттенхэм 86.7% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Тоттенхэм
    6.70
    5.00
    2.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.60 2.40
    Бонус: 10 000 ₽ 5.80 4.70 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.70 5.00 1.48
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 5.00 1.51
      5.70 4.77 1.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.20 1.16 2.50 1.53 1.99 1.82 1.62 2.31 1.26 3.95 1.10 7.20
    13.00 1.00 14.00 1.00 5.45 1.15 4.25 1.22 2.65 1.54 1.98 1.83 1.65 2.18 1.35 2.98 1.22 3.72 1.08 6.10 1.07 6.70 1.00 10.75
    18.00 1.01 13.00 1.01 5.30 1.14 4.40 1.19 2.46 1.47 2.15 1.70 1.98 1.88 1.77 2.14 1.66 2.31 1.36 3.05 1.27 3.60 1.11 5.90 1.09 6.80 1.02 11.00 1.01 12.00
    5.53 1.15 2.53 1.53 2.26 1.65 2.00 1.84 1.76 2.08 1.62 2.33 1.25 4.01 1.10 7.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.26 2.47 1.50 1.61 2.22 1.16 4.80
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.18 4.75
    2.46 1.48 1.60 2.23 1.25 3.70
    3.20 1.36 2.55 1.52 1.90 1.93 1.62 2.32 1.43 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.14 2.05 1.72 1.52 2.42 1.32 3.20
    5.50 1.16 4.05 1.24 2.11 1.73 1.53 2.40 1.35 3.20
    3.40 1.29 2.06 1.71 1.58 2.45 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.15
    1.69 2.10
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    3.85 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.38
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Астон Вилла - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    3.3% (2)
    Ничья
    10% (6)
    Тоттенхэм
    86.7% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.86% (44)
    Меньше
    24.14% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (47)
    Нет
    18.97% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    63.3% (38)
    0:1 Тоттенхэм
    10% (6)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    0:2 Тоттенхэм
    5% (3)
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