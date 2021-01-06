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Арсенал
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 7 (1) 0.41
2. Сака Букайо 3 0.18
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.18
4. Габриэль дос Сантос 2 0.12
5. Пепе Николя 2 (1) 0.12
6. Тирни Киран 1 0.06
7. Нкетиа Эдди 1 0.06
8. Джака Гранит 1 0.06
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Бельерин Эктор 0 0
11. Смит-Роу Эмил 0 0
12. Себальос Дани 0 0
13. Холдинг Роб 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 8 (2) 0.47
2. Бентеке Кристиан 3 0.18
3. Эзе Эберечи 2 0.12
4. Шлупп Джеффри 2 0.12
5. Таунсенд Андрос 1 0.06
6. Данн Скотт 1 0.06
7. Куйяте Шейку 1 0.06
8. Айю Джордан 1 0.06
9. Ридевальд Жайро 1 0.06
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 6 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Тирни Киран 3 0
6. Ляказетт Александр 2 0
7. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
8. Эльнени Мохамед 2 0
9. Холдинг Роб 2 0
10. Пепе Николя 0 1
11. Мари Пабло 1 0
12. Парти Томас 1 0
13. Уиллок Джо 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 4 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Уорд Джоэл 3 0
4. Заха Уилфрид 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Эзе Эберечи 2 0
9. Маккарти Джеймс 1 0
10. Данн Скотт 1 0
11. Клайн Натаниэль 1 0
12. Ван Анхольт Патрик 1 0
13. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 5% (1) 25% (5) 15% (3) 25% (5) 25% (5) 5% (1)
 Кристал Пэлас 25% (5) 15% (3) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Арсенал Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.25 6.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.56 4.10 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.20 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.00 6.70
  1.58 4.17 6.56

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.28 2.90 1.41 1.96 1.85 1.55 2.47 1.37 3.10 1.14 5.80
9.40 1.02 8.90 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 2.01 1.89 1.55 2.45 1.36 3.04 1.14 4.90 1.10 5.50 1.02 9.70
12.50 1.02 8.70 1.05 3.70 1.29 2.90 1.41 2.17 1.69 1.96 1.90 1.77 2.15 1.55 2.50 1.36 3.05 1.16 5.00 1.12 5.70 1.02 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
3.86 1.29 2.96 1.44 2.31 1.68 1.99 1.92 1.76 2.17 1.54 2.63 1.36 3.35 1.13 6.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.97 1.78 1.44 2.70 1.10 6.20
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75
1.98 1.82 1.44 2.70 1.14 5.70
3.17 1.40 2.60 1.55 2.03 1.88 1.63 2.41 1.45 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.03 1.20 4.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.20 4.60
2.85 1.40 1.72 2.05 1.31 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.60 1.27
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Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас

Исход игры
Арсенал
92.5% (62)
Ничья
4.5% (3)
Кристал Пэлас
3% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (37)
Меньше
43.08% (28)
Обе команды забьют
Да
58.46% (38)
Нет
41.54% (27)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
38.8% (26)
2:0 Арсенал
22.4% (15)
1:0 Арсенал
14.9% (10)
3:1 Арсенал
11.9% (8)
1:1 Ничья
3% (2)
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