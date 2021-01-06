Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|7 (1)
|0.41
|2.
|Сака Букайо
|3
|0.18
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3 (1)
|0.18
|4.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.12
|5.
|Пепе Николя
|2 (1)
|0.12
|6.
|Тирни Киран
|1
|0.06
|7.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.06
|8.
|Джака Гранит
|1
|0.06
|9.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|10.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|11.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|12.
|Себальос Дани
|0
|0
|13.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|8 (2)
|0.47
|2.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.18
|3.
|Эзе Эберечи
|2
|0.12
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.12
|5.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.06
|6.
|Данн Скотт
|1
|0.06
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.06
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.06
|9.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.06
|10.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|11.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|14.
|Бачуайи Миши
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|6
|0
|2.
|Джака Гранит
|2
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Себальос Дани
|3
|0
|5.
|Тирни Киран
|3
|0
|6.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|7.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|8.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|9.
|Холдинг Роб
|2
|0
|10.
|Пепе Николя
|0
|1
|11.
|Мари Пабло
|1
|0
|12.
|Парти Томас
|1
|0
|13.
|Уиллок Джо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|4
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|9.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|10.
|Данн Скотт
|1
|0
|11.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|12.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|13.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|25% (5)
|25% (5)
|5% (1)
|Кристал Пэлас
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =2 -7Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Арсенал 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Арсенал Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 24
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 15
|29
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 24
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|21 - 28
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|0
|2
|15
|8 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас
Исход игры
Арсенал
92.5% (62)
Ничья
4.5% (3)
Кристал Пэлас
3% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (37)
Меньше
43.08% (28)
Обе команды забьют
Да
58.46% (38)
Нет
41.54% (27)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
38.8% (26)
2:0 Арсенал
22.4% (15)
1:0 Арсенал
14.9% (10)
3:1 Арсенал
11.9% (8)
1:1 Ничья
3% (2)
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