Кортрейк
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Гульденспоренстадион
Генк
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
33
Лукуми
Джон
38
Куасси
Эбуэ
11
Тома
Бастьен
21
Уронен
Йере
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
11 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.42
|2.
|Девале Жиль
|3
|0.16
|3.
|Селемани Фаиз
|3
|0.16
|4.
|Макаренко Евгений
|2
|0.11
|5.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.11
|6.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.11
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.05
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.05
|9.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.05
|10.
|Моффи Теремас
|1
|0.05
|11.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|12.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|18 (5)
|0.95
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.58
|3.
|Ито Дзюнъя
|5
|0.26
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.21
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.05
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.05
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.05
|9.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|10.
|Уронен Йере
|0
|0
|11.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|12.
|Куэста Карлос
|0
|0
|13.
|Тома Бастьен
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|3.
|Оканси Эрик
|4
|0
|4.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|5.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|6.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|7.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|9.
|Голубович Петар
|2
|0
|10.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|11.
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|12.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|13.
|Ружо Лукас
|1
|0
|14.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|15.
|Стоянович Йован
|1
|0
|16.
|Якубех Адам
|1
|0
|17.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Онуачу Пол
|4
|0
|2.
|Лукуми Джон
|4
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|4.
|Уронен Йере
|3
|0
|5.
|Грошовски Патрик
|3
|0
|6.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|7.
|Куэста Карлос
|1
|1
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Куасси Эбуэ
|2
|0
|10.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|11.
|Тома Бастьен
|0
|1
|12.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|13.
|Меле Йоаким
|1
|0
|14.
|Артеага Херардо
|1
|0
|15.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|16.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|25% (6)
|Генк
|16.67% (7)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен
Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен
Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк
Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбек
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 23
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|39 - 40
|28
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 34
|27
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|10.
|Остенде
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|11.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|12.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|13.
|Эйпен
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|21 - 31
|20
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 31
|20
|15.
|Мехелен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|28 - 36
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|17.
|Мехелен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|16 - 21
|8
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Генк
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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