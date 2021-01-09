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Кортрейк
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Генк
0' 2'
31
Илич
Марко
2
Голубович
Петар
3
Хайнс-Айк
Брендан
76
Дерейк
Тимоти
4
Девале
Жиль
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Де
Сар
Жюльен
25
Макаренко
Евгений
51
Оканси
Эрик
17
Гейе
Папе
Хабиб
10
Селемани
Фаиз
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
38
Куасси
Эбуэ
11
Тома
Бастьен
8
Хейнен
Бриан
21
Уронен
Йере
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
Кортрейк
3-5-2
Генк
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.42
2. Девале Жиль 3 0.16
3. Селемани Фаиз 3 0.16
4. Макаренко Евгений 2 0.11
5. Йонкхеере Михил 2 0.11
6. Гейе Папе Хабиб 2 0.11
7. Оканси Эрик 1 0.05
8. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.05
9. Сейнсбери Трент 1 0.05
10. Моффи Теремас 1 0.05
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Лепуан Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 18 (5) 0.95
2. Бонгонда Тео 11 (1) 0.58
3. Ито Дзюнъя 5 0.26
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.21
5. Меле Йоаким 1 0.05
6. Грошовски Патрик 1 0.05
7. Хейнен Бриан 1 0.05
8. Артеага Херардо 1 0.05
9. Муньос Даниэль 0 0
10. Уронен Йере 0 0
11. Воутерс Дрис 0 0
12. Куэста Карлос 0 0
13. Тома Бастьен 0 0
14. Ойен Люка 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Де Сар Жюльен 4 0
3. Оканси Эрик 4 0
4. Селемани Фаиз 2 1
5. Лепуан Кристоф 3 0
6. Сейнсбери Трент 3 0
7. Макаренко Евгений 2 0
8. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
9. Голубович Петар 2 0
10. Номбе Мбойо 2 0
11. Дерейк Тимоти 1 0
12. Йонкхеере Михил 1 0
13. Ружо Лукас 1 0
14. Аджагун Абдул 1 0
15. Стоянович Йован 1 0
16. Якубех Адам 1 0
17. Хайнс-Айк Брендан 1 0
Генк
# Игрок      
1. Онуачу Пол 4 0
2. Лукуми Джон 4 0
3. Ито Дзюнъя 2 1
4. Уронен Йере 3 0
5. Грошовски Патрик 3 0
6. Бонгонда Тео 1 1
7. Куэста Карлос 1 1
8. Воутерс Дрис 2 0
9. Куасси Эбуэ 2 0
10. Муньос Даниэль 2 0
11. Тома Бастьен 0 1
12. Дессерс Сириль 1 0
13. Меле Йоаким 1 0
14. Артеага Херардо 1 0
15. Торстведт Кристиан 1 0
16. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 20.83% (5) 4.17% (1) 8.33% (2) 20.83% (5) 20.83% (5) 25% (6)
 Генк 16.67% (7) 16.67% (7) 11.9% (5) 21.43% (9) 16.67% (7) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен
Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен
Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк
Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбек

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Генк 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Генк 1:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 19 11 5 3 42 - 23 38
3. Шарлеруа Заявка 19 10 3 6 30 - 22 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
6. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 18 9 1 8 39 - 40 28
8. Зульте-Варегем Заявка 20 8 3 9 27 - 34 27
9. Кортрейк Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
10. Остенде Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
11. Гент Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
12. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
13. Эйпен Заявка 18 4 8 6 21 - 31 20
14. Сент-Трюйден Заявка 19 5 5 9 23 - 31 20
15. Мехелен Заявка 19 5 5 9 28 - 36 20
16. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
17. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
18. Мускрон-Перювельз Заявка 20 4 5 11 16 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Кортрейк Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
13. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Эйпен Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
17. Мехелен Заявка 10 2 2 6 16 - 21 8
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Генк Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
3. Шарлеруа Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
4. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Генк
3.80
3.60
2.19
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.60 2.15
Бонус: 10 000 ₽ 3.25 3.35 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.34 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.45 1.97
  3.38 3.55 2.19

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 2.30 1.57 1.85 1.89 1.55 2.35 1.21 4.10 1.08 7.00
12.50 1.00 8.20 1.04 3.84 1.21 3.10 1.33 2.07 1.72 1.70 2.15 1.50 2.77 1.22 4.20 1.17 4.85 1.05 7.90 1.04 8.40
14.50 1.01 9.80 1.04 3.95 1.23 3.20 1.32 2.10 1.72 1.91 1.89 1.65 2.20 1.72 2.12 1.41 2.80 1.19 4.20 1.17 4.90 1.04 8.50 1.05 9.10 1.01 16.00
4.50 1.22 2.52 1.56 2.09 1.78 1.88 1.98 1.67 2.28 1.54 2.57 1.45 2.84 1.19 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.34 1.56 1.57 2.30 1.15 5.00
2.91 1.41 2.06 1.76 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
2.11 1.73 1.47 2.65 1.15 4.90
3.21 1.38 2.66 1.51 2.10 1.79 1.67 2.27 1.48 2.75 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
4.45 1.21 3.15 1.36 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.05 1.31 1.87 1.87 1.36 2.80 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.50
1.63 2.30
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.60 1.46
3.05 1.35
Где смотреть матч Кортрейк 0:0 Генк онлайн

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