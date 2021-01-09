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Кортрейк
2:1
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
23' Гол
Гейе Папе Хабиб
1:1
41' Гол
Онуачу Пол
2:1
54' Гол
Гейе Папе Хабиб
57' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
60' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
73' Желтая карточка
Ито Дзюнъя
90'+6
31
Илич
Марко
2
Голубович
Петар
3
Хайнс-Айк
Брендан
76
Дерейк
Тимоти
4
Девале
Жиль
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Де
Сар
Жюльен
25
Макаренко
Евгений
51
Оканси
Эрик
17
Гейе
Папе
Хабиб
10
Селемани
Фаиз
1
Вукович
Дэнни
33
Лукуми
Джон
46
Куэста
Карлос
23
Муньос
Даниэль
21
Уронен
Йере
8
Хейнен
Бриан
11
Тома
Бастьен
38
Куасси
Эбуэ
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
Кортрейк
3-5-2
Генк
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.4
2. Гейе Папе Хабиб 4 0.2
3. Девале Жиль 3 0.15
4. Селемани Фаиз 3 0.15
5. Макаренко Евгений 2 0.1
6. Йонкхеере Михил 2 0.1
7. Оканси Эрик 1 0.05
8. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.05
9. Сейнсбери Трент 1 0.05
10. Моффи Теремас 1 0.05
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Де Сар Жюльен 0 0
13. Дерейк Тимоти 0 0
14. Лепуан Кристоф 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 19 (5) 0.95
2. Бонгонда Тео 11 (1) 0.55
3. Ито Дзюнъя 5 0.25
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.2
5. Меле Йоаким 1 0.05
6. Грошовски Патрик 1 0.05
7. Хейнен Бриан 1 0.05
8. Артеага Херардо 1 0.05
9. Муньос Даниэль 0 0
10. Уронен Йере 0 0
11. Воутерс Дрис 0 0
12. Куэста Карлос 0 0
13. Тома Бастьен 0 0
14. Ойен Люка 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Де Сар Жюльен 4 0
3. Оканси Эрик 4 0
4. Селемани Фаиз 2 1
5. Лепуан Кристоф 3 0
6. Сейнсбери Трент 3 0
7. Макаренко Евгений 2 0
8. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
9. Голубович Петар 2 0
10. Номбе Мбойо 2 0
11. Хайнс-Айк Брендан 2 0
12. Дерейк Тимоти 1 0
13. Йонкхеере Михил 1 0
14. Ружо Лукас 1 0
15. Аджагун Абдул 1 0
16. Стоянович Йован 1 0
17. Якубех Адам 1 0
Генк
# Игрок      
1. Ито Дзюнъя 3 1
2. Онуачу Пол 4 0
3. Лукуми Джон 4 0
4. Уронен Йере 3 0
5. Грошовски Патрик 3 0
6. Куасси Эбуэ 3 0
7. Бонгонда Тео 1 1
8. Куэста Карлос 1 1
9. Воутерс Дрис 2 0
10. Муньос Даниэль 2 0
11. Тома Бастьен 0 1
12. Дессерс Сириль 1 0
13. Меле Йоаким 1 0
14. Артеага Херардо 1 0
15. Торстведт Кристиан 1 0
16. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 19.23% (5) 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 23.08% (6)
 Генк 16.28% (7) 16.28% (7) 13.95% (6) 20.93% (9) 16.28% (7) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен
Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен
Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк
Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбек

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Генк 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Генк 1:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 20 11 5 4 43 - 25 38
3. Шарлеруа 0:1 Заявка 20 10 3 7 30 - 23 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
6. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
7. Кортрейк Заявка 20 8 5 7 26 - 28 29
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 18 9 1 8 39 - 40 28
9. Остенде 1:0 Заявка 19 8 4 7 25 - 22 28
10. Зульте-Варегем Заявка 20 8 3 9 27 - 34 27
11. Гент Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
12. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
13. Эйпен Заявка 19 5 8 6 23 - 32 23
14. Сент-Трюйден Заявка 19 5 5 9 23 - 31 20
15. Мехелен Заявка 19 5 5 9 28 - 36 20
16. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
17. Серкль Брюгге Заявка 19 6 0 13 26 - 35 18
18. Мускрон-Перювельз Заявка 20 4 5 11 16 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Остенде 1:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
7. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Шарлеруа 0:1 Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
13. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15. Эйпен Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
16. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
17. Мехелен Заявка 10 2 2 6 16 - 21 8
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Генк Заявка 10 5 2 3 19 - 14 17
3. Шарлеруа 0:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
4. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
5. Эйпен Заявка 10 3 5 2 11 - 14 14
6. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
7. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
8. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
9. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
10. Гент Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
11. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде 1:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Гейе Папе Хабиб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 4.15 12.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.25 3.35 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.34 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 9.50 77.00
  1.30 4.45 18.44

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 2.30 1.57 1.85 1.89 1.55 2.35 1.21 4.10 1.08 7.00
12.50 1.00 8.20 1.04 3.84 1.21 3.10 1.33 2.07 1.72 1.70 2.15 1.50 2.77 1.22 4.20 1.17 4.85 1.05 7.90 1.04 8.40
9.50 1.03 7.50 1.07 8.50 1.05 6.50 1.09 4.10 1.20 1.91 1.89 2.90 1.38 1.72 2.12 1.12 5.55 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 16.00
3.77 1.28 2.79 1.46 2.16 1.73 3.97 1.26 3.31 1.34 2.64 1.50 1.95 1.91 1.94 1.93 1.59 2.42 1.25 4.06 1.13 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.34 1.56 1.57 2.30 1.15 5.00
2.91 1.41 2.06 1.76 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
2.75 1.42 1.82 1.92 1.82 1.92 1.11 5.80 1.12 5.55
2.63 1.50 2.16 1.73 1.68 2.25 1.43 2.89 1.52 2.58 1.30 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
4.45 1.21 3.15 1.36 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.05 1.31 1.87 1.87 1.36 2.80 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.50
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
2.60 1.46
3.05 1.35
Где смотреть матч Кортрейк 2:1 Генк онлайн

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