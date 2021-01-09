Кортрейк
2:1
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Генк
1:0
23' ГолГейе Папе Хабиб
1:1
41' ГолОнуачу Пол
2:1
54' ГолГейе Папе Хабиб
57' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
60' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
73' Желтая карточкаИто Дзюнъя
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
11
Тома
Бастьен
38
Куасси
Эбуэ
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тома БастьенПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
23'
1:0
41'
1:1
54'
2:1
60'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.4
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.2
|3.
|Девале Жиль
|3
|0.15
|4.
|Селемани Фаиз
|3
|0.15
|5.
|Макаренко Евгений
|2
|0.1
|6.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.1
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.05
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.05
|9.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.05
|10.
|Моффи Теремас
|1
|0.05
|11.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|12.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|13.
|Дерейк Тимоти
|0
|0
|14.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|19 (5)
|0.95
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.55
|3.
|Ито Дзюнъя
|5
|0.25
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.2
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.05
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.05
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.05
|9.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|10.
|Уронен Йере
|0
|0
|11.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|12.
|Куэста Карлос
|0
|0
|13.
|Тома Бастьен
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|3.
|Оканси Эрик
|4
|0
|4.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|5.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|6.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|7.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|9.
|Голубович Петар
|2
|0
|10.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|11.
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|12.
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|13.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|14.
|Ружо Лукас
|1
|0
|15.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|16.
|Стоянович Йован
|1
|0
|17.
|Якубех Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|2.
|Онуачу Пол
|4
|0
|3.
|Лукуми Джон
|4
|0
|4.
|Уронен Йере
|3
|0
|5.
|Грошовски Патрик
|3
|0
|6.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|7.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|8.
|Куэста Карлос
|1
|1
|9.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|10.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|11.
|Тома Бастьен
|0
|1
|12.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|13.
|Меле Йоаким
|1
|0
|14.
|Артеага Херардо
|1
|0
|15.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|16.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|Генк
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен
Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен
Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк
Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбек
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|0:1 Заявка
|20
|10
|3
|7
|30 - 23
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 28
|29
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|39 - 40
|28
|9.
|Остенде
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 22
|28
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 34
|27
|11.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|12.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|13.
|Эйпен
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 32
|23
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 31
|20
|15.
|Мехелен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|28 - 36
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|26 - 35
|18
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Остенде
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Шарлеруа
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|17.
|Мехелен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|16 - 21
|8
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 14
|17
|3.
|Шарлеруа
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|5.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 14
|14
|6.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|9.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|10.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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