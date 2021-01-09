Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Ян Брейдель
Эйпен
24
Марселен
Жан
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
31
Дефурни
Тео
34
Н'Дри
Конан
39
Каембе
Эдо
28
Эрис
Жонатан
11
Баби
Амара
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Н'Дри КонанЗащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эрис ЖонатанПолузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|10 (1)
|0.56
|2.
|Мусаба Антони
|4
|0.22
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.22
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.11
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.06
|6.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.06
|7.
|Кануте Франк
|1
|0.06
|8.
|Марселен Жан
|1
|0.06
|9.
|Сомерс Тибо
|1
|0.06
|10.
|Оггас Кевин
|0
|0
|11.
|Таравель Жереми
|0
|0
|12.
|Велковски Димитар
|0
|0
|13.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.22
|2.
|Нгой Жульен
|4
|0.22
|3.
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.22
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.11
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.06
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.06
|7.
|Кох Менно
|1
|0.06
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.06
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|12.
|Коне Мамаду
|0
|0
|13.
|Каембе Эдо
|0
|0
|14.
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Бейтс Дэвид
|3
|1
|3.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|4.
|Таравель Жереми
|3
|0
|5.
|Хотич Дино
|3
|0
|6.
|Марселен Жан
|3
|0
|7.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|8.
|Азар Килиан
|2
|0
|9.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|10.
|Кануте Франк
|2
|0
|11.
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|12.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|13.
|Коррин Александр
|1
|0
|14.
|Угбо Ике
|1
|0
|15.
|Велковски Димитар
|1
|0
|16.
|Оггас Кевин
|1
|0
|17.
|Декостере Роббе
|1
|0
|18.
|Мусаба Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Колс Йенс
|5
|0
|2.
|Петерс Стеф
|4
|0
|3.
|Амат Хорди
|4
|0
|4.
|Кох Менно
|4
|0
|5.
|Адриано Коррея
|3
|0
|6.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|1
|8.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|9.
|Коне Мамаду
|2
|0
|10.
|Превляк Смаил
|2
|0
|11.
|Нгой Жульен
|2
|0
|12.
|Каембе Эдо
|2
|0
|13.
|Н'Дри Конан
|2
|0
|14.
|Бек Андреас
|1
|0
|15.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|16.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|17.
|Дефурни Тео
|1
|0
|18.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|8% (2)
|12% (3)
|12% (3)
|20% (5)
|8% (2)
|40% (10)
|Эйпен
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +6 =1 -13Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен
Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Эйпен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 23
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|39 - 40
|28
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 34
|27
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|10.
|Остенде
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|11.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|12.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|13.
|Эйпен
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|21 - 31
|20
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 31
|20
|15.
|Мехелен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|28 - 36
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|17.
|Мехелен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|16 - 21
|8
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Генк
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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