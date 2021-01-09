  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Эйпен
0' 2'
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
24
Марселен
Жан
4
Таравель
Жереми
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
41
Бьянкон
Жулиан
20
Оггас
Кевин
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
7
Азар
Килиан
31
Дефурни
Тео
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
34
Н'Дри
Конан
6
Пулен
Бенуа
39
Каембе
Эдо
8
Петерс
Стеф
21
Адриано
Коррея
28
Эрис
Жонатан
11
Баби
Амара
7
Нгой
Жульен
Серкль Брюгге
4-3-3
Эйпен
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 10 (1) 0.56
2. Мусаба Антони 4 0.22
3. Хотич Дино 4 (1) 0.22
4. Мбенза Гай 2 0.11
5. Азар Килиан 1 0.06
6. Витиньо Виктор II 1 0.06
7. Кануте Франк 1 0.06
8. Марселен Жан 1 0.06
9. Сомерс Тибо 1 0.06
10. Оггас Кевин 0 0
11. Таравель Жереми 0 0
12. Велковски Димитар 0 0
13. Ванхутт Шарль 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мусона Ноуледж 4 0.22
2. Нгой Жульен 4 0.22
3. Превляк Смаил 4 (1) 0.22
4. Петерс Стеф 2 0.11
5. Эрис Жонатан 1 0.06
6. Колс Йенс 1 0.06
7. Кох Менно 1 0.06
8. Агбаду Эммануэль 1 0.06
9. Нуху Айзек 1 0.06
10. Адриано Коррея 0 0
11. Схоутерден Нильс 0 0
12. Коне Мамаду 0 0
13. Каембе Эдо 0 0
14. Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Бейтс Дэвид 3 1
3. Лопес Леонардо 2 1
4. Таравель Жереми 3 0
5. Хотич Дино 3 0
6. Марселен Жан 3 0
7. Бьянкон Жулиан 3 0
8. Азар Килиан 2 0
9. Витиньо Виктор II 2 0
10. Кануте Франк 2 0
11. Ванхутт Шарль 2 0
12. Сомерс Тибо 2 0
13. Коррин Александр 1 0
14. Угбо Ике 1 0
15. Велковски Димитар 1 0
16. Оггас Кевин 1 0
17. Декостере Роббе 1 0
18. Мусаба Антони 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Колс Йенс 5 0
2. Петерс Стеф 4 0
3. Амат Хорди 4 0
4. Кох Менно 4 0
5. Адриано Коррея 3 0
6. Мусона Ноуледж 3 0
7. Эрис Жонатан 1 1
8. Пулен Бенуа 2 0
9. Коне Мамаду 2 0
10. Превляк Смаил 2 0
11. Нгой Жульен 2 0
12. Каембе Эдо 2 0
13. Н'Дри Конан 2 0
14. Бек Андреас 1 0
15. Схоутерден Нильс 1 0
16. Васкес Виктор II 1 0
17. Дефурни Тео 1 0
18. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 8% (2) 12% (3) 12% (3) 20% (5) 8% (2) 40% (10)
 Эйпен 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6) 26.32% (5) 5.26% (1) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен
Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Эйпен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Эйпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 4:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 19 11 5 3 42 - 23 38
3. Шарлеруа Заявка 19 10 3 6 30 - 22 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
6. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 18 9 1 8 39 - 40 28
8. Зульте-Варегем Заявка 20 8 3 9 27 - 34 27
9. Кортрейк Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
10. Остенде Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
11. Гент Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
12. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
13. Эйпен Заявка 18 4 8 6 21 - 31 20
14. Сент-Трюйден Заявка 19 5 5 9 23 - 31 20
15. Мехелен Заявка 19 5 5 9 28 - 36 20
16. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
17. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
18. Мускрон-Перювельз Заявка 20 4 5 11 16 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Кортрейк Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
13. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Эйпен Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
17. Мехелен Заявка 10 2 2 6 16 - 21 8
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Генк Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
3. Шарлеруа Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
4. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Эйпен
2.80
3.55
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.55 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.43 3.40 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.44 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.25 2.55
  2.80 3.52 2.56

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.50 1.28 2.70 1.43 1.87 1.87 1.49 2.50 1.33 3.15 1.11 5.80
10.25 1.01 9.40 1.03 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.66 2.22 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.30
14.00 1.01 9.80 1.03 3.95 1.23 3.10 1.33 2.15 1.70 2.08 1.74 1.87 1.93 1.64 2.25 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 16.00
4.31 1.23 3.10 1.40 2.54 1.55 2.14 1.75 1.90 1.96 1.65 2.30 1.52 2.63 1.42 2.95 1.15 5.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.88 1.86 1.41 2.80 1.09 6.60
3.15 1.36 2.12 1.72 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.02 1.79 1.42 2.65 1.13 5.40
3.16 1.38 2.60 1.53 2.04 1.83 1.64 2.34 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.19 4.30
4.45 1.21 3.10 1.37 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
1.59 2.28
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
2.80 1.40
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:0 Эйпен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный