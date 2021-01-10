Беерсхот-Вильрейк
1:1
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
Гент
0:0
8' Не забитый пенальтиХольцхаузер Рафаэль
8' Желтая карточкаБолат Синан
1:0
23' ГолИсмаила Кулибали
42' Желтая карточкаФранс Фредерик
1:1
43' ПенальтиКумс Свен
49' Желтая карточкаСудзуки Мусаси
87' Желтая карточкаМарре Сулейман
90' Желтая карточкаБерг Ян
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Защитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
8'
8'
23'
42'
43'
1:1
49'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.58
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.37
|3.
|Судзуки Мусаси
|5
|0.26
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.26
|5.
|Нубисси Мариус
|3
|0.16
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.16
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.11
|8.
|Берг Ян
|1
|0.05
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.05
|10.
|Франс Фредерик
|1
|0.05
|11.
|Вороговский Ян
|1
|0.05
|12.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|13.
|Дом Джорен
|0
|0
|14.
|Питермат Том
|0
|0
|15.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|16.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|9 (1)
|0.45
|2.
|Букари Осман
|3
|0.15
|3.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.15
|4.
|Кумс Свен
|2 (1)
|0.1
|5.
|Депуатр Лоран
|2
|0.1
|6.
|Пластун Игорь
|2
|0.1
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.1
|8.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.05
|9.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.05
|10.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.05
|11.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.05
|12.
|Самуаз Матисс
|1
|0.05
|13.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|4
|0
|2.
|Питермат Том
|3
|0
|3.
|Причиненко Денис
|3
|0
|4.
|Франс Фредерик
|3
|0
|5.
|Бурден Пьер
|3
|0
|6.
|Вороговский Ян
|3
|0
|7.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|8.
|Дом Джорен
|2
|0
|9.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|2
|0
|11.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|12.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|13.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|14.
|Берг Ян
|1
|0
|15.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|16.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|17.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|3
|1
|2.
|Дорш Никлас
|3
|0
|3.
|Яремчук Роман
|1
|1
|4.
|Кумс Свен
|2
|0
|5.
|Безус Роман
|2
|0
|6.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|7.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|8.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|9.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|10.
|Болат Синан
|1
|0
|11.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|12.
|Ботака Жордан
|1
|0
|13.
|Марре Сулейман
|1
|0
|14.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|15.
|Овусу Элиша
|1
|0
|16.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|17.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|18.
|Букари Осман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|Гент
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен
Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк
Гент Последние 20 матчей: +6 =1 -13Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард
Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Гент: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 25
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 30
|31
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|40 - 41
|29
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 28
|29
|9.
|Остенде
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 24
|28
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 34
|27
|11.
|Гент
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|29 - 28
|26
|12.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|13.
|Эйпен
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 32
|23
|14.
|Мехелен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|31 - 36
|23
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 31
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|26 - 35
|18
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 16
|19
|4.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Остенде
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|13.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 14
|17
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|5.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 14
|14
|6.
|Антверпен
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 17
|13
|7.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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