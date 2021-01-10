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Беерсхот-Вильрейк
1:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
8' Желтая карточка
Болат Синан
1:0
23' Гол
Исмаила Кулибали
42' Желтая карточка
Франс Фредерик
1:1
43' Пенальти
Кумс Свен
49' Желтая карточка
Судзуки Мусаси
87' Желтая карточка
Марре Сулейман
90' Желтая карточка
Берг Ян
90'+4
31
Ванхамел
Майк
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
4
Франс
Фредерик
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
28
Исмаила
Кулибали
8
Хольцхаузер
Рафаэль
24
Вороговский
Ян
10
Судзуки
Мусаси
22
Саньянг
Абдулия
1
Болат
Синан
25
Фортуна
Нуриу
5
Нгадеу
Майкл
21
Ханше-Ольсен
Андреас
15
Мохаммади
Милад
22
Марре
Сулейман
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
14
Кастро-Монтес
Алессио
29
Депуатр
Лоран
20
Букари
Осман
Беерсхот-Вильрейк
3-1-4-2
Гент
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.58
2. Тиссудали Тарик 7 0.37
3. Судзуки Мусаси 5 0.26
4. Исмаила Кулибали 5 0.26
5. Нубисси Мариус 3 0.16
6. Бурден Пьер 3 0.16
7. Брогно Лорис 2 0.11
8. Берг Ян 1 0.05
9. Сануси Райан 1 0.05
10. Франс Фредерик 1 0.05
11. Вороговский Ян 1 0.05
12. Саньянг Абдулия 0 0
13. Дом Джорен 0 0
14. Питермат Том 0 0
15. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
16. Халемия Мохамед Реда 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 9 (1) 0.45
2. Букари Осман 3 0.15
3. Дорш Никлас 3 (1) 0.15
4. Кумс Свен 2 (1) 0.1
5. Депуатр Лоран 2 0.1
6. Пластун Игорь 2 0.1
7. Кастро-Монтес Алессио 2 0.1
8. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.05
9. Ньянгбо Догбол 1 0.05
10. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.05
11. Фортуна Нуриу 1 0.05
12. Самуаз Матисс 1 0.05
13. Мохаммади Милад 0 0
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 4 0
2. Питермат Том 3 0
3. Причиненко Денис 3 0
4. Франс Фредерик 3 0
5. Бурден Пьер 3 0
6. Вороговский Ян 3 0
7. Исмаила Кулибали 3 0
8. Дом Джорен 2 0
9. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
10. Элеке Блессинг 2 0
11. Судзуки Мусаси 1 0
12. Тиссудали Тарик 1 0
13. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
14. Берг Ян 1 0
15. Нубисси Мариус 1 0
16. Мбоко Айртон 1 0
17. Саньянг Абдулия 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 3 1
2. Дорш Никлас 3 0
3. Яремчук Роман 1 1
4. Кумс Свен 2 0
5. Безус Роман 2 0
6. Кляйндинст Тим 2 0
7. Фортуна Нуриу 2 0
8. Мохаммади Милад 2 0
9. Депуатр Лоран 1 0
10. Болат Синан 1 0
11. Арсланаджич Дино 1 0
12. Ботака Жордан 1 0
13. Марре Сулейман 1 0
14. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
15. Овусу Элиша 1 0
16. Кастро-Монтес Алессио 1 0
17. Чакветадзе Георгий 1 0
18. Букари Осман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 10.26% (4) 17.95% (7) 12.82% (5) 12.82% (5) 20.51% (8) 25.64% (10)
 Гент 18.52% (5) 22.22% (6) 18.52% (5) 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен
Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк
Гент Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард
Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Гент: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Гент 3:0 Беерсхот-Вильрейк Кубок Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 20 11 5 4 43 - 25 38
3. Шарлеруа Заявка 20 10 3 7 32 - 25 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 20 9 4 7 33 - 30 31
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 19 9 2 8 40 - 41 29
7. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
8. Кортрейк Заявка 20 8 5 7 26 - 28 29
9. Остенде Заявка 19 8 4 7 27 - 24 28
10. Зульте-Варегем Заявка 20 8 3 9 27 - 34 27
11. Гент Заявка 20 8 2 10 29 - 28 26
12. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
13. Эйпен Заявка 19 5 8 6 23 - 32 23
14. Мехелен Заявка 20 6 5 9 31 - 36 23
15. Сент-Трюйден Заявка 19 5 5 9 23 - 31 20
16. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
17. Серкль Брюгге Заявка 19 6 0 13 26 - 35 18
18. Мускрон-Перювельз Заявка 20 4 5 11 16 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 9 6 1 2 24 - 16 19
4. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Остенде Заявка 9 5 2 2 19 - 12 17
7. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
13. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
14. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Эйпен Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
17. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Генк Заявка 10 5 2 3 19 - 14 17
3. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
4. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
5. Эйпен Заявка 10 3 5 2 11 - 14 14
6. Антверпен Заявка 10 4 1 5 16 - 17 13
7. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
9. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
11. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Кумс Свен из команды Гент забивает с точки!
  • Желтая карточка
    42'
    Франс Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Исмаила Кулибали бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Болат Синан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Хольцхаузер Рафаэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 1.85 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 4.10 1.78
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 1.60 3.00
  10.08 1.41 4.00

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.75 1.00 13.00 1.00 4.95 1.16 4.20 1.23 2.51 1.59 1.92 1.88 1.57 2.34 1.30 3.26 1.21 3.84 1.07 6.35 1.05 7.00
9.00 1.04 6.50 1.09 5.90 1.10 4.50 1.18 1.70 2.08 2.15 1.70 1.15 5.00 1.73 2.10 1.08 7.00 1.07 7.50 1.04 9.00 1.02 7.50 1.05 8.50 1.01 12.00
6.01 1.14 2.50 1.55 2.08 1.79 2.81 1.45 1.46 2.79 1.26 3.98 1.58 2.43 1.38 3.11 1.28 3.79 1.64 2.32 1.39 3.06 1.25 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05
2.15 1.65 1.37 2.95 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00
1.99 1.88 1.63 2.33 1.28 3.79 1.93 1.94 1.26 3.89 1.14 6.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.16 3.64 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
1.95 1.74 1.51 2.60 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.30
Букмекер Да Нет
3.75 1.08
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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