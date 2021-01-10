АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: King Power at Den Dreef
Андерлехт
90
Ромо
Рафаэль
11
Влитинк
Тибо
14
Сова
Камаль
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сова КамальПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
-
23 Котыш СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
22 Мини ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хан УорнерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|13 (4)
|0.68
|2.
|Сова Камаль
|6
|0.32
|3.
|Мерсье Ксавье
|5
|0.26
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.16
|5.
|Малинов Кристиян
|1
|0.05
|6.
|Котыш Саша
|1
|0.05
|7.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.05
|8.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.05
|9.
|Влитинк Тибо
|1
|0.05
|10.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.05
|11.
|Юбер Давид
|1 (1)
|0.05
|12.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|13.
|Мини Оливье
|0
|0
|14.
|Емелка Вацлав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|10 (5)
|0.53
|2.
|Тау Перси
|4
|0.21
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.11
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.11
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.11
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.11
|7.
|Мукайру Пол
|2
|0.11
|8.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.11
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.11
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.05
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|5
|0
|2.
|Мертенс Матье
|2
|1
|3.
|Котыш Саша
|3
|0
|4.
|Юбер Давид
|3
|0
|5.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|6.
|Сова Камаль
|3
|0
|7.
|Анри Тома
|2
|0
|8.
|Влитинк Тибо
|2
|0
|9.
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|10.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|11.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|12.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|13.
|Мини Оливье
|1
|0
|14.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|15.
|Емелка Вацлав
|1
|0
|16.
|Векеманс Даан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Цуль Петер
|3
|0
|3.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|4.
|Требель Адриен
|2
|0
|5.
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|6.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|7.
|Влап Михел
|2
|0
|8.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|9.
|Нмеча Лукас
|2
|0
|10.
|Димата Ландри
|2
|0
|11.
|Амузу Френсис
|2
|0
|12.
|Колассен Антуан
|2
|0
|13.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|14.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|15.
|Куллен Джош
|1
|0
|16.
|Тау Перси
|1
|0
|17.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|18.
|Кана Марко
|1
|0
|19.
|Докю Жереми
|1
|0
|20.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|21.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АХ Лёвен
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|Андерлехт
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +9 =5 -6АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен
АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде
Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 25
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 30
|31
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|40 - 41
|29
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 28
|29
|9.
|Остенде
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 24
|28
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 34
|27
|11.
|Гент
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|29 - 28
|26
|12.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|13.
|Эйпен
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 32
|23
|14.
|Мехелен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|31 - 36
|23
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 31
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|26 - 35
|18
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 16
|19
|4.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Остенде
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|13.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 14
|17
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|5.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 14
|14
|6.
|Антверпен
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 17
|13
|7.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АХ Лёвен» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АХ Лёвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АХ Лёвен» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров