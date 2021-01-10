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АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Андерлехт
0' 2'
90
Ромо
Рафаэль
24
Де
Норре
Каспер
5
Нгава
Пьер-Айвес
2
Емелка
Вацлав
33
Мертенс
Матье
11
Влитинк
Тибо
6
Юбер
Давид
29
Малинов
Кристиян
14
Сова
Камаль
10
Мерсье
Ксавье
9
Анри
Тома
1
Велленройтер
Тимон
54
Сарделла
Киллиан
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
92
Лоуренс
Кемар
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
8
Куллен
Джош
40
Амузу
Френсис
7
Нмеча
Лукас
12
Мукайру
Пол
АХ Лёвен
4-3-2-1
Андерлехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 13 (4) 0.68
2. Сова Камаль 6 0.32
3. Мерсье Ксавье 5 0.26
4. Мертенс Матье 3 0.16
5. Малинов Кристиян 1 0.05
6. Котыш Саша 1 0.05
7. Дуплюс Фредерик 1 0.05
8. Нгава Пьер-Айвес 1 0.05
9. Влитинк Тибо 1 0.05
10. Эппиа Джошуа 1 0.05
11. Юбер Давид 1 (1) 0.05
12. Де Норре Каспер 0 0
13. Мини Оливье 0 0
14. Емелка Вацлав 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 10 (5) 0.53
2. Тау Перси 4 0.21
3. Докю Жереми 2 0.11
4. Мурильо Микаэль 2 0.11
5. Требель Адриен 2 0.11
6. Версхарен Яри 2 0.11
7. Мукайру Пол 2 0.11
8. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.11
9. Димата Ландри 2 (1) 0.11
10. Михайличенко Богдан 1 0.05
11. Коббо Элиас 0 0

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 5 0
2. Мертенс Матье 2 1
3. Котыш Саша 3 0
4. Юбер Давид 3 0
5. Нгава Пьер-Айвес 3 0
6. Сова Камаль 3 0
7. Анри Тома 2 0
8. Влитинк Тибо 2 0
9. Рэмекерс Тун 2 0
10. Дуплюс Фредерик 1 0
11. Ромо Рафаэль 1 0
12. Мерсье Ксавье 1 0
13. Мини Оливье 1 0
14. Де Норре Каспер 1 0
15. Емелка Вацлав 1 0
16. Векеманс Даан 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 4 0
2. Цуль Петер 3 0
3. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
4. Требель Адриен 2 0
5. Лоуренс Кемар 2 0
6. Люккассен Деррик 2 0
7. Влап Михел 2 0
8. Михайличенко Богдан 2 0
9. Нмеча Лукас 2 0
10. Димата Ландри 2 0
11. Амузу Френсис 2 0
12. Колассен Антуан 2 0
13. Лиссенс Лукас 0 1
14. Враньеш Огнен 1 0
15. Куллен Джош 1 0
16. Тау Перси 1 0
17. Миазга Мэтт 1 0
18. Кана Марко 1 0
19. Докю Жереми 1 0
20. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
21. Арнстад Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 5.88% (2) 14.71% (5) 17.65% (6) 26.47% (9) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Андерлехт 6.9% (2) 10.34% (3) 27.59% (8) 20.69% (6) 24.14% (7) 10.34% (3)

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен
АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде
Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Первый дивизион А Андерлехт 1:0 АХ Лёвен Кубок АХ Лёвен 1:4 Андерлехт Товарищеские матчи Андерлехт 3:2 АХ Лёвен Лига Про
АХ Лёвен 0:2 Андерлехт Лига Про АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 20 11 5 4 43 - 25 38
3. Шарлеруа Заявка 20 10 3 7 32 - 25 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 20 9 4 7 33 - 30 31
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 19 9 2 8 40 - 41 29
7. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
8. Кортрейк Заявка 20 8 5 7 26 - 28 29
9. Остенде Заявка 19 8 4 7 27 - 24 28
10. Зульте-Варегем Заявка 20 8 3 9 27 - 34 27
11. Гент Заявка 20 8 2 10 29 - 28 26
12. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
13. Эйпен Заявка 19 5 8 6 23 - 32 23
14. Мехелен Заявка 20 6 5 9 31 - 36 23
15. Сент-Трюйден Заявка 19 5 5 9 23 - 31 20
16. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
17. Серкль Брюгге Заявка 19 6 0 13 26 - 35 18
18. Мускрон-Перювельз Заявка 20 4 5 11 16 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 9 6 1 2 24 - 16 19
4. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Остенде Заявка 9 5 2 2 19 - 12 17
7. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
13. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
14. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Эйпен Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
17. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Генк Заявка 10 5 2 3 19 - 14 17
3. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
4. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
5. Эйпен Заявка 10 3 5 2 11 - 14 14
6. Антверпен Заявка 10 4 1 5 16 - 17 13
7. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
9. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
11. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Андерлехт
4.90
4.40
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 4.25 1.67
Бонус: 10 000 ₽ 4.50 4.00 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 4.30 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.40 1.63
  4.59 4.22 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «АХ Лёвен» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АХ Лёвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АХ Лёвен» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 2.27 1.59 1.81 1.93 1.52 2.43 1.20 4.20 1.07 7.40
13.00 1.00 12.50 1.00 4.95 1.18 3.68 1.28 2.51 1.59 1.92 1.88 1.53 2.43 1.28 3.36 1.18 3.84 1.05 6.50 1.06 7.10
17.00 0.00 12.50 1.01 4.50 1.15 4.00 1.22 2.33 1.52 2.08 1.74 1.84 1.97 1.74 2.10 1.51 2.45 1.31 3.60 1.23 3.90 1.09 7.20 1.08 7.80 1.01 12.00
4.83 1.20 2.79 1.46 2.38 1.62 2.12 1.76 1.86 2.01 1.67 2.28 1.54 2.56 1.19 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.30 1.58 1.55 2.34 1.14 5.20
3.68 1.28 2.53 1.57 1.64 2.26 1.25 3.95 1.15 5.10
2.44 1.52 1.62 2.30 1.23 3.90
3.09 1.40 2.45 1.59 1.85 2.02 1.59 2.43 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.95 1.79 1.51 2.45 1.28 3.45
5.10 1.18 3.68 1.28 1.92 1.88 1.49 2.62 1.31 3.45
3.45 1.28 1.94 1.80 1.51 2.45 1.28 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.16
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
2.90 1.42
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