ПАОК
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Тумба
Олимпиакос
20
Виейринья
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
1
Са
Жозе
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|7
|0.47
|2.
|Цолис Христос
|3
|0.2
|3.
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.13
|4.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.13
|5.
|Ингасон Сверрир
|2
|0.13
|6.
|Виейринья
|2 (1)
|0.13
|7.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.13
|8.
|Нинуа Ника
|1
|0.07
|9.
|Крменчик Михал
|1
|0.07
|10.
|Мург Томас
|1
|0.07
|11.
|Варда Амр
|1
|0.07
|12.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.07
|13.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.07
|14.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|15.
|Креспо Хосе
|0
|0
|16.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|17.
|Ваге Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|14
|0.93
|2.
|Масурас Гиоргос
|6
|0.4
|3.
|Фортунис Костас
|4
|0.27
|4.
|Хассан Ахмед
|4
|0.27
|5.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.2
|6.
|Брума Арминду
|2
|0.13
|7.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.13
|8.
|Камара Мохамед III
|1
|0.07
|9.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.07
|10.
|М'Вила Янн
|1
|0.07
|11.
|Семеду Рубен
|1
|0.07
|12.
|Кафу Карлуш
|1
|0.07
|13.
|Врусаи Мариус
|1
|0.07
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.07
|15.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|16.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|17.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|18.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|19.
|Силва Тьягу
|0
|0
|20.
|Андруцос Танасис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|4
|1
|2.
|Ингасон Сверрир
|5
|0
|3.
|Живкович Андрия
|5
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|6.
|Шваб Штефан
|3
|0
|7.
|Виейринья
|3
|0
|8.
|Мург Томас
|2
|0
|9.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|10.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|11.
|Ваге Мусса
|2
|0
|12.
|Варела Фернанду
|1
|0
|13.
|Креспо Хосе
|1
|0
|14.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|15.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|16.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|17.
|Нинуа Ника
|1
|0
|18.
|Цолис Христос
|1
|0
|19.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|5
|0
|2.
|Ба Уссейну
|5
|0
|3.
|М'Вила Янн
|2
|0
|4.
|Брума Арминду
|2
|0
|5.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|6.
|Камара Мохамед III
|2
|0
|7.
|Рафинья Марсио
|1
|0
|8.
|Холебас Хосе
|1
|0
|9.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|10.
|Фортунис Костас
|1
|0
|11.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|12.
|Родригеш Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|0
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|42.31% (11)
|Олимпиакос
|7.14% (3)
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|35.71% (15)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =6 -5ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса
АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|22 - 9
|33
|3.
|ПАОК
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|АЕК
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 16
|30
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|7.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|8.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|9.
|Атромитос
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 26
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|6.
|Атромитос
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|АЕК
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
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