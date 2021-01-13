  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
ПАОК
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Олимпиакос
0' 5'
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
7
Эль-Каддури
Омар
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
Варда
Амр
10
Мург
Томас
Крменчик
Михал
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
17
Врусаи
Мариус
7
Фортунис
Костас
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 7 0.47
2. Цолис Христос 3 0.2
3. Шваб Штефан 2 (2) 0.13
4. Эль-Каддури Омар 2 0.13
5. Ингасон Сверрир 2 0.13
6. Виейринья 2 (1) 0.13
7. Живкович Андрия 2 (1) 0.13
8. Нинуа Ника 1 0.07
9. Крменчик Михал 1 0.07
10. Мург Томас 1 0.07
11. Варда Амр 1 0.07
12. Дуглас Гомес 1 (1) 0.07
13. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.07
14. Яннулис Димитрис 0 0
15. Креспо Хосе 0 0
16. Бисесвар Диего 0 0
17. Ваге Мусса 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 14 0.93
2. Масурас Гиоргос 6 0.4
3. Фортунис Костас 4 0.27
4. Хассан Ахмед 4 0.27
5. Бухалакис Андреас 3 0.2
6. Брума Арминду 2 0.13
7. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.13
8. Камара Мохамед III 1 0.07
9. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.07
10. М'Вила Янн 1 0.07
11. Семеду Рубен 1 0.07
12. Кафу Карлуш 1 0.07
13. Врусаи Мариус 1 0.07
14. Кейперс Уго 1 0.07
15. Ловера Максимилиано 0 0
16. Ранджелович Лазар 0 0
17. Рафинья Марсио 0 0
18. Драгер Мохамед 0 0
19. Силва Тьягу 0 0
20. Андруцос Танасис 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 4 1
2. Ингасон Сверрир 5 0
3. Живкович Андрия 5 0
4. Яннулис Димитрис 4 0
5. Михаилидис Яннис 4 0
6. Шваб Штефан 3 0
7. Виейринья 3 0
8. Мург Томас 2 0
9. Эсити Андерсон 2 0
10. Свидерски Кароль 2 0
11. Ваге Мусса 2 0
12. Варела Фернанду 1 0
13. Креспо Хосе 1 0
14. Пелкас Димитрис 1 0
15. Лампру Лазарос 1 0
16. Дуглас Гомес 1 0
17. Нинуа Ника 1 0
18. Цолис Христос 1 0
19. Циггарас Теохарис 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 5 0
2. Ба Уссейну 5 0
3. М'Вила Янн 2 0
4. Брума Арминду 2 0
5. Сиссе Папе Абу 2 0
6. Камара Мохамед III 2 0
7. Рафинья Марсио 1 0
8. Холебас Хосе 1 0
9. Пападопулос Авраам 1 0
10. Фортунис Костас 1 0
11. Бухалакис Андреас 1 0
12. Родригеш Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 15.38% (4) 15.38% (4) 0 7.69% (2) 19.23% (5) 42.31% (11)
 Олимпиакос 7.14% (3) 7.14% (3) 14.29% (6) 16.67% (7) 19.05% (8) 35.71% (15)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос
Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса
АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига ПАОК 3:2 Олимпиакос Кубок
ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 15 13 2 0 42 - 6 41
2. Арис Салоники Заявка 15 10 3 2 22 - 9 33
3. ПАОК Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
4. АЕК Заявка 15 9 3 3 25 - 16 30
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
8. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
9. Атромитос Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
10. Аполлон Смирнис Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 16 3 6 7 16 - 20 15
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 15 1 5 9 9 - 26 8
14. Ламия Заявка 13 1 2 10 7 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
6. Атромитос Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 5 2 0 18 - 4 17
2. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
3. АЕК Заявка 7 5 0 2 10 - 8 15
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Олимпиакос
3.50
3.15
2.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 2.80 2.45
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.05 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.12 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.15 2.48
  3.12 3.12 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.95 1.37 2.22 1.62 1.65 2.16 1.24 3.80 1.07 7.40
6.85 1.06 5.90 1.10 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.35 3.20 1.28 3.54 1.08 6.75 1.06 6.90 1.00 11.25
8.70 1.04 6.60 1.08 3.10 1.31 2.39 1.58 1.95 1.85 1.72 2.12 1.42 2.95 1.29 3.35 1.11 6.40 1.09 7.10 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
3.12 1.37 2.71 1.47 2.28 1.64 1.87 1.96 1.65 2.27 1.48 2.68 1.40 2.99 1.23 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.68 2.11 1.33 3.15 1.06 7.60
2.59 1.53 1.70 2.15 1.37 3.10
1.77 2.05 1.35 3.05 1.09 6.60
2.63 1.50 2.17 1.72 1.68 2.20 1.44 2.81 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.36 1.55 1.57 2.31 1.14 5.20
3.45 1.31 2.40 1.57 1.58 2.38 1.25 3.95
2.75 1.47 1.65 2.15 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.86
1.81 1.93
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.15 1.30
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Олимпиакос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный