Отбор "Шеффилда" в центре поля, прорыв хозяев по левому полуфлангу, удар Бёрка - и от ноги Дайера мяч уходит на угловой.

Угловой не принёс опасности у ворот "Тоттенхэма", а дальше хозяева совершили фол в атаке.

Сон прошёл по левому флангу, навесил и заработал угловой.

Ландстрем боролся с двумя соперниками на чужой половине на правом фланге и нарушил правила.

Возможность получать кэшбек на каждую ставку до 10%.

9' А здесь уже Льорис вовремя успел на перехват, иначе был бы выход один на один уже со стороны "Шеффилда".

8' И ещё момент у "Тоттенхэма"! Кейн тонким пасом по правому полуфлангу вывел Сона один на один с Ремсдейлом, и тот парашютом попал в ближнюю штангу, от которой мяч вылетел за лицевую.

8' Теперь "шпоры" начинают новую атаку из глубины.

6' Быстро вышел вперёд "Тоттенхэм" в гостевом матче с аутсайдером, реализовав свой первый голевой момент.

5' ГО-О-ОЛ!!! 0:1! Серж Орье!

Сон подал угловой с левого края, и Орье опередил оппонентов на ближней штанге, отправив мяч головой в центральную часть створа.

4' Бергвейн решился на дальний выстрел, и Ремсдейл перевёл мяч за перекладину на угловой!

3' Кейн упустил мяч на подступах к чужой штрафной, однако контратака "Шеффилду" не удалась.

2' Вот и первая вылазка "Тоттенхэма", но заблокировали удар хозяева.

1' Льорис выбил мяч в центр поля, а он вернулся к нему без опасности.