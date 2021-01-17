Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Брэмолл Лейн
Тоттенхэм
0:1
5' ГолОрье Серж
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
20
Богл
Джейден
14
Бёрк
Оливер
14
Родон
Джо
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
24
Орье
Серж
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Брайан КинЗащитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
24 Орье СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|4
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|2 (2)
|0.11
|3.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.05
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0.05
|5.
|Богл Джейден
|1
|0.05
|6.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|7.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|8.
|Бёрк Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|12
|0.67
|2.
|Кейн Гарри
|11 (3)
|0.61
|3.
|Орье Серж
|2
|0.11
|4.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.11
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.06
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.06
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.06
|8.
|Лукас Моура
|1
|0.06
|9.
|Регилон Серхио
|0
|0
|10.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|11.
|Дэвис Бен
|0
|0
|12.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|4
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|3
|0
|5.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|6.
|Норвуд Оливер
|2
|0
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|8.
|Робинсон Джек
|2
|0
|9.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|0
|11.
|Шарп Билли
|1
|0
|12.
|Лоу Макс
|1
|0
|13.
|Башам Крис
|1
|0
|14.
|Флек Джон
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
|18.
|Богл Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|2.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|5.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|6.
|Регилон Серхио
|2
|0
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|8.
|Ламела Эрик
|1
|0
|9.
|Кейн Гарри
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|Тоттенхэм
|26.67% (8)
|20% (6)
|16.67% (5)
|10% (3)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =2 -16Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс
Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|33 - 21
|35
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 16
|33
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 29
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 22
|16
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|14 - 41
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|19
|1
|2
|16
|9 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|12.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Ничья
6.3% (9)
Тоттенхэм
93% (133)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
51.41% (73)
Нет
48.59% (69)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
32.2% (46)
0:1 Тоттенхэм
23.8% (34)
0:2 Тоттенхэм
21% (30)
1:3 Тоттенхэм
11.2% (16)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
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