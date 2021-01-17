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  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
5' Гол
Орье Серж
14'
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
20
Богл
Джейден
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
14
Бёрк
Оливер
1
Льорис
Уго
14
Родон
Джо
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
24
Орье
Серж
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
28
Н'Домбеле
Тангай
3
Регилон
Серхио
23
Бергвейн
Стевен
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Тоттенхэм
3-4-3

Ход матча

5'
0:1
Орье Серж
(Сон Хынмин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.21
2. Шарп Билли 2 (2) 0.11
3. Берге Сандер 1 (1) 0.05
4. Макбарни Оливер 1 0.05
5. Богл Джейден 1 0.05
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 12 0.67
2. Кейн Гарри 11 (3) 0.61
3. Орье Серж 2 0.11
4. Н'Домбеле Тангай 2 0.11
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.06
6. Бэйл Гарет 1 0.06
7. Алдервейрельд Тоби 1 0.06
8. Лукас Моура 1 0.06
9. Регилон Серхио 0 0
10. Доэрти Мэтт 0 0
11. Дэвис Бен 0 0
12. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 3 0
5. Макголдрик Дэвид 2 0
6. Норвуд Оливер 2 0
7. Бэлдок Джордж 2 0
8. Робинсон Джек 2 0
9. Бёрк Оливер 2 0
10. Джагелка Фил 1 0
11. Шарп Билли 1 0
12. Лоу Макс 1 0
13. Башам Крис 1 0
14. Флек Джон 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Богл Джейден 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Регилон Серхио 2 0
7. Н'Домбеле Тангай 2 0
8. Ламела Эрик 1 0
9. Кейн Гарри 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 33.33% (3) 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 33.33% (3)
 Тоттенхэм 26.67% (8) 20% (6) 16.67% (5) 10% (3) 13.33% (4) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс
Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:2 Тоттенхэм Кубок лиги Англии Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Лестер Заявка 18 11 2 5 33 - 21 35
3. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 18 9 6 3 31 - 16 33
5. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
10. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 22 - 29 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 19 1 2 16 9 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм 1:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Лестер Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Кристал Пэлас Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
14. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    15'
    Ландстрем боролся с двумя соперниками на чужой половине на правом фланге и нарушил правила.
  • Угловой
    13'
    Сон прошёл по левому флангу, навесил и заработал угловой.
  • Фол, нарушение
    11'
    Угловой не принёс опасности у ворот "Тоттенхэма", а дальше хозяева совершили фол в атаке.
  • Угловой
    11'
    Отбор "Шеффилда" в центре поля, прорыв хозяев по левому полуфлангу, удар Бёрка - и от ноги Дайера мяч уходит на угловой.
  • Фол, нарушение
    10'
    Богл небольшой фол совершил возле чужой штрафной.
     
  • 9'
    А здесь уже Льорис вовремя успел на перехват, иначе был бы выход один на один уже со стороны "Шеффилда".
  • Штанга
    8'
    И ещё момент у "Тоттенхэма"! Кейн тонким пасом по правому полуфлангу вывел Сона один на один с Ремсдейлом, и тот парашютом попал в ближнюю штангу, от которой мяч вылетел за лицевую.
  • 8'
    Теперь "шпоры" начинают новую атаку из глубины.
  • 6'
    Быстро вышел вперёд "Тоттенхэм" в гостевом матче с аутсайдером, реализовав свой первый голевой момент.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-ОЛ!!! 0:1! Серж Орье!
    Сон подал угловой с левого края, и Орье опередил оппонентов на ближней штанге, отправив мяч головой в центральную часть створа.
  • Опасный момент
    4'
    Бергвейн решился на дальний выстрел, и Ремсдейл перевёл мяч за перекладину на угловой!
  • 3'
    Кейн упустил мяч на подступах к чужой штрафной, однако контратака "Шеффилду" не удалась.
  • 2'
    Вот и первая вылазка "Тоттенхэма", но заблокировали удар хозяева.
  • 1'
    Льорис выбил мяч в центр поля, а он вернулся к нему без опасности.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.70 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.60 1.79
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.60 1.83
  4.71 3.60 1.79

Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.30 1.06 3.10 1.35 2.38 1.58 1.79 2.14 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.02 9.60
7.83 1.05 6.61 1.08 3.05 1.37 2.33 1.61 1.98 1.89 1.70 2.15 1.72 2.15 1.35 3.15 1.25 3.90 1.09 7.20 1.07 7.77 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
3.26 1.38 2.84 1.46 2.43 1.60 1.99 1.89 1.75 2.16 1.56 2.52 1.45 2.96 1.27 4.02 1.10 8.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.83 1.97 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
2.70 1.45 1.75 2.07 1.35 3.15 1.08 6.33 1.06 7.42
2.77 1.48 2.27 1.68 1.76 2.14 1.48 2.74 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.45
3.50 1.30 2.45 1.57 1.58 2.35 1.20 4.03 1.13 5.03

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.89
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Тоттенхэм

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Ничья
6.3% (9)
Тоттенхэм
93% (133)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
51.41% (73)
Нет
48.59% (69)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
32.2% (46)
0:1 Тоттенхэм
23.8% (34)
0:2 Тоттенхэм
21% (30)
1:3 Тоттенхэм
11.2% (16)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
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