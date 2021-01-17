Проблемы возникли с игровым снарядом у футболистов - кто-то из игроков шипом пробил мяч.

Салах сместился с правого фланга в центр и попытался пробить по воротам, но его удачно встретили сразу два соперника.

Теперь уже Рэшфорд пытался в ответной атаке за счёт дриблинга обострить игру, но не получилось - Робертсон был быстрее и ловчее.

Пока что игра не оправдывает ожидания болельщиков, которые ждали от этого поединка яркого зрелища.

Более двух третей игрового времени мячом владеет "Ливерпуль". Но сложно сказать, что игровое преимущество на стороне "красных", ведь мяч почти всё время проводит в центре поля.

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15' Робертсон сыграл на подборе и палил по воротам соперника с дальней дистанции - мяч улетел гораздо выше цели.

14' "Ливерпуль" в прессинге на чужой половине поля старается работать, но всё же делает это без особой агрессии.

13' Резкая передача на Салаха следовала на правый край штрафной площади, но египтянин к мячу не успел. Будет удар от ворот для де Хеа.

12' Принялись катать мяч на своей половине поля "красные", не встречая прессинга со стороны "Ман Юнайтед".

11' Фернандеш тонким вертикальным пасом пытался найти в чужой штрафной площади Марсьяля, но внимательно играют защитники "Ливерпуля".

10' Пока что комбинационная игра у обеих команд получается не лучшим образом - много ошибок допускают как одни, так и другие.

8' Тьяго получил небольшое повреждение во время жёсткого стыка в центре поля.

7' В контратаке Рэшфорд простреливал мяч с фланга в штрафную площадку в направлении Марсьяля, но до адресата мяч не дошёл, благодаря защитникам.

6' Букмекеры сегодня видели фаворитом встречи красных, оценив победу хозяев вероятностью около 50%.

5' Вейналдум забросил мяч на правый край штрафной площади на Салаха, который попытался сделать передачу в центр, но попытку заблокировали защитники.

4' Робертсон подключился в атаку по левому флангу, но прострельную передачу в центр сделал неудачно - мяч врезался в сетку ворот с внешней стороны.

3' Мане на левом фланге едва не упустил мяч за боковую линию, но всё же удержал снаряд на линии. Однако после этого пришлось отпасовывать назад.

2' Гости чуть активней действуют на первых минутах, но пока что всё же без агрессии они атакуют.