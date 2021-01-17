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Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0' 23'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
3
Фабиньо
Энрике
14
Хендерсон
Джордан
26
Робертсон
Эндрю
23
Шакири
Джердан
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
39
Мактоминай
Скотт
6
Погба
Поль
18
Фернандеш
Бруну
9
Марсьяль
Антони
10
Рэшфорд
Маркус
Ливерпуль
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.72
2. Мане Садио 6 0.33
3. Фирмино Роберто 5 0.28
4. Жота Диогу 5 0.28
5. Робертсон Эндрю 1 0.06
6. Матип Жоэль 1 0.06
7. Хендерсон Джордан 1 0.06
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.06
9. Ван Дейк Виргил 1 0.06
10. Минамино Такуми 1 0.06
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.61
2. Рэшфорд Маркус 7 0.39
3. Кавани Эдинсон 3 0.17
4. Марсьяль Антони 2 0.11
5. Мактоминай Скотт 2 0.11
6. Погба Поль 2 0.11
7. Линделоф Виктор 1 0.06
8. Уан-Биссака Аарон 1 0.06
9. Магуайр Гарри 1 0.06
10. Ван де Бек Донни 1 0.06
11. Джеймс Дэниэл 1 0.06
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.06
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 2 0
2. Мане Садио 2 0
3. Милнер Джеймс 1 0
4. Матип Жоэль 1 0
5. Тьяго Алькантара 1 0
6. Шакири Джердан 1 0
7. Фирмино Роберто 1 0
8. Ван Дейк Виргил 1 0
9. Робертсон Эндрю 1 0
10. Алиссон Бекер 1 0
11. Александер-Арнольд Трент 1 0
12. Джонс Кёртис 1 0
13. Филлипс Натаниэль 1 0
14. Уильямс Неко 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 4 0
2. Магуайр Гарри 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Фред Сантос 3 0
5. Матич Неманья 2 0
6. Байи Эрик 2 0
7. Рэшфорд Маркус 2 0
8. Джеймс Дэниэл 2 0
9. Марсьяль Антони 0 1
10. Кавани Эдинсон 1 0
11. Погба Поль 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)
 Манчестер Юнайтед 9.09% (3) 15.15% (5) 12.12% (4) 12.12% (4) 21.21% (7) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 18 11 4 3 34 - 24 37
2. Лестер Заявка 18 11 2 5 33 - 21 35
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 18 9 7 2 37 - 21 34
4. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
5. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
10. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 22 - 29 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Лестер Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 9 7 2 0 22 - 11 23
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Кристал Пэлас Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
14. Ливерпуль 0:0 Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 21'
    Более двух третей игрового времени мячом владеет "Ливерпуль". Но сложно сказать, что игровое преимущество на стороне "красных", ведь мяч почти всё время проводит в центре поля.
  • 20'
    Пока что игра не оправдывает ожидания болельщиков, которые ждали от этого поединка яркого зрелища.
  • 19'
    Теперь уже Рэшфорд пытался в ответной атаке за счёт дриблинга обострить игру, но не получилось - Робертсон был быстрее и ловчее.
  • 18'
    Салах сместился с правого фланга в центр и попытался пробить по воротам, но его удачно встретили сразу два соперника.
  • 16'
    Проблемы возникли с игровым снарядом у футболистов - кто-то из игроков шипом пробил мяч.
  • 15'
    Робертсон сыграл на подборе и палил по воротам соперника с дальней дистанции - мяч улетел гораздо выше цели.
  • 14'
    "Ливерпуль" в прессинге на чужой половине поля старается работать, но всё же делает это без особой агрессии.
  • 13'
    Резкая передача на Салаха следовала на правый край штрафной площади, но египтянин к мячу не успел. Будет удар от ворот для де Хеа.
  • 12'
    Принялись катать мяч на своей половине поля "красные", не встречая прессинга со стороны "Ман Юнайтед".
  • 11'
    Фернандеш тонким вертикальным пасом пытался найти в чужой штрафной площади Марсьяля, но внимательно играют защитники "Ливерпуля".
  • 10'
    Пока что комбинационная игра у обеих команд получается не лучшим образом - много ошибок допускают как одни, так и другие.
  • Травма, повреждение
    8'
    Тьяго получил небольшое повреждение во время жёсткого стыка в центре поля.
  • 7'
    В контратаке Рэшфорд простреливал мяч с фланга в штрафную площадку в направлении Марсьяля, но до адресата мяч не дошёл, благодаря защитникам.
  • 6'
    Букмекеры сегодня видели фаворитом встречи красных, оценив победу хозяев вероятностью около 50%.
  • 5'
    Вейналдум забросил мяч на правый край штрафной площади на Салаха, который попытался сделать передачу в центр, но попытку заблокировали защитники.
  • 4'
    Робертсон подключился в атаку по левому флангу, но прострельную передачу в центр сделал неудачно - мяч врезался в сетку ворот с внешней стороны.
  • 3'
    Мане на левом фланге едва не упустил мяч за боковую линию, но всё же удержал снаряд на линии. Однако после этого пришлось отпасовывать назад.
  • 2'
    Гости чуть активней действуют на первых минутах, но пока что всё же без агрессии они атакуют.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.70 3.70
Бонус: 10 000 ₽ 1.96 4.10 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 4.10 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.90 3.75
  1.90 3.83 3.88

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.06 5.40 1.16 2.55 1.52 2.03 1.79 1.65 2.26 1.25 3.85 1.26 3.85 1.08 7.50 1.10 7.00
13.00 1.00 12.50 1.00 4.75 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 1.99 1.82 1.70 2.50 1.34 3.38 1.23 3.98 1.09 6.30 1.06 6.75
17.50 1.03 12.50 1.01 5.00 1.15 4.30 1.24 2.15 1.70 2.55 1.52 2.18 1.73 2.04 1.87 1.80 2.08 1.64 2.33 1.35 3.25 1.25 4.05 1.10 6.46 1.08 7.04 1.02 11.50 1.01 12.00
5.58 1.17 2.81 1.47 2.33 1.65 2.07 1.81 1.81 2.07 1.63 2.37 1.65 2.37 1.24 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.48 1.50 1.62 2.20 1.17 4.70
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.23 3.83 1.15 4.81
3.17 1.38 2.61 1.53 2.04 1.84 1.64 2.35 1.45 2.86 1.42 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.09 1.69 1.55 2.36 1.33 3.15
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
4.89 1.14 3.66 1.24 2.05 1.75 1.59 2.52 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.50
1.50 2.60
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
2.48 1.50
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Ливерпуль
68.4% (106)
Ничья
25.8% (40)
Манчестер Юнайтед
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
71.71% (109)
Меньше
28.29% (43)
Обе команды забьют
Да
87.5% (133)
Нет
12.5% (19)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
47.1% (73)
1:1 Ничья
15.5% (24)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Ливерпуль
6.5% (10)
3:1 Ливерпуль
5.8% (9)
2:0 Ливерпуль
3.9% (6)
1:2 Манчестер Юнайтед
3.9% (6)
3:2 Ливерпуль
3.2% (5)
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