Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.76
|2.
|Мане Садио
|6
|0.35
|3.
|Фирмино Роберто
|5
|0.29
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.29
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Матип Жоэль
|1
|0.06
|7.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.06
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.06
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|11 (5)
|0.65
|2.
|Рэшфорд Маркус
|7
|0.41
|3.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.18
|4.
|Марсьяль Антони
|2
|0.12
|5.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.12
|6.
|Погба Поль
|2
|0.12
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0.06
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.06
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.06
|10.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.06
|11.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.06
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|2.
|Мане Садио
|2
|0
|3.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|4.
|Матип Жоэль
|1
|0
|5.
|Тьяго Алькантара
|1
|0
|6.
|Шакири Джердан
|1
|0
|7.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|8.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|9.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|10.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|12.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|13.
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|14.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|3.
|Шоу Люк
|4
|0
|4.
|Фред Сантос
|3
|0
|5.
|Матич Неманья
|2
|0
|6.
|Байи Эрик
|2
|0
|7.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|9.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|10.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|11.
|Погба Поль
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|Манчестер Юнайтед
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =7 -2Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|5.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 29
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 21
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|21 - 29
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ливерпуль
67.9% (38)
Ничья
25% (14)
Манчестер Юнайтед
7.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (43)
Меньше
21.82% (12)
Обе команды забьют
Да
92.73% (51)
Нет
7.27% (4)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
53.6% (30)
1:1 Ничья
14.3% (8)
2:2 Ничья
8.9% (5)
1:2 Манчестер Юнайтед
5.4% (3)
3:1 Ливерпуль
3.6% (2)
1:0 Ливерпуль
3.6% (2)
2:0 Ливерпуль
3.6% (2)
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