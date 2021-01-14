  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.76
2. Мане Садио 6 0.35
3. Фирмино Роберто 5 0.29
4. Жота Диогу 5 0.29
5. Робертсон Эндрю 1 0.06
6. Матип Жоэль 1 0.06
7. Хендерсон Джордан 1 0.06
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.06
9. Ван Дейк Виргил 1 0.06
10. Минамино Такуми 1 0.06
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.65
2. Рэшфорд Маркус 7 0.41
3. Кавани Эдинсон 3 0.18
4. Марсьяль Антони 2 0.12
5. Мактоминай Скотт 2 0.12
6. Погба Поль 2 0.12
7. Линделоф Виктор 1 0.06
8. Уан-Биссака Аарон 1 0.06
9. Магуайр Гарри 1 0.06
10. Ван де Бек Донни 1 0.06
11. Джеймс Дэниэл 1 0.06
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.06
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 2 0
2. Мане Садио 2 0
3. Милнер Джеймс 1 0
4. Матип Жоэль 1 0
5. Тьяго Алькантара 1 0
6. Шакири Джердан 1 0
7. Фирмино Роберто 1 0
8. Ван Дейк Виргил 1 0
9. Робертсон Эндрю 1 0
10. Алиссон Бекер 1 0
11. Александер-Арнольд Трент 1 0
12. Джонс Кёртис 1 0
13. Филлипс Натаниэль 1 0
14. Уильямс Неко 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 4 0
2. Магуайр Гарри 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Фред Сантос 3 0
5. Матич Неманья 2 0
6. Байи Эрик 2 0
7. Рэшфорд Маркус 2 0
8. Джеймс Дэниэл 2 0
9. Марсьяль Антони 0 1
10. Кавани Эдинсон 1 0
11. Погба Поль 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)
 Манчестер Юнайтед 9.09% (3) 15.15% (5) 12.12% (4) 12.12% (4) 21.21% (7) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 22 - 29 23
14. Вулверхэмптон Заявка 18 6 4 8 19 - 26 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 4 8 9 - 21 16
17. Брайтон Заявка 18 2 8 8 21 - 29 14
18. Фулхэм Заявка 16 2 6 8 14 - 24 12
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
13. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Кристал Пэлас Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Ливерпуль 67.9% (38)
    X 25% (14)
    Манчестер Юнайтед 7.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.02
    4.10
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.90 3.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.02 4.10 3.64
    Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.90 3.65
      1.98 3.98 3.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.00 11.75 1.01 4.45 1.19 3.45 1.31 2.32 1.75 1.73 2.11 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 7.80 1.03 8.40
    15.50 1.03 11.00 1.02 4.40 1.19 3.45 1.30 2.15 1.70 2.21 1.72 2.00 1.86 1.76 2.14 1.45 2.55 1.22 4.20 1.17 4.70 1.07 7.90 1.05 8.60 1.01 14.00
    4.65 1.22 2.73 1.51 2.28 1.69 2.03 1.88 1.76 2.16 1.60 2.47 1.49 2.77 1.19 5.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.56 2.43 1.20 4.40 1.13 5.75
    2.21 1.67 1.53 2.44 1.19 4.50
    2.92 1.45 2.30 1.68 1.78 2.16 1.55 2.61 1.37 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
    3.30 1.29 1.88 1.86 1.41 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.60 2.26
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.40
    Где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ливерпуль
    67.9% (38)
    Ничья
    25% (14)
    Манчестер Юнайтед
    7.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.18% (43)
    Меньше
    21.82% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    92.73% (51)
    Нет
    7.27% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    53.6% (30)
    1:1 Ничья
    14.3% (8)
    2:2 Ничья
    8.9% (5)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    5.4% (3)
    3:1 Ливерпуль
    3.6% (2)
    1:0 Ливерпуль
    3.6% (2)
    2:0 Ливерпуль
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный