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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
5
Стоунс
Джон
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
25
Фернандиньо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
20
Силва
Бернарду
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
24
Кэхилл
Гари
27
Митчелл
Тайрик
18
Макартур
Джеймс
22
Маккарти
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
25
Эзе
Эберечи
10
Таунсенд
Андрос
9
Айю
Джордан
Манчестер Сити
4-3-3
Кристал Пэлас
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 4 0.25
2. Фоден Фил 4 0.25
3. Марез Рияд 4 0.25
4. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.19
5. Гюндоган Илкай 3 0.19
6. Жезус Габриэль 2 0.13
7. Торрес Ферран 2 0.13
8. Уокер Кайл 1 0.06
9. МендиБенжамен 1 0.06
10. Аке Натан 1 0.06
11. Канселу Жоау 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 8 (2) 0.44
2. Бентеке Кристиан 3 0.17
3. Эзе Эберечи 2 0.11
4. Шлупп Джеффри 2 0.11
5. Таунсенд Андрос 1 0.06
6. Данн Скотт 1 0.06
7. Куйяте Шейку 1 0.06
8. Айю Джордан 1 0.06
9. Ридевальд Жайро 1 0.06
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 4 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Уорд Джоэл 3 0
4. Заха Уилфрид 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Эзе Эберечи 2 0
9. Томкинс Джеймс 1 0
10. Маккарти Джеймс 1 0
11. Данн Скотт 1 0
12. Клайн Натаниэль 1 0
13. Ван Анхольт Патрик 1 0
14. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 16% (4) 40% (10) 20% (5) 8% (2) 8% (2) 8% (2)
 Кристал Пэлас 25% (5) 15% (3) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 13
Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити Кубок Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 4 3 34 - 24 37
2. Лестер Заявка 18 11 2 5 33 - 21 35
3. Ливерпуль Заявка 18 9 7 2 37 - 21 34
4. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
5. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
10. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 22 - 29 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Лестер Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 9 7 2 0 22 - 11 23
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Кристал Пэлас Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
14. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Манчестер Сити 98% (145)
    X 1.4% (2)
    Кристал Пэлас 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.61 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.19
    8.04
    19.36
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.18 7.40 15.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.19 7.00 19.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.90 16.75
      1.17 8.04 19.36

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.40 1.16 3.85 1.25 2.49 1.54 2.03 1.80 1.64 2.28 1.26 3.85 1.10 6.60 1.10 7.00
    4.85 1.13 4.25 1.19 2.46 1.52 1.95 1.85 1.63 2.42 1.34 3.26 1.21 4.20 1.08 6.55 1.06 7.00 1.01 10.75
    5.38 1.18 2.56 1.55 2.27 1.68 1.98 1.91 1.74 2.19 1.59 2.48 1.52 2.65 1.22 4.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.75 1.25 2.60 1.47 1.63 2.19 1.17 4.70
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.61 2.31 1.24 4.05 1.17 5.00
    3.36 1.36 2.68 1.51 1.97 1.92 1.67 2.30 1.46 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.14 2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20
    5.15 1.16 3.52 1.30 2.00 1.81 1.45 2.75 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.32 1.57
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98% (145)
    Ничья
    1.4% (2)
    Кристал Пэлас
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (68)
    Меньше
    53.1% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    28.97% (42)
    Нет
    71.03% (103)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    49.3% (73)
    3:0 Манчестер Сити
    18.9% (28)
    3:1 Манчестер Сити
    14.2% (21)
    2:1 Манчестер Сити
    8.8% (13)
    4:1 Манчестер Сити
    2.7% (4)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    1:0 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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