Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Кристал Пэлас
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|4
|0.25
|2.
|Фоден Фил
|4
|0.25
|3.
|Марез Рияд
|4
|0.25
|4.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.19
|5.
|Гюндоган Илкай
|3
|0.19
|6.
|Жезус Габриэль
|2
|0.13
|7.
|Торрес Ферран
|2
|0.13
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0.06
|9.
|МендиБенжамен
|1
|0.06
|10.
|Аке Натан
|1
|0.06
|11.
|Канселу Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|8 (2)
|0.44
|2.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.17
|3.
|Эзе Эберечи
|2
|0.11
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.11
|5.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.06
|6.
|Данн Скотт
|1
|0.06
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.06
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.06
|9.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.06
|10.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|11.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|14.
|Бачуайи Миши
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|МендиБенжамен
|2
|0
|5.
|Диаш Рубен
|2
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0
|9.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|10.
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|11.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|12.
|Силва Бернарду
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|4
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|9.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|10.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|11.
|Данн Скотт
|1
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|14.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|16% (4)
|40% (10)
|20% (5)
|8% (2)
|8% (2)
|8% (2)
|Кристал Пэлас
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =5 -1Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 13
Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити Кубок Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 24
|37
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|33 - 21
|35
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|37 - 21
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 29
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 22
|16
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|14 - 41
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|12.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 11
|23
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Исход игры
Манчестер Сити
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Кристал Пэлас
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (68)
Меньше
53.1% (77)
Обе команды забьют
Да
28.97% (42)
Нет
71.03% (103)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
49.3% (73)
3:0 Манчестер Сити
18.9% (28)
3:1 Манчестер Сити
14.2% (21)
2:1 Манчестер Сити
8.8% (13)
4:1 Манчестер Сити
2.7% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
1:0 Манчестер Сити
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!