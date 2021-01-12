Кокимбо Юнидо
0:0
Первый тайм: 23'
Дефенса и Хустисия
18' Желтая карточкаRaul Osorio
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
22
Унсаин
Луис
34
Зидан
Энцо
12
Ciro
Rius
20
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
17 Ruben FarfanНападающий
- Нападающий
-
10 Joe AbrigoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Villagran
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ribera
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Enzo Coacci
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
18'
Предыдущие игры
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +9 =4 -7Уачипато 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:1 Антофагаста Кокимбо Юнидо 0:3 О'Хиггинз Кокимбо Юнидо 0:1 Хуниор
Ла Серена 1:0 Кокимбо Юнидо Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Сантьяго Уондерерс 1:1 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон
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