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  3. Копа Судамерикана: 1/2 финала
Кокимбо Юнидо
0:0
Первый тайм: 23'
Дефенса и Хустисия
0'
18' Желтая карточка
Raul Osorio
23'
1
Matias
Cano
23
Victor
Gonzalez
29
Перейра
Федерико
20
Raul
Osorio
27
Juan
Espinoza
21
Фернандо
Манрикуз
28
Diego
Aravena
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
31
Lautaro
Palacios
10
Joe
Abrigo
22
Унсаин
Луис
33
Franco
Paredes
2
Adonis
Frias
21
Hector
Martinez2
34
Зидан
Энцо
12
Ciro
Rius
35
Valentin
Larralde
23
Eugenio
Isnaldo
37
Emanuel
Britez
20
Walter
Bou
31
Braian
Romero
Кокимбо Юнидо
Дефенса и Хустисия

Ход матча

18'
Raul Osorio
 

Предыдущие игры

Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Уачипато 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:1 Антофагаста Кокимбо Юнидо 0:3 О'Хиггинз Кокимбо Юнидо 0:1 Хуниор
Ла Серена 1:0 Кокимбо Юнидо Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Сантьяго Уондерерс 1:1 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Raul Osorio получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кокимбо Юнидо
Ничья
Дефенса и Хустисия
6.20
3.84
1.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 3.45 1.75
Бонус: 10 000 ₽ 6.20 3.45 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 3.84 1.64
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 2.85 1.75
  5.49 3.29 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Кокимбо Юнидо» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кокимбо Юнидо» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.08 2.90 1.38 2.20 1.64 1.64 2.17 1.23 3.85 1.07 7.40
8.10 1.04 7.00 1.07 2.99 1.37 2.32 1.61 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
5.30 1.14 6.60 1.11 2.30 1.60 2.23 1.65 1.87 1.93 1.40 2.80 1.32 3.20 1.19 3.95 1.06 7.00 1.05 7.80 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
6.95 1.10 3.16 1.36 2.50 1.53 2.11 1.74 1.76 2.07 1.57 2.39 1.42 2.84 1.24 4.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.71 2.07 1.33 3.10 1.07 7.60
2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.85 1.90 1.73 2.11 1.14 5.40 1.07 6.80
2.41 1.55 1.98 1.83 1.53 2.47 1.34 3.16 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.30 1.59 1.55 2.36 1.13 5.40
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.28 1.59 1.55 2.37 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
2.50 1.50
Букмекер Да Нет
5.60 1.13
8.75 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
4.40 1.21
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