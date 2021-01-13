Кокимбо Юнидо
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
17' Желтая карточкаRaul Osorio
53' Желтая карточкаVictor Gonzalez
56' Желтая карточкаEmanuel Britez
84' Желтая карточкаVillagran
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
22
Унсаин
Луис
34
Зидан
Энцо
12
Ciro
Rius
20
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
17 Ruben FarfanНападающий
- Нападающий
-
10 Joe AbrigoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Villagran
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ribera
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Enzo Coacci
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
17'
53'
56'
84'
Предыдущие игры
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +9 =4 -7Уачипато 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:1 Антофагаста Кокимбо Юнидо 0:3 О'Хиггинз Кокимбо Юнидо 0:1 Хуниор
Ла Серена 1:0 Кокимбо Юнидо Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Сантьяго Уондерерс 1:1 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон
Победитель
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