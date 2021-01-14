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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
14
Гарсия
Дани
27
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Реал Мадрид
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада
Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Атлетик Б: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
1/2 финала
0 Реал Мадрид
0 Атлетик Б
3 Реал Сосьедад
4 Барселона
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2021, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 154
    Реал Мадрид 94.8% (146)
    X 4.5% (7)
    Атлетик Б 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.71 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Атлетик Б
    1.68
    4.20
    6.56
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.58 3.80 6.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.68 3.80 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.90 6.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.20 6.00
      1.58 4.08 6.56

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.40 1.06 3.40 1.32 2.60 1.51 1.82 1.99 1.45 2.80 1.31 3.45 1.16 5.00 1.11 6.80
    8.70 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.45 1.55 1.86 2.15 1.40 2.95 1.26 3.70 1.09 6.25 1.06 6.80 1.00 11.00
    9.70 1.04 7.20 1.08 3.15 1.36 2.45 1.59 2.01 1.86 1.77 2.12 1.73 2.18 1.39 3.00 1.27 3.75 1.11 6.70 1.07 7.00 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 21.00
    3.51 1.33 3.05 1.42 2.62 1.53 2.08 1.81 1.82 2.09 1.63 2.38 1.45 2.90 1.32 3.59 1.11 7.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.41 1.83 1.91 1.38 2.85 1.08 6.80
    2.83 1.43 1.87 1.93 1.38 3.04 1.11 6.45 1.08 7.80
    1.81 1.98 1.38 3.05 1.11 6.70
    2.97 1.43 2.44 1.60 1.90 1.99 1.56 2.55 1.40 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.80 1.24 2.60 1.45 1.65 2.15 1.17 4.60
    3.64 1.28 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.16 5.50
    2.46 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.80
    2.05 1.70
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    3.95 1.21
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.8% (146)
    Ничья
    4.5% (7)
    Атлетик Б
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (85)
    Меньше
    43.33% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    59.33% (89)
    Нет
    40.67% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    40.9% (63)
    2:0 Реал Мадрид
    25.3% (39)
    1:0 Реал Мадрид
    13% (20)
    3:1 Реал Мадрид
    11.7% (18)
    1:1 Ничья
    3.2% (5)
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