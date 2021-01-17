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  3. Германия
Хайденхайм
3:0
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
1:0
49' Гол
Кюльветтер Кристиан
2:0
59' Гол
Майнка Патрик
61' Желтая карточка
Буш Марнон
3:0
83' Гол
Томалла Денис
90'+3
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
8
Гейпль
Андреас
29
Мор
Тобиас
20
Бурнич
Дженис
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
24
Кюльветтер
Кристиан
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
21
Хён
Иммануэль
17
Май
Ларс-Лукас
23
Рапп
Николай
8
Шнелльхардт
Фабиан
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
27
Скарке
Тим
7
Платте
Феликс
Хайденхайм
4-1-2-1-2
Дармштадт
3-3-3-1

Ход матча

49'
Кюльветтер Кристиан
(Майнка Патрик)
1:0
59'
Майнка Патрик
(Пик Флориан)
2:0
61'
Буш Марнон
 
61'
 
Сейдель Аарон
Пфайффер Патрик
70'
 
Берко Эрих
Мелем Марвин
70'
 
Клеменс Кристиан
Скарке Тим
73'
Фёренбах Йонас
Мор Тобиас
 
82'
Шнаттерер Марк
Пик Флориан
 
82'
Штойрер Оливер
Бурнич Дженис
 
83'
Томалла Денис
(Шнаттерер Марк)
3:0
90'
Кершбаумер Константин
Кюльветтер Кристиан
 
90'
Шиммер Штефан
Томалла Денис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кюльветтер Кристиан 10 (1) 0.63
2. Томалла Денис 3 0.19
3. Мор Тобиас 2 (1) 0.13
4. Майнка Патрик 2 0.13
5. Сесса Кевин 1 0.06
6. Тоеркауф Норман 1 0.06
7. Кершбаумер Константин 1 0.06
8. Лайпертц Роберт 1 0.06
9. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.06
10. Шнаттерер Марк 0 0
11. Пик Флориан 0 0
12. Бурнич Дженис 0 0
13. Шиммер Штефан 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 9 (1) 0.56
2. Кемпе Тобиас 8 (4) 0.5
3. Палссон Виктор 2 0.13
4. Скарке Тим 2 0.13
5. Хонзак Матиас 1 0.06
6. Платте Феликс 1 0.06
7. Рапп Николай 1 0.06
8. Хён Иммануэль 1 0.06
9. Сейдель Аарон 1 0.06
10. Мелем Марвин 1 0.06
11. Берко Эрих 0 0
12. Пэк Сын-Хо 0 0
13. Херрман Патрик II 0 0
14. Май Ларс-Лукас 0 0
15. Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Гейпль Андреас 3 0
2. Майнка Патрик 3 0
3. Бурнич Дженис 3 0
4. Тоеркауф Норман 2 0
5. Кюльветтер Кристиан 2 0
6. Сесса Кевин 0 1
7. Кершбаумер Константин 1 0
8. Буш Марнон 1 0
9. Хюсинг Оливер 1 0
10. Мор Тобиас 1 0
11. Шиммер Штефан 1 0
12. Отто Давид 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 4 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Мелем Марвин 4 0
4. Холланд Фабиан 3 0
5. Скарке Тим 3 0
6. Херрман Патрик II 1 1
7. Палссон Виктор 2 0
8. Шнелльхардт Фабиан 2 0
9. Бадер Маттиас 1 0
10. Хён Иммануэль 1 0
11. Станилевич Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 0 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5) 4.55% (1) 45.45% (10)
 Дармштадт 11.11% (3) 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4) 11.11% (3) 37.04% (10)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Ян
Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс
Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Дармштадт 2:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Бундеслига 2
Дармштадт 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:1 Дармштадт Бундеслига 2 Хайденхайм 1:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 1:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 3:0 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:2 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 2:1 Дармштадт Бундеслига 3 Хайденхайм 2:0 Дармштадт Региональная лига Дармштадт 1:1 Хайденхайм Региональная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 16 10 2 4 31 - 16 32
2. Гамбург Заявка 15 9 3 3 31 - 19 30
3. Фортуна Заявка 16 9 3 4 24 - 19 30
4. Хольштайн Киль Заявка 16 8 5 3 26 - 17 29
5. Гройтер Фюрт Заявка 16 8 4 4 30 - 20 28
6. Карлсруэ Заявка 16 8 1 7 29 - 25 25
7. Хайденхайм Заявка 16 7 4 5 22 - 20 25
8. Ганновер 96 Заявка 16 7 2 7 23 - 18 23
9. Оснабрюк Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
11. Падерборн Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
12. Нюрнберг Заявка 16 5 5 6 23 - 23 20
13. Ян Заявка 16 5 5 6 21 - 23 20
14. Дармштадт Заявка 16 5 3 8 27 - 30 18
15. Зандхаузен Заявка 16 4 2 10 17 - 34 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 16 3 5 8 14 - 32 14
17. Санкт-Паули Заявка 16 2 7 7 21 - 30 13
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
3. Фортуна Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
4. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
5. Гамбург Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Падерборн Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
10. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
11. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
13. Айнтрахт Бр Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
3. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
4. Оснабрюк Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
6. Бохум Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
7. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
9. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
11. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Ганновер 96 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 8 1 0 7 5 - 20 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.25 3.32
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 18.00 65.00
  1.34 4.61 12.20

Самый высокий коэффициент на матч «Хайденхайм» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хайденхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хайденхайм» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.50 1.06 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.51 2.56 1.39 2.90 1.14 5.10 1.10 5.65 1.02 9.10
3.55 1.27 2.48 1.50 1.62 2.20 1.25 3.75 2.25 1.60 1.72 2.12 1.44 2.65 1.12 5.55 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 9.60 1.01 10.50 0.00 16.00
3.91 1.27 3.27 1.36 2.61 1.53 1.95 1.93 3.82 1.28 3.16 1.38 2.50 1.57 1.88 2.01 1.90 1.98 1.56 2.52 1.23 4.44 1.12 6.71 1.14 6.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.90 1.90 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
1.60 2.25 1.12 5.55 1.07 7.50 1.11 5.80 1.08 7.00
1.41 3.03 1.23 4.42 1.66 2.30 1.43 2.95 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
2.70 1.42 1.69 2.08 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Хайденхайм 3:0 Дармштадт онлайн

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