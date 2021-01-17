Хайденхайм
3:0
Конец матча
Стадион: Войт-Арена
Дармштадт
1:0
49' ГолКюльветтер Кристиан
2:0
59' ГолМайнка Патрик
61' Желтая карточкаБуш Марнон
3:0
83' ГолТомалла Денис
29
Мор
Тобиас
17
Пик
Флориан
23
Рапп
Николай
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
49'
59'
2:0
61'
83'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кюльветтер Кристиан
|10 (1)
|0.63
|2.
|Томалла Денис
|3
|0.19
|3.
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.13
|4.
|Майнка Патрик
|2
|0.13
|5.
|Сесса Кевин
|1
|0.06
|6.
|Тоеркауф Норман
|1
|0.06
|7.
|Кершбаумер Константин
|1
|0.06
|8.
|Лайпертц Роберт
|1
|0.06
|9.
|Шмидт Патрик II
|1 (1)
|0.06
|10.
|Шнаттерер Марк
|0
|0
|11.
|Пик Флориан
|0
|0
|12.
|Бурнич Дженис
|0
|0
|13.
|Шиммер Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|9 (1)
|0.56
|2.
|Кемпе Тобиас
|8 (4)
|0.5
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.13
|4.
|Скарке Тим
|2
|0.13
|5.
|Хонзак Матиас
|1
|0.06
|6.
|Платте Феликс
|1
|0.06
|7.
|Рапп Николай
|1
|0.06
|8.
|Хён Иммануэль
|1
|0.06
|9.
|Сейдель Аарон
|1
|0.06
|10.
|Мелем Марвин
|1
|0.06
|11.
|Берко Эрих
|0
|0
|12.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|13.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|14.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|15.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гейпль Андреас
|3
|0
|2.
|Майнка Патрик
|3
|0
|3.
|Бурнич Дженис
|3
|0
|4.
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|5.
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|6.
|Сесса Кевин
|0
|1
|7.
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|8.
|Буш Марнон
|1
|0
|9.
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|10.
|Мор Тобиас
|1
|0
|11.
|Шиммер Штефан
|1
|0
|12.
|Отто Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|4
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Мелем Марвин
|4
|0
|4.
|Холланд Фабиан
|3
|0
|5.
|Скарке Тим
|3
|0
|6.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|7.
|Палссон Виктор
|2
|0
|8.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|9.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|10.
|Хён Иммануэль
|1
|0
|11.
|Станилевич Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|0
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|45.45% (10)
|Дармштадт
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|37.04% (10)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Ян
Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс
Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Дармштадт 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:1 Дармштадт Бундеслига 2 Хайденхайм 1:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 1:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 3:0 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:2 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 2:1 Дармштадт Бундеслига 3 Хайденхайм 2:0 Дармштадт Региональная лига Дармштадт 1:1 Хайденхайм Региональная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 16
|32
|2.
|Гамбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|3.
|Фортуна
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 19
|30
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 20
|28
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|29 - 25
|25
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 18
|23
|9.
|Оснабрюк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|11.
|Падерборн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 23
|20
|13.
|Ян
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 23
|20
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|27 - 30
|18
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 34
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 32
|14
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|21 - 30
|13
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|3.
|Фортуна
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Падерборн
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|7.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|9.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хайденхайм» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хайденхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хайденхайм» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров