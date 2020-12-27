Расинг Авельянеда
6:1
Конец матча
Годой Крус
0:1
5' ГолSilvio Ulariaga
18' Желтая карточкаRenzo Tesuri
44' Желтая карточкаПерес Дамиан
1:1
50' ГолMatias Rojas II
2:1
57' ГолМельгарехо Лоренсо
59' Желтая карточкаAlan Cantero
70' Желтая карточкаIan Escobar
3:1
71' ГолМельгарехо Лоренсо
73' Красная карточкаSebastian Lomonaco
4:1
77' ГолМельгарехо Лоренсо
5:1
83' ГолMatias Rojas II
6:1
89' ГолHector Fertoli
26
Перес
Дамиан
30
Juan
Andrada
11
Jalil
Elias
28
Renzo
Tesuri
20
Alan
Cantero
17
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Gaston Gomez
-
-
27 Tiago Banega
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
-
28 Renzo TesuriПолузащитник
-
20 Alan CanteroПолузащитник
-
17 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Juan BoladoВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
5'
0:1
18'
44'
50'
1:1
57'
59'
70'
71'
77'
83'
5:1
89'
6:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мельгарехо Лоренсо
|3
|1
|2.
|Matias Rojas II
|2
|0.67
|3.
|Солари Аугусто
|1
|0.33
|4.
|Hector Fertoli
|1
|0.33
|5.
|Tiago Banega
|1
|0.33
|6.
|Мена Эухенио
|0
|0
|7.
|Кристальдо Хонатан
|0
|0
|8.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|1
|0.33
|2.
|Silvio Ulariaga
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цвитанич Дарио
|1
|0
|2.
|Орбан Лукас
|1
|0
|3.
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|4.
|Juan Caceres
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Leonel Gonzalez
|1
|1
|2.
|Перес Дамиан
|2
|0
|3.
|Sebastian Lomonaco
|0
|1
|4.
|Jalil Elias
|1
|0
|5.
|Renzo Tesuri
|1
|0
|6.
|Ian Escobar
|1
|0
|7.
|Tomas Badaloni
|1
|0
|8.
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|9.
|Alan Cantero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|50% (4)
|Годой Крус
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =2 -8Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда
Годой Крус Последние 20 матчей: +4 =2 -14Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд
Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус Примера Расинг Авельянеда 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Расинг Авельянеда Примера Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Примера А Расинг Авельянеда 2:3 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Велес Сарсфилд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Годой Крус
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|5.
|Сентраль Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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