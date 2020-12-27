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Расинг Авельянеда
6:1
Конец матча
Годой Крус
0'
0:1
5' Гол
Silvio Ulariaga
18' Желтая карточка
Renzo Tesuri
44' Желтая карточка
Перес Дамиан
1:1
50' Гол
Matias Rojas II
2:1
57' Гол
Мельгарехо Лоренсо
59' Желтая карточка
Alan Cantero
70' Желтая карточка
Ian Escobar
3:1
71' Гол
Мельгарехо Лоренсо
73' Красная карточка
Sebastian Lomonaco
4:1
77' Гол
Мельгарехо Лоренсо
5:1
83' Гол
Matias Rojas II
6:1
89' Гол
Hector Fertoli
90'
1
Ариас
Габриэль
30
Сигали
Леонардо
16
Мартинес
Маурисио
3
Сото
Алексис
8
Fabricio
Dominguez
19
Leonel
Ariel
Miranda
10
Matias
Rojas
II
5
Мена
Эухенио
35
Мельгарехо
Лоренсо
26
Carlos
Alcaraz
15
Лисандро
Лопес
III
1
Roberto
Ramirez
4
Pablo
Pena
2
Gonzalo
Goni
24
Zaid
Abner
Romero
26
Перес
Дамиан
30
Juan
Andrada
11
Jalil
Elias
28
Renzo
Tesuri
20
Alan
Cantero
17
Martin
Ojeda
13
Silvio
Ulariaga
Расинг Авельянеда
3-4-2-1
Годой Крус
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мельгарехо Лоренсо 3 1
2. Matias Rojas II 2 0.67
3. Солари Аугусто 1 0.33
4. Hector Fertoli 1 0.33
5. Tiago Banega 1 0.33
6. Мена Эухенио 0 0
7. Кристальдо Хонатан 0 0
8. Leonel Ariel Miranda 0 0
9. Carlos Alcaraz 0 0
Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 1 0.33
2. Silvio Ulariaga 1 0.33

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Цвитанич Дарио 1 0
2. Орбан Лукас 1 0
3. Гарре Бенжамин 1 0
4. Juan Caceres 1 0
Годой Крус
# Игрок      
1. Leonel Gonzalez 1 1
2. Перес Дамиан 2 0
3. Sebastian Lomonaco 0 1
4. Jalil Elias 1 0
5. Renzo Tesuri 1 0
6. Ian Escobar 1 0
7. Tomas Badaloni 1 0
8. Gianluca Ferrari 1 0
9. Alan Cantero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 50% (4)
 Годой Крус 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда
Годой Крус Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд
Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Суперлига Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Суперлига Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:1 Годой Крус Примера
Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус Примера Расинг Авельянеда 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Расинг Авельянеда Примера Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Примера А Расинг Авельянеда 2:3 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Велес Сарсфилд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 8 - 4 4
4. Эстудиантес Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Велес Сарсфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Годой Крус 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Велес Сарсфилд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Расинг Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Годой Крус 2 0 1 1 2 - 7 1
5. Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Перес Дамиан уходит с поля. Ian Escobar выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Перес Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Renzo Tesuri получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Silvio Ulariaga уходит с поля. Sebastian Lomonaco выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Silvio Ulariaga бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.62 3.50 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.70 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 3.98 5.65
  1.16 6.11 25.34

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Годой Крус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Годой Крус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Годой Крус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 8.80 1.05 6.00 1.10 2.85 1.40 2.17 1.69 2.15 1.65 1.75 2.07 1.55 2.48 3.05 1.35 1.15 4.90 1.45 2.62 1.03 10.00 1.10 6.25 0.00 17.50
9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.75
3.71 1.28 2.90 1.41 4.03 1.23 2.57 1.50 2.05 1.78 1.77 2.06 1.49 2.61 1.43 2.80 2.79 1.43 2.29 1.62 1.78 2.05 1.48 2.63 1.34 3.20 1.21 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.42 1.93 1.87 1.10 6.25 1.12 5.60 1.17 4.70
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.00
3.03 1.39 2.49 1.55 1.94 1.89 1.57 2.42 1.84 1.99 1.51 2.54 1.80 2.03 1.49 2.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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