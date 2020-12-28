  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 43'
Арсенал Саранди
0'
24' Желтая карточка
Mateo Carabajal
43'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
2
Рохас
Роберт
22
Пинола
Хавьер
II
3
Fabricio
Angileri
5
Сукулини
Бруно
24
Перес
Энцо
8
Карраскаль
Хорхе
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
1
Maximiliano
Gagliardo
14
Mateo
Carabajal
2
Fabio
Pereyra
6
Gaston
Suso
11
Nicolas
Castro1
20
Jhonatan
Candia
21
Leonel
Picco
5
Emiliano
Mendez
24
Alejo
Antilef
9
Lucas
Albertengo
23
Facundo
Pons
Ривер Плейт
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 2 0.67
2. Альварес Хулиан 1 (1) 0.33
3. Суарес Матиас 1 0.33
4. Fabricio Angileri 0 0
5. Борре Рафаэль 0 0
Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Pons 1 0.33
2. Lucas Albertengo 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Диас Пауло 1 1
2. Пратто Лукас 1 0
3. Борре Рафаэль 1 0
4. Карраскаль Хорхе 1 0
5. Рохас Роберт 1 0
6. Соса Сантьяго 1 0
Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Mateo Carabajal 2 0
2. Emiliano Mendez 1 0
3. Lucas Albertengo 1 0
4. Jhonatan Candia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Суперлига Арсенал Саранди 0:3 Ривер Плейт Суперлига Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Кубок
Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт Примера Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Примера Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:4 Ривер Плейт Примера

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Ривер Плейт 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Уракан 3 1 0 2 4 - 8 3
5. Арсенал Саранди 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
6. Индепендьенте 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Уракан 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Ривер Плейт 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арсенал Саранди 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Индепендьенте 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ривер Плейт 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Арсенал Саранди 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Индепендьенте 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Уракан 1 0 0 1 0 - 3 0
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Арсенал Саранди
1.30
6.15
12.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.50 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.40 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.15 11.00
  1.23 5.98 12.68

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Арсенал Саранди», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 13.50 1.01 3.15 1.33 4.40 1.18 2.07 1.75 1.75 2.01 2.06 1.77 2.14 1.71 1.86 1.94 1.27 3.55 1.36 2.95 1.25 3.75 1.12 5.60 1.09 6.50 1.03 11.00 1.02 11.00
12.50 1.00 12.50 1.00 5.65 1.13 4.75 1.19 2.80 1.49 2.15 1.70 1.68 2.13 1.37 2.89 1.26 3.40 1.10 5.50 1.08 6.05 1.01 10.25
5.36 1.15 2.70 1.47 2.60 1.49 2.37 1.59 2.13 1.72 1.89 1.93 1.72 2.11 1.55 2.45 1.26 3.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.85 2.55 1.47 1.14 5.20 1.25 3.70 1.15 5.00
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
3.19 1.35 3.33 1.33 2.68 1.47 1.97 1.85 1.67 2.21 1.47 2.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.17 1.65 1.61 2.23 1.36 2.95
5.60 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Ривер Плейт 0:0 Арсенал Саранди онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный