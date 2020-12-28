Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Арсенал Саранди
24' Желтая карточкаMateo Carabajal
44' Желтая карточкаСукулини Бруно
1:0
56' ГолФернандес Игнасио
58' Желтая карточкаПинола Хавьер II
65' Желтая карточкаEmiliano Mendez
67' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
2:0
67' ГолСуарес Матиас
79' Желтая карточкаLeonel Picco
2:1
84' ГолJhonatan Candia
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Facundo PonsНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
32 Bruno Baez
-
15 Ramiro Luna
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
24'
44'
56'
58'
65'
67'
79'
84'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Матиас
|2
|0.67
|2.
|Де ла Крус Николас
|2
|0.67
|3.
|Фернандес Игнасио
|1
|0.33
|4.
|Альварес Хулиан
|1 (1)
|0.33
|5.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|6.
|Борре Рафаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jhonatan Candia
|1
|0.33
|2.
|Facundo Pons
|1
|0.33
|3.
|Lucas Albertengo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Пауло
|1
|1
|2.
|Сукулини Бруно
|1
|0
|3.
|Пратто Лукас
|1
|0
|4.
|Борре Рафаэль
|1
|0
|5.
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|6.
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|7.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|8.
|Рохас Роберт
|1
|0
|9.
|Соса Сантьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emiliano Mendez
|2
|0
|2.
|Mateo Carabajal
|2
|0
|3.
|Lucas Albertengo
|1
|0
|4.
|Jhonatan Candia
|1
|0
|5.
|Leonel Picco
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =5 -2Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =8 -6Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Уракан
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|5.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|6.
|Индепендьенте
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Индепендьенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Индепендьенте
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
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