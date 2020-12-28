Аргентинос Хуниорс
0:1
Первый тайм: 45'
Индепендьенте
0:1
24' ГолJony Menendez
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
23
Edwar
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
-
23 Edwar LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Juan Pucheta
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Alan Sonora
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
24'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ауче Габриэль
|1
|0.33
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.33
|3.
|Jonathan Sandoval
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|1
|0.33
|2.
|Jony Menendez
|1
|0.33
|3.
|Nicolas Messiniti
|1
|0.33
|4.
|Бланко Доминго
|0
|0
|5.
|Роа Андрес Фелипе
|0
|0
|6.
|Бустос Фабрисио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Abraham Chavez
|2
|0
|2.
|Franco Moyano
|1
|0
|3.
|Вера Фаусто
|1
|0
|4.
|Matias Romero1
|1
|0
|5.
|Franco Ibarra
|1
|0
|6.
|Juan Pucheta
|1
|0
|7.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Thomas Ortega
|1
|1
|2.
|Бланко Доминго
|1
|0
|3.
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|4.
|Juan Pacchini
|1
|0
|5.
|Ayrton Costa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Индепендьенте
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Индепендьенте 1:3 Ланус Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте
Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Индепендьенте 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Индепендьенте
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|Уракан
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|6.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Индепендьенте
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Индепендьенте
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
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