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Аргентинос Хуниорс
0:2
Конец матча
Индепендьенте
0'
0:1
24' Гол
Jony Menendez
61' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
0:2
71' Гол
Alan Velasco
86' Желтая карточка
Mateo Agustin Coronel
90'+5
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
29
Marco
Di
Cesare
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
22
Franco
Ibarra
20
Вера
Фаусто
23
Edwar
Lopez
27
Ауче
Габриэль
28
Nicolas
Alexis
Silva
25
Mateo
Agustin
Coronel
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
3
Thomas
Ortega
21
Carlos
Benavidez
29
Lucas
Daniel
Romero
11
Jony
Menendez
7
Роа
Андрес
Фелипе
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Индепендьенте
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ауче Габриэль 1 0.33
2. Mateo Agustin Coronel 1 0.33
3. Jonathan Sandoval 0 0
Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 1 0.33
2. Jony Menendez 1 0.33
3. Nicolas Messiniti 1 0.33
4. Alan Velasco 1 0.33
5. Бланко Доминго 0 0
6. Роа Андрес Фелипе 0 0
7. Lucas Gonzalez 0 0
8. Бустос Фабрисио 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Lucas Abraham Chavez 2 0
2. Franco Moyano 1 0
3. Mateo Agustin Coronel 1 0
4. Вера Фаусто 1 0
5. Matias Romero1 1 0
6. Franco Ibarra 1 0
7. Juan Pucheta 1 0
8. Marco Di Cesare 1 0
Индепендьенте
# Игрок      
1. Thomas Ortega 1 1
2. Бланко Доминго 1 0
3. Lucas Gonzalez 1 0
4. Бустос Фабрисио 1 0
5. Juan Pacchini 1 0
6. Ayrton Costa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентинос Хуниорс 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Индепендьенте 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Индепендьенте 1:3 Ланус Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте
Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Суперлига
Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Индепендьенте 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Ривер Плейт 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Индепендьенте 3 1 0 2 5 - 5 3
5. Уракан 3 1 0 2 4 - 8 3
6. Арсенал Саранди 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Ривер Плейт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Уракан 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Индепендьенте 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Индепендьенте 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Арсенал Саранди 2 0 1 1 2 - 3 1
6. Уракан 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Carlos Benavidez уходит с поля. Lucas Gonzalez выходит вместо него
  • 33'
    Nicolas Alexis Silva уходит с поля. Ivan Colman выходит вместо него
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Jonathan Menendez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 3.90 1.35
  12.35 4.04 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Аргентинос Хуниорс» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аргентинос Хуниорс» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.70 1.05 6.20 1.10 2.75 1.42 2.15 1.70 2.14 1.71 1.81 2.00 1.62 2.20 1.29 3.40 1.07 7.50 1.07 7.50 1.06 8.50 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
7.10 1.10 2.77 1.44 2.56 1.51 2.09 1.75 1.61 2.32 1.38 2.99 1.40 2.91 1.22 4.19 1.18 4.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.95 1.80 1.64 2.25 1.15 3.45 1.07 7.50
1.77 2.06 1.47 2.66 1.55 2.45 1.37 3.13
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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