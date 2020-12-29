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  3. Аргентина
Химнасия Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 52'
Тальерес Кордоба
0'
1' Желтая карточка
Jose Antonio Paradela
7' Желтая карточка
Federico Navarro
0:1
45' Гол
Мендез Начо
45' Желтая карточка
Matias Melluso
45' Желтая карточка
Рафа II
1:1
50' Гол
Leonardo Morales
52'
19
Броун
Хорхе
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
5
Harrinson
Mancilla
16
Айяла
Виктор
31
Матеас
Перез
Гарсия
26
Jose
Antonio
Paradela
32
Matias
Melluso
22
Matias
Miranda
9
Leandro
Contin
43
Erik
Ramirez
33
Бласкес
Хоакин
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
7
Diego
Valoyes
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
20
Фрагапане
Франко
32
Tomas
Pochettino
23
Mateo
Retegui
Химнасия Ла-Плата
3-5-2
Тальерес Кордоба
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ariel Garcia 1 0.33
2. Leandro Contin 1 0.33
3. Вейгандт Марсело 1 0.33
4. Matias Melluso 0 0
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мендез Начо 1 0.33
2. Diego Valoyes 1 0.33
3. Mateo Retegui 1 0.33
4. Tomas Pochettino 0 0
5. Joel Sonora 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Вейгандт Марсело 1 1
2. Harrinson Mancilla 2 0
3. Броун Хорхе 1 0
4. Айяла Виктор 1 0
5. Erik Ramirez 1 0
6. Matias Melluso 1 0
7. German Guiffrey 1 0
8. Jose Antonio Paradela 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Рафа II 3 0
2. Nahuel Tenaglia 2 0
3. Federico Navarro 2 0
4. Marcos Guillermo Diaz 1 0
5. Фрагапане Франко 1 0
6. Комар Хуан 1 0
7. Joel Sonora 1 0
8. Tomas Pochettino 1 0
9. Diego Valoyes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химнасия Ла-Плата 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0
 Тальерес Кордоба 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата
Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1:1 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Тальерес Кордоба 1:1 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Химнасия Ла-Плата 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Колон 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атлетико Тукуман 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Тальерес Кордоба 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Химнасия Ла-Плата 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Колон 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тальерес Кордоба 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 1:1 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Колон 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Leonardo Morales бьет в цель!
  • 46'
    Jose Paradela уходит с поля. Bruno Palazzo выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Рафа II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Matias Melluso получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Federico Navarro уходит с поля. Joel Sonora выходит вместо него
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Мендез Начо бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    7'
    Federico Navarro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Jose Paradela получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Тальерес Кордоба
9.50
4.60
2.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 4.60 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.12 2.40

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.50 1.10 5.15 1.16 2.48 1.60 1.80 2.01 1.45 2.67 1.19 4.45 1.09 5.85 1.01 9.80 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.53 2.50 1.27 3.76 1.05 9.60 1.04 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 6.10 1.09 7.50
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