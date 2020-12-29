Химнасия Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 52'
Тальерес Кордоба
1' Желтая карточкаJose Antonio Paradela
7' Желтая карточкаFederico Navarro
0:1
45' ГолМендез Начо
45' Желтая карточкаMatias Melluso
45' Желтая карточкаРафа II
1:1
50' ГолLeonardo Morales
19
Броун
Хорхе
16
Айяла
Виктор
43
Erik
Ramirez
2
Рафа
II
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
11 Brian Guzman
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
-
-
-
10 Joel Sonora
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
45'
0:1
45'
45'
50'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ariel Garcia
|1
|0.33
|2.
|Leandro Contin
|1
|0.33
|3.
|Вейгандт Марсело
|1
|0.33
|4.
|Matias Melluso
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мендез Начо
|1
|0.33
|2.
|Diego Valoyes
|1
|0.33
|3.
|Mateo Retegui
|1
|0.33
|4.
|Tomas Pochettino
|0
|0
|5.
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вейгандт Марсело
|1
|1
|2.
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|3.
|Броун Хорхе
|1
|0
|4.
|Айяла Виктор
|1
|0
|5.
|Erik Ramirez
|1
|0
|6.
|Matias Melluso
|1
|0
|7.
|German Guiffrey
|1
|0
|8.
|Jose Antonio Paradela
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафа II
|3
|0
|2.
|Nahuel Tenaglia
|2
|0
|3.
|Federico Navarro
|2
|0
|4.
|Marcos Guillermo Diaz
|1
|0
|5.
|Фрагапане Франко
|1
|0
|6.
|Комар Хуан
|1
|0
|7.
|Joel Sonora
|1
|0
|8.
|Tomas Pochettino
|1
|0
|9.
|Diego Valoyes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химнасия Ла-Плата
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =8 -5Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата
Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Колон
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Колон
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Колон
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химнасия Ла-Плата» – «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химнасия Ла-Плата» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химнасия Ла-Плата» – «Тальерес Кордоба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров