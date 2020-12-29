  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Альдосиви
0:1
Первый тайм: 28'
Росарио Сентраль
0'
8' Желтая карточка
Alan Marinelli
0:1
16' Гол
Alan Marinelli
28'
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Jonathan
Schunke
3
Mario
Lopez
28
Fernando
Roman
Villalba
14
Federico
Milo
8
Javier
Iritier
5
Ромеро
Гастон
36
Joaquin
Indacoechea
10
Francisco
Grahl
7
Андрада
Федерико
30
Marcelo
Mino
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Joaquin
Laso
33
Боттинелли
Хонатан
3
Lautaro
Blanco
5
Rodrigo
Villagra
21
Ринаудо
Фабиан
19
Luciano
Ferreyra
10
Emiliano
Vecchio
7
Alan
Marinelli
28
Lucas
Emanuel
Gamba
Альдосиви
5-4-1
Росарио Сентраль
4-3-1-2

Ход матча

8'
 
Alan Marinelli
16'
0:1
Alan Marinelli

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андрада Федерико 1 0.33
2. Ринальди Лаутаро 1 0.33
3. Javier Iritier 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan Marinelli 4 1.33
2. Emiliano Vecchio 1 0.33
3. Diego Zabala 1 0.33
4. Ринаудо Фабиан 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Nahuel Yeri 1 0
2. Перес Франко 1 0
3. Mario Lopez 1 0
4. Matias Villarreal 1 0
5. Emanuel Iniguez 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Ринаудо Фабиан 2 0
2. Rodrigo Villagra 2 0
3. Alan Marinelli 2 0
4. Lucas Emanuel Gamba 1 0
5. Pedro Ojeda 1 0
6. Francesco Lo Celso 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Росарио Сентраль 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт
Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Росарио Сентраль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Суперлига Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Копа де ла Суперлига Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Копа де ла Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Суперлига
Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви Националь Б Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:5 Росарио Сентраль Националь Б

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 1:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ланус 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Альдосиви 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
5. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Патронато де Парана 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 1:0 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Дефенса и Хустисия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Патронато де Парана 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 3 0
6. Альдосиви 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Росарио Сентраль 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ланус 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Альдосиви 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Патронато де Парана 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Alan Marinelli бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Alan Marinelli получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Росарио Сентраль
7.77
4.00
2.29
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 3.85 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 4.00 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.35 2.29

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.03 6.90 1.07 5.10 1.14 2.33 1.60 1.93 1.87 2.05 1.72 1.35 3.05 1.32 3.20 1.10 6.60 1.08 7.00 1.01 12.50 0.00 15.00 0.00 20.00
8.10 1.04 7.20 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.74 2.10 1.62 2.20 1.10 6.40 1.08 7.00
2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.62 2.28 1.25 4.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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