Альдосиви
0:1
Первый тайм: 28'
Росарио Сентраль
8' Желтая карточкаAlan Marinelli
0:1
16' ГолAlan Marinelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Перес ФранкоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Joan Mazzaco
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
16'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андрада Федерико
|1
|0.33
|2.
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.33
|3.
|Javier Iritier
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan Marinelli
|4
|1.33
|2.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.33
|3.
|Diego Zabala
|1
|0.33
|4.
|Ринаудо Фабиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nahuel Yeri
|1
|0
|2.
|Перес Франко
|1
|0
|3.
|Mario Lopez
|1
|0
|4.
|Matias Villarreal
|1
|0
|5.
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринаудо Фабиан
|2
|0
|2.
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|3.
|Alan Marinelli
|2
|0
|4.
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|5.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|6.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Росарио Сентраль
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =4 -9Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =4 -7Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт
Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Росарио Сентраль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви Националь Б Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:5 Росарио Сентраль Националь Б
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Альдосиви
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|5.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|Патронато де Парана
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|1:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Дефенса и Хустисия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Патронато де Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|Альдосиви
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Росарио Сентраль
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Альдосиви
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Патронато де Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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