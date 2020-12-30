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  3. Аргентина
Атлетико Тукуман
0:1
Первый тайм: 44'
Сан-Лоренсо
0'
0:1
6' Пенальти
Ромеро Анхель
27' Желтая карточка
Diego Rodriguez IV
34' Желтая карточка
Guillermo Acosta
44'
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
24
Guillermo
Luis
Ortiz
30
Gabriel
Risso
26
Мелано
Лукас
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
19
Nicolas
Aguirre
II
10
Leonardo
Heredia
22
Javier
Fabian
Toledo
23
Fernando
Monetti
29
Саласар
Виктор
6
Federico
Gattoni
2
Донатти
Алехандро
3
Bruno
Pitton
40
Alexis
Sabella
8
Diego
Rodriguez
IV
20
Juan
Edgardo
Ramirez
10
Ромеро
Оскар
33
Alexander
Diaz
11
Ромеро
Анхель
Атлетико Тукуман
4-4-1-1
Сан-Лоренсо
4-3-1-2

Ход матча

6'
0:1
Ромеро Анхель
27'
 
Diego Rodriguez IV
34'
Guillermo Acosta
 

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Javier Fabian Toledo 1 (1) 0.33
Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Анхель 1 (1) 0.33
2. Bruno Pitton 1 0.33
3. Ромеро Оскар 1 (1) 0.33

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Guillermo Luis Ortiz 2 0
2. Nicolas Aguirre II 2 0
3. Marcelo Ortiz 0 1
4. Монсон Лусиано 1 0
5. Ramiro Carrera 1 0
Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Меносси Лукас 1 0
2. Diego Rodriguez IV 1 0
3. Federico Gattoni 1 0
4. Alexander Diaz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 100% (1) 0 0 0 0 0
 Сан-Лоренсо 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди
Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сан-Лоренсо 2:2 Колон Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Сан-Лоренсо: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман Суперлига Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:0 Сан-Лоренсо Примера
Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Атлетико Тукуман Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Тальерес Кордоба 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Сан-Лоренсо 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Атлетико Тукуман 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
6. Колон 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Тальерес Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Сан-Лоренсо 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Колон 2 0 0 2 1 - 4 0
6. Атлетико Тукуман 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Сан-Лоренсо 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Химнасия Ла-Плата 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Атлетико Тукуман 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Сан-Лоренсо
5.80
3.60
2.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 3.55 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.40 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.44 2.67
  5.22 3.60 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Тукуман» – «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Тукуман» – «Сан-Лоренсо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.01 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.42 2.05 1.77 1.70 2.08 1.72 2.12 1.52 2.55 1.33 3.75 1.14 5.10 1.11 5.80 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.47 2.68 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
3.34 1.33 2.77 1.45 2.58 1.51 2.77 1.44 2.19 1.68 1.91 1.93 1.61 2.33 1.45 2.74 1.68 2.19 1.51 2.56 1.11 6.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.94 1.86 1.41 2.75 1.12 5.60 1.05 8.50
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
2.79 1.45 2.30 1.63 1.80 2.05 1.50 2.61 1.51 2.54 1.29 3.53 1.53 2.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 1.95
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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