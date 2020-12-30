Атлетико Тукуман
0:1
Первый тайм: 44'
Сан-Лоренсо
0:1
6' ПенальтиРомеро Анхель
27' Желтая карточкаDiego Rodriguez IV
34' Желтая карточкаGuillermo Acosta
26
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
29 Kevin Isa
-
-
28 Jonas Romero
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
Ход матча
6'
0:1
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Javier Fabian Toledo
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Анхель
|1 (1)
|0.33
|2.
|Bruno Pitton
|1
|0.33
|3.
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|2.
|Nicolas Aguirre II
|2
|0
|3.
|Marcelo Ortiz
|0
|1
|4.
|Монсон Лусиано
|1
|0
|5.
|Ramiro Carrera
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Меносси Лукас
|1
|0
|2.
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|3.
|Federico Gattoni
|1
|0
|4.
|Alexander Diaz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Сан-Лоренсо
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди
Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сан-Лоренсо 2:2 Колон Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Сан-Лоренсо: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|6.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|6.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Тукуман» – «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Тукуман» – «Сан-Лоренсо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров