Унион Берлин
1:0
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Байер Л
43' Желтая карточкаТа Джонатан
52' Желтая карточкаФридрих Марвин
1:0
88' ГолТойхерт Седрик
90' Желтая карточкаАмири Надим
31
Кнохе
Робин
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
43'
52'
88'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.38
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.31
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.25
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.25
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.19
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.19
|7.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.13
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.06
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.06
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.06
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.06
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.06
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|15.
|Гогия Акакий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.5
|2.
|Шик Патрик
|5
|0.31
|3.
|Бэйли Леон
|4
|0.25
|4.
|Амири Надим
|2
|0.13
|5.
|Вирц Флориан
|2
|0.13
|6.
|Диаби Мусса
|2
|0.13
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.13
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.06
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.06
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.06
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|2.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|6.
|Кнохе Робин
|2
|0
|7.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|8.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|9.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|10.
|Луте Андреас
|1
|0
|11.
|Гогия Акакий
|1
|0
|12.
|Гисельман Нико
|1
|0
|13.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|14.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|15.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|3
|0
|2.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|3.
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|5.
|Бендер Ларс
|2
|0
|6.
|Демирбай Керем
|2
|0
|7.
|Та Джонатан
|2
|0
|8.
|Амири Надим
|2
|0
|9.
|Бэйли Леон
|2
|0
|10.
|Бендер Свен
|1
|0
|11.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|12.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|13.
|Аларио Лукас
|1
|0
|14.
|Беллараби Карим
|1
|0
|15.
|Шик Патрик
|1
|0
|16.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|25% (8)
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|25% (8)
|Байер Л
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =8 -3Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =3 -3Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария
Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 19
|28
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 17
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|30 - 22
|21
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|12.
|Герта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 25
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 30
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Арминия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|10 - 24
|13
|16.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Байер Л
Исход игры
Унион Берлин
7.8% (12)
Ничья
20.1% (31)
Байер Л
72.1% (111)
Тотал 2.5
Больше
74.34% (113)
Меньше
25.66% (39)
Обе команды забьют
Да
88.82% (135)
Нет
11.18% (17)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
48.1% (74)
1:1 Ничья
14.3% (22)
1:3 Байер Л
12.3% (19)
0:1 Байер Л
6.5% (10)
2:1 Унион Берлин
5.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:2 Байер Л
2.6% (4)
2:3 Байер Л
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!