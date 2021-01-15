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Унион Берлин
1:0
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
43' Желтая карточка
Та Джонатан
52' Желтая карточка
Фридрих Марвин
1:0
88' Гол
Тойхерт Седрик
90' Желтая карточка
Амири Надим
90'+5
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
19
Хюбнер
Флориан
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
21
Прёмель
Гриша
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
1
Градецки
Лукаш
6
Драгович
Александр
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
10
Демирбай
Керем
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
9
Бэйли
Леон
Унион Берлин
3-4-1-2
Байер Л
4-3-3

Ход матча

24'
Тойхерт Седрик
Бекер Шеральдо
 
43'
 
Та Джонатан
52'
Фридрих Марвин
 
69'
 
Арангис Чарлес
Баумгартлингер Юлиан
70'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик
76'
Бюльтер Мариус
Авонийи Тайво
 
88'
Тойхерт Седрик
(Ленц Кристофер)
1:0
90'
Рюэрсон Юлиан
Тойхерт Седрик
 
90'
 
Амири Надим

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.38
2. Авонийи Тайво 5 0.31
3. Андрих Роберт 4 0.25
4. Фридрих Марвин 4 0.25
5. Бекер Шеральдо 3 0.19
6. Тойхерт Седрик 3 0.19
7. Похьянпало Йоэль 2 0.13
8. Ингвартсен Маркус 1 0.06
9. Прёмель Гриша 1 0.06
10. Бюльтер Мариус 1 0.06
11. Эндо Кейта 1 0.06
12. Шлоттербек Нико 1 0.06
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.5
2. Шик Патрик 5 0.31
3. Бэйли Леон 4 0.25
4. Амири Надим 2 0.13
5. Вирц Флориан 2 0.13
6. Диаби Мусса 2 0.13
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.13
8. Демирбай Керем 1 0.06
9. Драгович Александр 1 0.06
10. Вайзер Митчелл 1 0.06
11. Та Джонатан 1 0.06
12. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Прёмель Гриша 5 0
2. Триммель Кристофер 4 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ингвартсен Маркус 3 0
6. Кнохе Робин 2 0
7. Хюбнер Флориан 2 0
8. Ленц Кристофер 2 0
9. Бекер Шеральдо 2 0
10. Луте Андреас 1 0
11. Гогия Акакий 1 0
12. Гисельман Нико 1 0
13. Фридрих Марвин 1 0
14. Бюльтер Мариус 1 0
15. Рюэрсон Юлиан 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Демирбай Керем 2 0
7. Та Джонатан 2 0
8. Амири Надим 2 0
9. Бэйли Леон 2 0
10. Бендер Свен 1 0
11. Баумгартлингер Юлиан 1 0
12. Градецки Лукаш 1 0
13. Аларио Лукас 1 0
14. Беллараби Карим 1 0
15. Шик Патрик 1 0
16. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 25% (8) 12.5% (4) 6.25% (2) 18.75% (6) 12.5% (4) 25% (8)
 Байер Л 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария
Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Байер Л 3:1 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Унион Берлин Бундеслига Байер Л 4:1 Унион Берлин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
3. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
4. Боруссия Д Заявка 15 9 1 5 31 - 19 28
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 15 6 7 2 22 - 17 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 15 5 6 4 30 - 22 21
11. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
12. Герта Заявка 15 4 4 7 23 - 25 16
13. Хоффенхайм Заявка 15 4 3 8 22 - 30 15
14. Вердер Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
15. Арминия Заявка 15 4 1 10 10 - 24 13
16. Кёльн Заявка 15 2 5 8 13 - 27 11
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 15 1 3 11 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
13. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 8 2 2 4 13 - 13 8
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
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Прогнозы 154
Унион Берлин 7.8% (12)
X 20.1% (31)
Байер Л 72.1% (111)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.30 5.60
Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.45 2.14
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.40 2.41
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 1.20 7.77
  5.90 1.65 3.89

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.70 1.28 2.85 1.43 1.92 1.89 1.53 2.55 1.36 3.15 1.13 6.00
10.50 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.55 1.11 5.40 1.02 9.00
1.19 4.60 1.42 2.85 1.22 4.20 1.04 10.00 2.17 1.79 1.03 12.00 1.73 2.18 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 10.07 1.08 5.90 1.03 9.70 1.02 12.50 0.00 18.00
1.82 2.09 1.52 2.66 2.33 1.66 1.82 2.08 1.58 2.49 1.39 3.16 1.50 2.72 2.04 1.86 1.31 3.70 1.58 2.50 1.55 2.62 1.27 4.02 1.12 7.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.92 1.83 1.42 2.75 1.10 6.40
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.17 5.34 1.08 6.41
1.48 2.77 1.27 3.90 1.69 2.25 1.45 2.88 1.51 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.75 1.42 1.73 2.04 1.20 4.30
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
3.70 1.27 2.44 1.48 1.60 2.22 1.23 3.71 1.15 4.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.50 1.28
Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Байер Л

Исход игры
Унион Берлин
7.8% (12)
Ничья
20.1% (31)
Байер Л
72.1% (111)
Тотал 2.5
Больше
74.34% (113)
Меньше
25.66% (39)
Обе команды забьют
Да
88.82% (135)
Нет
11.18% (17)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
48.1% (74)
1:1 Ничья
14.3% (22)
1:3 Байер Л
12.3% (19)
0:1 Байер Л
6.5% (10)
2:1 Унион Берлин
5.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:2 Байер Л
2.6% (4)
2:3 Байер Л
1.3% (2)
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