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Бавария
 
Позже

Стадион:
Фрайбург
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
29
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
17
Кюблер
Лукас
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
Бавария
4-2-3-1
Фрайбург
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 20 (4) 1.33
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.4
3. Сане Лерой 4 0.27
4. Гнабри Серж 4 0.27
5. Мусиала Джамал 3 0.2
6. Коман Кингсли 2 0.13
7. Киммих Йозуа 2 0.13
8. Горетцка Леон 2 0.13
9. Коста Дуглас 1 0.07
10. Алаба Давид 1 0.07
11. Зюле Никлас 1 0.07
12. Боатенг Жером 0 0
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.47
2. Петерсен Нильс 5 (1) 0.33
3. Шаллаи Роланд 4 0.27
4. Линхарт Филипп 3 0.2
5. Демирович Эрмедин 2 0.13
6. Хёлер Лукас 2 0.13
7. Хёфлер Николас 1 0.07
8. Сантамария Батист 1 0.07
9. Гульде Мануэль 1 0.07
10. Чон У-Ён 1 0.07
11. Шмид Жонатан 0 0
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 4 0
2. Боатенг Жером 3 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Левандовски Роберт 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Альфонсо Дэвис 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 4 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Квон Чхан Хун 2 0
4. Хёлер Лукас 2 0
5. Сантамария Батист 2 0
6. Линхарт Филипп 2 0
7. Темпельман Лино 2 0
8. Гульде Мануэль 1 0
9. Шмид Жонатан 1 0
10. Хайнц Доминик 1 0
11. Грифо Винченцо 1 0
12. Шаллаи Роланд 1 0
13. Демирович Эрмедин 1 0
14. Шлоттербек Кевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 8.7% (4) 13.04% (6) 23.91% (11) 19.57% (9) 15.22% (7) 19.57% (9)
 Фрайбург 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария
Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта
Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Бавария 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:3 Бавария Бундеслига Фрайбург 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Фрайбург Бундеслига Бавария 4:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига Фрайбург 2:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Фрайбург Бундеслига Бавария 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Бавария Бундеслига Фрайбург 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 7:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:2 Фрайбург Бундеслига Бавария 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 16 6 8 2 24 - 19 26
7. Боруссия М Заявка 16 6 7 3 30 - 26 25
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Вердер Заявка 16 4 6 6 19 - 24 18
13. Герта Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 16 1 4 11 15 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
6. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Всем привет! Приглашем вас на матч 16-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Фрайбургом". Вместе с вами футбол буду смотреть я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Бавария 98.6% (141)
X 0.7% (1)
Фрайбург 0.7% (1)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Фрайбург
1.28
7.06
9.60
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.50 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.26 6.60 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.95 10.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 7.00 12.50
  1.25 7.06 11.12

Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
8.00 1.08 3.65 1.29 2.12 1.73 1.72 2.13 1.50 2.60 1.22 4.30
7.20 1.05 6.50 1.08 3.46 1.29 2.83 1.43 2.11 1.81 1.68 2.19 1.46 2.64 1.28 3.40 1.17 4.30 1.06 6.90
7.30 1.07 6.40 1.07 3.75 1.30 3.10 1.42 2.17 1.79 1.97 1.97 1.76 2.23 1.52 2.70 1.30 3.90 1.23 4.40 1.11 7.00 1.09 7.60 1.01 12.50
3.81 1.29 2.46 1.59 2.12 1.77 1.92 1.97 1.69 2.26 1.56 2.55 1.46 2.82 1.20 4.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.50
4.95 1.18 3.76 1.27 1.94 1.86 1.50 2.59 1.28 3.64
3.50 1.30 1.99 1.82 1.49 2.75 1.29 3.60
3.90 1.29 2.54 1.56 2.05 1.85 1.76 2.15 1.48 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.80 1.08 2.60 1.46 1.95 1.80 1.53 2.41
5.50 1.15 2.65 1.48 1.89 1.91 1.51 2.56 1.26 3.85
2.44 1.52 1.82 1.92 1.47 2.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
1.59 2.26
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.40 1.29
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
2.55 1.48
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Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург

Исход игры
Бавария
98.6% (141)
Ничья
0.7% (1)
Фрайбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (99)
Меньше
29.79% (42)
Обе команды забьют
Да
52.48% (74)
Нет
47.52% (67)
Популярный счёт
3:1 Бавария
28.7% (41)
2:0 Бавария
28% (40)
3:0 Бавария
14.7% (21)
2:1 Бавария
11.9% (17)
4:1 Бавария
4.9% (7)
4:0 Бавария
2.8% (4)
3:2 Бавария
2.8% (4)
5:1 Бавария
2.1% (3)
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