Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Фрайбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|20 (4)
|1.33
|2.
|Мюллер Томас
|6 (1)
|0.4
|3.
|Сане Лерой
|4
|0.27
|4.
|Гнабри Серж
|4
|0.27
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.2
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.13
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.13
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.13
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.07
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.07
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0.07
|12.
|Боатенг Жером
|0
|0
|13.
|Сарр Буна
|0
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|15.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.47
|2.
|Петерсен Нильс
|5 (1)
|0.33
|3.
|Шаллаи Роланд
|4
|0.27
|4.
|Линхарт Филипп
|3
|0.2
|5.
|Демирович Эрмедин
|2
|0.13
|6.
|Хёлер Лукас
|2
|0.13
|7.
|Хёфлер Николас
|1
|0.07
|8.
|Сантамария Батист
|1
|0.07
|9.
|Гульде Мануэль
|1
|0.07
|10.
|Чон У-Ён
|1
|0.07
|11.
|Шмид Жонатан
|0
|0
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гнабри Серж
|4
|0
|2.
|Боатенг Жером
|3
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|5.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|7.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|4
|0
|2.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|3.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|4.
|Хёлер Лукас
|2
|0
|5.
|Сантамария Батист
|2
|0
|6.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|7.
|Темпельман Лино
|2
|0
|8.
|Гульде Мануэль
|1
|0
|9.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|10.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|11.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|12.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|13.
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|8.7% (4)
|13.04% (6)
|23.91% (11)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|Фрайбург
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария
Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта
Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Фрайбург 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Фрайбург Бундеслига Бавария 4:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига Фрайбург 2:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Фрайбург Бундеслига Бавария 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Бавария Бундеслига Фрайбург 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 7:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:2 Фрайбург Бундеслига Бавария 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 15
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 19
|28
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 17
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|30 - 22
|21
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|12.
|Герта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 25
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 30
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Арминия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|10 - 24
|13
|16.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|19 - 11
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург
Исход игры
Бавария
96.5% (55)
Ничья
3.5% (2)
Фрайбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (37)
Меньше
33.93% (19)
Обе команды забьют
Да
53.57% (30)
Нет
46.43% (26)
Популярный счёт
2:0 Бавария
29.8% (17)
3:1 Бавария
24.6% (14)
3:0 Бавария
14% (8)
2:1 Бавария
12.3% (7)
4:1 Бавария
5.3% (3)
3:2 Бавария
5.3% (3)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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