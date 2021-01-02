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Бавария
 
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Стадион:
Фрайбург

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 20 (4) 1.33
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.4
3. Сане Лерой 4 0.27
4. Гнабри Серж 4 0.27
5. Мусиала Джамал 3 0.2
6. Коман Кингсли 2 0.13
7. Киммих Йозуа 2 0.13
8. Горетцка Леон 2 0.13
9. Коста Дуглас 1 0.07
10. Алаба Давид 1 0.07
11. Зюле Никлас 1 0.07
12. Боатенг Жером 0 0
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.47
2. Петерсен Нильс 5 (1) 0.33
3. Шаллаи Роланд 4 0.27
4. Линхарт Филипп 3 0.2
5. Демирович Эрмедин 2 0.13
6. Хёлер Лукас 2 0.13
7. Хёфлер Николас 1 0.07
8. Сантамария Батист 1 0.07
9. Гульде Мануэль 1 0.07
10. Чон У-Ён 1 0.07
11. Шмид Жонатан 0 0
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 4 0
2. Боатенг Жером 3 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Левандовски Роберт 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Альфонсо Дэвис 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 4 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Квон Чхан Хун 2 0
4. Хёлер Лукас 2 0
5. Сантамария Батист 2 0
6. Линхарт Филипп 2 0
7. Темпельман Лино 2 0
8. Гульде Мануэль 1 0
9. Шмид Жонатан 1 0
10. Хайнц Доминик 1 0
11. Грифо Винченцо 1 0
12. Шаллаи Роланд 1 0
13. Демирович Эрмедин 1 0
14. Шлоттербек Кевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 8.7% (4) 13.04% (6) 23.91% (11) 19.57% (9) 15.22% (7) 19.57% (9)
 Фрайбург 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария
Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта
Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Бавария 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:3 Бавария Бундеслига Фрайбург 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Фрайбург Бундеслига Бавария 4:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига Фрайбург 2:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Фрайбург Бундеслига Бавария 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Бавария Бундеслига Фрайбург 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 7:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:2 Фрайбург Бундеслига Бавария 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
3. Байер Л Заявка 15 8 5 2 30 - 15 29
4. Боруссия Д Заявка 15 9 1 5 31 - 19 28
5. Унион Берлин Заявка 15 6 7 2 31 - 20 25
6. Вольфсбург Заявка 15 6 7 2 22 - 17 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 15 5 6 4 30 - 22 21
11. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
12. Герта Заявка 15 4 4 7 23 - 25 16
13. Хоффенхайм Заявка 15 4 3 8 22 - 30 15
14. Вердер Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
15. Арминия Заявка 15 4 1 10 10 - 24 13
16. Кёльн Заявка 15 2 5 8 13 - 27 11
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 15 1 3 11 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 8 3 4 1 19 - 11 13
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
13. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 8 2 2 4 13 - 13 8
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Бавария 96.5% (55)
    X 3.5% (2)
    Фрайбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Фрайбург
    1.25
    7.30
    12.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.23 7.00 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 7.30 11.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.23 7.00 12.50
      1.25 6.91 11.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.90 1.04 7.20 1.07 3.78 1.25 3.15 1.36 2.25 1.72 1.79 2.02 1.53 2.44 1.28 3.40 1.21 3.84 1.08 6.10
    8.20 1.07 7.30 1.07 3.90 1.29 3.20 1.41 2.26 1.69 2.05 1.82 1.84 2.03 1.55 2.48 1.31 3.85 1.23 3.85 1.11 6.10 1.09 6.60 1.01 12.00
    4.07 1.26 2.66 1.52 2.28 1.68 2.05 1.85 1.81 2.08 1.65 2.35 1.53 2.60 1.23 4.52
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    5.30 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
    3.50 1.30 2.03 1.80 1.51 2.75 1.32 3.40
    3.97 1.28 2.57 1.55 2.06 1.83 1.77 2.12 1.50 2.73
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    6.05 1.13 2.68 1.47 2.00 1.81 1.56 2.43 1.26 3.85
    2.70 1.49 2.02 1.74 1.57 2.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.33
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.47
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    Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург

    Исход игры
    Бавария
    96.5% (55)
    Ничья
    3.5% (2)
    Фрайбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.07% (37)
    Меньше
    33.93% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (30)
    Нет
    46.43% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    29.8% (17)
    3:1 Бавария
    24.6% (14)
    3:0 Бавария
    14% (8)
    2:1 Бавария
    12.3% (7)
    4:1 Бавария
    5.3% (3)
    3:2 Бавария
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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