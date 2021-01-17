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  3. Германия
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Шальке 04
0' 20'
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
20
Колашинац
Сеад
17
Стамбули
Бенжамен
8
Сердар
Суат
9
Раман
Бенито
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Matthew
Hoppe
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Шальке 04
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 11 (5) 0.69
2. Дост Бас 4 (1) 0.25
3. Камада Даити 2 0.13
4. Баркок Аймен 2 0.13
5. Ильзанкер Штефан 1 0.06
6. Абрахам Давид 1 0.06
7. Роде Себастьян 1 0.06
8. Юнес Амин 1 0.06
9. Цубер Стивен 0 0
10. Хинтереггер Мартин 0 0
11. Костич Филип 0 0
12. Соу Джибриль 0 0
13. Н'Дика Эван 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matthew Hoppe 3 0.19
2. Ют Марк 2 0.13
3. Раман Бенито 2 0.13
4. Арит Амин 1 0.06
5. Пасьенса Гонсало 1 0.06
6. Бурджеллаб Нассим 1 0.06
7. Тиау Малик 1 0.06
8. Ощипка Бастиан 0 0
9. Маскарель Омар 0 0
10. Сердар Суат 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Хасебе Макото 4 0
4. Соу Джибриль 4 0
5. Баркок Аймен 4 0
6. Дост Бас 3 0
7. Ильзанкер Штефан 3 0
8. Н'Дика Эван 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Хинтереггер Мартин 1 0
12. Костич Филип 1 0
13. Юнес Амин 1 0
14. Кор Доминик 1 0
15. Дурм Эрик 1 0
16. Туре Альмами 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Ют Марк 4 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Маскарель Омар 3 0
5. Стамбули Бенжамен 2 0
6. Скрибски Стивен 2 0
7. Раман Бенито 2 0
8. Пасьенса Гонсало 2 0
9. Сердар Суат 2 0
10. Арит Амин 2 0
11. Matthew Hoppe 2 0
12. Ферман Ральф 1 0
13. Ибишевич Ведад 1 0
14. Ощипка Бастиан 1 0
15. Настасич Матия 1 0
16. Бенталеб Набиль 1 0
17. Мендиль Хамза 1 0
18. Людевиг Килиан 1 0
19. Бурджеллаб Нассим 1 0
20. Тиау Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 4.35% (1) 26.09% (6) 21.74% (5) 4.35% (1) 34.78% (8) 8.7% (2)
 Шальке 04 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04 Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия
Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 3 2 48 - 25 36
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 16 6 8 2 24 - 19 26
7. Боруссия М Заявка 16 6 7 3 30 - 26 25
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 16 5 9 2 25 - 23 24
9. Фрайбург Заявка 16 6 5 5 29 - 26 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Вердер Заявка 16 4 6 6 19 - 24 18
13. Герта Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Шальке 04 0:0 Заявка 16 1 5 10 12 - 39 8
18. Майнц Заявка 16 1 4 11 15 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
6. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 6 0 11 - 9 12
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 8 0 3 5 5 - 26 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Айнтрахт Фр 84.5% (125)
X 9.5% (14)
Шальке 04 6.1% (9)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Шальке 04
1.55
4.70
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 4.40 6.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.52 4.70 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.60 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.30 5.80
  1.51 4.67 6.27

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.14 2.70 1.47 2.16 1.71 1.71 2.15 1.30 3.60 1.12 6.40
14.00 1.00 5.50 1.14 4.65 1.19 2.74 1.51 2.11 1.73 1.67 2.16 1.36 2.94 1.25 3.48 1.10 5.60 1.08 6.20 1.01 10.75
18.00 0.00 13.50 1.02 4.05 1.23 3.25 1.33 2.08 1.72 2.18 1.73 1.66 2.20 1.89 1.97 1.44 2.75 1.20 4.44 1.16 5.10 1.04 8.16 1.03 8.71 1.03 10.50 1.02 11.00
6.03 1.15 2.73 1.50 2.43 1.61 2.14 1.77 1.87 2.03 1.69 2.27 1.53 2.65 1.26 4.10 1.10 8.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.45 1.67 2.12 1.17 4.50
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
2.75 1.44 1.80 2.00 1.37 3.05 1.09 6.04 1.06 7.13
3.83 1.28 3.19 1.38 2.53 1.55 1.90 1.98 1.62 2.38 1.42 2.97 1.23 4.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.40 1.13 2.16 1.65 1.60 2.25 1.36 3.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.35 3.20
5.07 1.13 3.82 1.22 2.17 1.65 1.63 2.40 1.36 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.29
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
2.65 1.40
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04

Исход игры
Айнтрахт Фр
84.5% (125)
Ничья
9.5% (14)
Шальке 04
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (108)
Меньше
26.53% (39)
Обе команды забьют
Да
75.51% (111)
Нет
24.49% (36)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
49.3% (73)
2:0 Айнтрахт Фр
14.9% (22)
3:1 Айнтрахт Фр
9.5% (14)
1:0 Айнтрахт Фр
6.1% (9)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:2 Шальке 04
4.7% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:0 Айнтрахт Фр
2.7% (4)
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