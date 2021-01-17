Айнтрахт Фр
3:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Шальке 04
1:0
28' ГолАндре Силва
1:1
29' ГолMatthew Hoppe
2:1
72' ГолЙович Лука
87' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
3:1
90' ГолЙович Лука
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
31
Беккер
Тимо
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
28'
1:0
29'
62'
72'
2:1
87'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|12 (5)
|0.75
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.25
|3.
|Камада Даити
|2
|0.13
|4.
|Баркок Аймен
|2
|0.13
|5.
|Йович Лука
|2
|0.13
|6.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.06
|7.
|Абрахам Давид
|1
|0.06
|8.
|Роде Себастьян
|1
|0.06
|9.
|Юнес Амин
|1
|0.06
|10.
|Костич Филип
|0
|0
|11.
|Цубер Стивен
|0
|0
|12.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|13.
|Дурм Эрик
|0
|0
|14.
|Соу Джибриль
|0
|0
|15.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matthew Hoppe
|4
|0.25
|2.
|Ют Марк
|2
|0.13
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.13
|4.
|Арит Амин
|1
|0.06
|5.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.06
|6.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.06
|7.
|Тиау Малик
|1
|0.06
|8.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|9.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|10.
|Маскарель Омар
|0
|0
|11.
|Сердар Суат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Хасебе Макото
|4
|0
|4.
|Соу Джибриль
|4
|0
|5.
|Баркок Аймен
|4
|0
|6.
|Дост Бас
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|8.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|9.
|Камада Даити
|2
|0
|10.
|Цубер Стивен
|1
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|12.
|Костич Филип
|1
|0
|13.
|Юнес Амин
|1
|0
|14.
|Кор Доминик
|1
|0
|15.
|Дурм Эрик
|1
|0
|16.
|Туре Альмами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Ют Марк
|4
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|3
|0
|5.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|6.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|7.
|Раман Бенито
|2
|0
|8.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|9.
|Сердар Суат
|2
|0
|10.
|Арит Амин
|2
|0
|11.
|Matthew Hoppe
|2
|0
|12.
|Ферман Ральф
|1
|0
|13.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|14.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|15.
|Настасич Матия
|1
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|17.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|18.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|19.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|20.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|21.
|Тиау Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|34.62% (9)
|11.54% (3)
|Шальке 04
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =8 -5Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04 Последние 20 матчей: +6 =4 -10Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия
Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|48 - 25
|36
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|24 - 19
|26
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 24
|26
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|30 - 26
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 26
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|32 - 24
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 25
|19
|12.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 24
|18
|13.
|Герта
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 30
|16
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|15 - 34
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 42
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|8.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04
Исход игры
Айнтрахт Фр
84.5% (125)
Ничья
9.5% (14)
Шальке 04
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (108)
Меньше
26.53% (39)
Обе команды забьют
Да
75.51% (111)
Нет
24.49% (36)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
49.3% (73)
2:0 Айнтрахт Фр
14.9% (22)
3:1 Айнтрахт Фр
9.5% (14)
1:0 Айнтрахт Фр
6.1% (9)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:2 Шальке 04
4.7% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:0 Айнтрахт Фр
2.7% (4)
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