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Корнелья
 
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Корнелья
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Корнелья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alex Pla 1 1
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Врсалько Шиме 1 1
2. Лемар Тома 1 1
3. Санчес Рикард 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корнелья 0 0 0 0 100% (1) 0
 Атлетико М 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Корнелья Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Корнелья 0:1 Барселона-2 Марино 0:1 Корнелья Бадалона 3:0 Корнелья Эспаньол-2 1:0 Корнелья
Корнелья 0:0 Льягостера Лерида 2:3 Корнелья Корнелья 1:0 Оспиталет Корнелья 3:0 Олот Корнелья 2:2 ФК Андорра Прат 1:0 Корнелья Кастельон 1:0 Корнелья Атлетико Балеарес 0:1 Корнелья УД Ибица 1:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико Леванте Вильярреал-2 0:0 Корнелья Корнелья 0:0 Прат Эхеа 0:1 Корнелья Корнелья 1:1 Химнастик Бадалона 0:2 Корнелья Корнелья 1:0 Эспаньол-2
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче
CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители испанского футбола! На связи Корнелья-де-Льобрегат, что в провинции Барселоны, именно здесь и пройдет один из матчей 1/32 финала Кубка Испании, в котором "Корнелья" сыграет с мадридским "Атлетико". Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Корнелья - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 142
Корнелья 1.4% (2)
X 0% (0)
Атлетико М 98.6% (140)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Корнелья
Ничья
Атлетико М
17.00
7.50
1.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 7.50 1.20
Бонус: 10 000 ₽ 17.00 7.00 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 6.80 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 6.90 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Корнелья» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Корнелья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Корнелья» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.00 1.15 2.48 1.50 1.97 1.78 1.60 2.24 1.59 2.26 1.25 3.75 1.09 6.60
3.82 1.22 2.38 1.54 1.91 1.87 1.61 2.43 1.31 3.38 1.22 4.00 1.08 6.55
11.50 1.01 4.90 1.15 3.85 1.22 2.39 1.50 1.90 1.79 1.69 2.10 1.60 2.33 1.77 1.98 1.30 3.35 1.21 3.90 1.08 6.40 1.07 6.50 1.02 11.50 1.01 11.00 1.01 12.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.17 4.70
2.52 1.51 1.61 2.28 1.24 3.96
2.44 1.49 1.63 2.20 1.23 3.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.06 1.71 1.52 2.42 1.32 3.20
3.60 1.28 1.99 1.80 1.48 2.61 1.40 2.90
1.96 1.75 1.47 2.50 1.29 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.41 1.53
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.40 1.14
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.10 1.20
Где смотреть матч Корнелья - Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Корнелья - Атлетико М

Исход игры
Корнелья
1.4% (2)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
98.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.71% (78)
Меньше
44.29% (62)
Обе команды забьют
Да
17.14% (24)
Нет
82.86% (116)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
38% (54)
0:3 Атлетико М
27.5% (39)
1:3 Атлетико М
9.2% (13)
0:4 Атлетико М
7.7% (11)
1:2 Атлетико М
4.9% (7)
0:1 Атлетико М
4.9% (7)
0:5 Атлетико М
2.8% (4)
1:4 Атлетико М
1.4% (2)
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