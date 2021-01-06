Корнелья
Позже
Атлетико М
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alex Pla
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Врсалько Шиме
|1
|1
|2.
|Лемар Тома
|1
|1
|3.
|Санчес Рикард
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Корнелья
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Атлетико М
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Корнелья Последние 20 матчей: +10 =5 -5Корнелья 0:1 Барселона-2 Марино 0:1 Корнелья Бадалона 3:0 Корнелья Эспаньол-2 1:0 Корнелья
Корнелья 0:0 Льягостера Лерида 2:3 Корнелья Корнелья 1:0 Оспиталет Корнелья 3:0 Олот Корнелья 2:2 ФК Андорра Прат 1:0 Корнелья Кастельон 1:0 Корнелья Атлетико Балеарес 0:1 Корнелья УД Ибица 1:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико Леванте Вильярреал-2 0:0 Корнелья Корнелья 0:0 Прат Эхеа 0:1 Корнелья Корнелья 1:1 Химнастик Бадалона 0:2 Корнелья Корнелья 1:0 Эспаньол-2
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче
CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Корнелья» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Корнелья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Корнелья» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Корнелья - Атлетико М
Исход игры
Корнелья
1.4% (2)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
98.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.71% (78)
Меньше
44.29% (62)
Обе команды забьют
Да
17.14% (24)
Нет
82.86% (116)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
38% (54)
0:3 Атлетико М
27.5% (39)
1:3 Атлетико М
9.2% (13)
0:4 Атлетико М
7.7% (11)
1:2 Атлетико М
4.9% (7)
0:1 Атлетико М
4.9% (7)
0:5 Атлетико М
2.8% (4)
1:4 Атлетико М
1.4% (2)
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