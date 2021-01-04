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Корнелья
 
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Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Корнелья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alex Pla 1 1
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Врсалько Шиме 1 1
2. Лемар Тома 1 1
3. Санчес Рикард 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корнелья 0 0 0 0 100% (1) 0
 Атлетико М 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Корнелья Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Корнелья 0:1 Барселона-2 Марино 0:1 Корнелья Бадалона 3:0 Корнелья Эспаньол-2 1:0 Корнелья
Корнелья 0:0 Льягостера Лерида 2:3 Корнелья Корнелья 1:0 Оспиталет Корнелья 3:0 Олот Корнелья 2:2 ФК Андорра Прат 1:0 Корнелья Кастельон 1:0 Корнелья Атлетико Балеарес 0:1 Корнелья УД Ибица 1:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико Леванте Вильярреал-2 0:0 Корнелья Корнелья 0:0 Прат Эхеа 0:1 Корнелья Корнелья 1:1 Химнастик Бадалона 0:2 Корнелья Корнелья 1:0 Эспаньол-2
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче
CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Корнелья - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Корнелья 2.8% (1)
    X 2.8% (1)
    Атлетико М 94.4% (34)
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    Где смотреть матч Корнелья - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Корнелья - Атлетико М

    Исход игры
    Корнелья
    2.8% (1)
    Ничья
    2.8% (1)
    Атлетико М
    94.4% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    14.29% (5)
    Нет
    85.71% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    38.9% (14)
    0:3 Атлетико М
    25% (9)
    0:4 Атлетико М
    5.6% (2)
    1:2 Атлетико М
    5.6% (2)
    0:5 Атлетико М
    5.6% (2)
    0:1 Атлетико М
    5.6% (2)
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