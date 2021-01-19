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Мускрон-Перювельз
0:0
Перерыв

Стадион:
Васланд-Беверен
0'
14' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
18' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
5
Агузуль
Саад
26
Сильвестре
Матиас
11
Мохамед
Димитри
8
Онана
Жан
6
Хочко
Дени
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
7
Олинга
Фабрис
20
Да
Кошта
Нуну
1
Яккерс
Нордин
23
Тчаха
Серж
37
Виейра
Мигел
5
Бастианс
Феликс
26
Вукотич
Александар
52
Схрейверс
Юр
18
Хейманс
Дан
6
Бертоне
Леонардо
4
Манджек
Жорж
99
Фрай
Микаэль
17
Койта
Абубакари
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Васланд-Беверен
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.23
2. Табеку Серж 3 0.14
3. Бакич Марко 2 0.09
4. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.09
5. Шадаш Бруну 1 0.05
6. Фараж Имад 1 0.05
7. Онана Жан 1 0.05
8. Олинга Фабрис 1 0.05
9. Сильвестре Матиас 1 0.05
10. Мохамед Димитри 1 (1) 0.05
11. Агузуль Саад 0 0
Васланд-Беверен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хейманс Дан 7 0.32
2. Койта Абубакари 7 0.32
3. Фрай Микаэль 3 (1) 0.14
4. Эффорд Джозеф 2 0.09
5. Синани Данел 2 0.09
6. Альбанезе Алессандро 1 0.05
7. Бертоне Леонардо 1 0.05
8. Схрейверс Юр 1 0.05
9. Вуйтенс Дрис 1 0.05
10. Сюла Дин 1 0.05
11. Вукотич Александар 1 0.05
12. Вигель Андреас 0 0
13. Вукчевич Андрия 0 0
14. Бизимана Джихад 0 0
15. Тчаха Серж 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Сиранни Алессандро 7 0
2. Онана Жан 4 1
3. Хочко Дени 4 1
4. Бакич Марко 5 0
5. Агузуль Саад 5 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Олинга Фабрис 3 0
8. Да Кошта Нуну 3 0
9. Коффи Херве 3 0
10. Табеку Серж 2 0
11. Сильвестре Матиас 1 0
12. Мохамед Димитри 1 0
13. Антонов Неманья 1 0
14. Бадибанга Бени 1 0
15. Шадаш Бруну 1 0
16. Брим Шарль-Андреас 1 0
17. Нландю Дарли 1 0
18. Капемба Освальдо Педро 1 0
Васланд-Беверен
# Игрок      
1. Вукотич Александар 7 1
2. Вигель Андреас 5 0
3. Вуйтенс Дрис 4 0
4. Фрай Микаэль 4 0
5. Кауфриз Максимилиано 2 1
6. Бертоне Леонардо 3 0
7. Хейманс Дан 3 0
8. Альбанезе Алессандро 3 0
9. Вукчевич Андрия 2 0
10. Манджек Жорж 1 0
11. Яккерс Нордин 1 0
12. Виейра Мигел 1 0
13. Сюла Дин 1 0
14. Схрейверс Юр 1 0
15. Бизимана Джихад 1 0
16. Койта Абубакари 1 0
17. Хаммас Амин 1 0
18. Эффорд Джозеф 1 0
19. Мертенс Йенте 1 0
20. Гамбоа Алексис 1 0
21. Схонбарт Брендан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 5.56% (1) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 38.89% (7)
 Васланд-Беверен 14.81% (4) 3.7% (1) 7.41% (2) 29.63% (8) 14.81% (4) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем Стандард 3:1 Васланд-Беверен Генк 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:3 Антверпен
Гент 3:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 0:2 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:0 Остенде Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:4 Гент Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Васланд-Беверен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Первый дивизион А
Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Васланд-Беверен 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Васланд-Беверен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:0 Васланд-Беверен Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 21 14 3 4 43 - 13 45
2. Генк Заявка 21 11 5 5 43 - 27 38
3. Антверпен Заявка 21 10 4 7 34 - 30 34
4. Шарлеруа Заявка 21 10 3 8 32 - 26 33
5. Остенде Заявка 21 9 5 7 30 - 26 32
6. АХ Лёвен Заявка 21 9 5 7 36 - 34 32
7. Андерлехт Заявка 21 8 8 5 30 - 25 32
8. Стандард Заявка 21 8 7 6 26 - 22 31
9. Зульте-Варегем Заявка 21 9 3 9 32 - 35 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 21 9 3 9 41 - 45 30
11. Кортрейк Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
12. Эйпен Заявка 21 6 9 6 26 - 33 27
13. Гент Заявка 21 8 2 11 29 - 29 26
14. Мехелен Заявка 21 7 5 9 32 - 36 26
15. Сент-Трюйден Заявка 21 6 5 10 27 - 34 23
16. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 22 5 6 11 18 - 31 21
17. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 22 5 5 12 27 - 47 20
18. Серкль Брюгге Заявка 21 6 1 14 27 - 37 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
5. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
6. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
7. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
12. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
13. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 11 13
14. Эйпен Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
15. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
16. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
4. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
5. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
6. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
7. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
8. Стандард Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
9. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
10. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 23 13
11. АХ Лёвен Заявка 10 3 3 4 20 - 21 12
12. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Серкль Брюгге Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Сиранни Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Да Кошта Нуну получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мускрон-Перювельз
Ничья
Васланд-Беверен
2.51
3.72
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 2.65 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.72 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 2.28 4.30
  2.51 2.42 4.17

Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Васланд-Беверен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Васланд-Беверен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Васланд-Беверен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 8.10 1.05 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.94 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 10.25
3.15 1.33 2.12 1.67 1.50 2.48 1.17 4.70 2.15 1.70 1.12 5.55 1.72 2.12 1.02 11.00 1.01 12.60 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 9.80 1.01 11.00 0.00 16.00
2.92 1.42 2.29 1.65 1.76 2.12 1.53 2.57 1.34 3.30 1.34 3.35 1.55 2.52 1.42 2.93 1.71 2.19 1.50 2.67 1.34 3.38 1.12 6.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.93 1.87 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.27 3.78 1.14 5.79 1.29 3.57 1.59 2.44 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.80 1.44 1.72 2.06 1.27 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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