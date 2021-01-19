Мускрон-Перювельз
0:0
Перерыв
Стадион: Stade Le Cannonier
Васланд-Беверен
14' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
18' Желтая карточкаСиранни Алессандро
16
Коффи
Херве
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
23
Тчаха
Серж
37
Виейра
Мигел
52
Схрейверс
Юр
18
Хейманс
Дан
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нландю ДарлиПолузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тчаха СержЗащитник
-
37 Виейра МигелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Схрейверс ЮрЗащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хаммас АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicky Hayen
Ход матча
14'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.23
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.14
|3.
|Бакич Марко
|2
|0.09
|4.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.09
|5.
|Шадаш Бруну
|1
|0.05
|6.
|Фараж Имад
|1
|0.05
|7.
|Онана Жан
|1
|0.05
|8.
|Олинга Фабрис
|1
|0.05
|9.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.05
|10.
|Мохамед Димитри
|1 (1)
|0.05
|11.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хейманс Дан
|7
|0.32
|2.
|Койта Абубакари
|7
|0.32
|3.
|Фрай Микаэль
|3 (1)
|0.14
|4.
|Эффорд Джозеф
|2
|0.09
|5.
|Синани Данел
|2
|0.09
|6.
|Альбанезе Алессандро
|1
|0.05
|7.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.05
|8.
|Схрейверс Юр
|1
|0.05
|9.
|Вуйтенс Дрис
|1
|0.05
|10.
|Сюла Дин
|1
|0.05
|11.
|Вукотич Александар
|1
|0.05
|12.
|Вигель Андреас
|0
|0
|13.
|Вукчевич Андрия
|0
|0
|14.
|Бизимана Джихад
|0
|0
|15.
|Тчаха Серж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|7
|0
|2.
|Онана Жан
|4
|1
|3.
|Хочко Дени
|4
|1
|4.
|Бакич Марко
|5
|0
|5.
|Агузуль Саад
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|8.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|9.
|Коффи Херве
|3
|0
|10.
|Табеку Серж
|2
|0
|11.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|12.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|13.
|Антонов Неманья
|1
|0
|14.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|15.
|Шадаш Бруну
|1
|0
|16.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|17.
|Нландю Дарли
|1
|0
|18.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вукотич Александар
|7
|1
|2.
|Вигель Андреас
|5
|0
|3.
|Вуйтенс Дрис
|4
|0
|4.
|Фрай Микаэль
|4
|0
|5.
|Кауфриз Максимилиано
|2
|1
|6.
|Бертоне Леонардо
|3
|0
|7.
|Хейманс Дан
|3
|0
|8.
|Альбанезе Алессандро
|3
|0
|9.
|Вукчевич Андрия
|2
|0
|10.
|Манджек Жорж
|1
|0
|11.
|Яккерс Нордин
|1
|0
|12.
|Виейра Мигел
|1
|0
|13.
|Сюла Дин
|1
|0
|14.
|Схрейверс Юр
|1
|0
|15.
|Бизимана Джихад
|1
|0
|16.
|Койта Абубакари
|1
|0
|17.
|Хаммас Амин
|1
|0
|18.
|Эффорд Джозеф
|1
|0
|19.
|Мертенс Йенте
|1
|0
|20.
|Гамбоа Алексис
|1
|0
|21.
|Схонбарт Брендан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|Васланд-Беверен
|14.81% (4)
|3.7% (1)
|7.41% (2)
|29.63% (8)
|14.81% (4)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем Стандард 3:1 Васланд-Беверен Генк 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:3 Антверпен
Гент 3:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 0:2 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:0 Остенде Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:4 Гент Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Васланд-Беверен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Васланд-Беверен 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Васланд-Беверен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:0 Васланд-Беверен Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|43 - 13
|45
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Антверпен
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|34 - 30
|34
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|32 - 26
|33
|5.
|Остенде
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 26
|32
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|36 - 34
|32
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 25
|32
|8.
|Стандард
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|41 - 45
|30
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|12.
|Эйпен
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|26 - 33
|27
|13.
|Гент
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 29
|26
|14.
|Мехелен
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|32 - 36
|26
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 34
|23
|16.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|18 - 31
|21
|17.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 47
|20
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|27 - 37
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|13.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|5.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|6.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|7.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|8.
|Стандард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|9.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 23
|13
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|20 - 21
|12
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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