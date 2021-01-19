Мускрон-Перювельз
1:1
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Васланд-Беверен
14' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
18' Желтая карточкаСиранни Алессандро
66' Желтая карточкаВиейра Мигел
79' Желтая карточкаОнана Жан
1:0
89' ГолАгузуль Саад
90' Желтая карточкаКиринен Роббе
1:1
90' ГолФрай Микаэль
16
Коффи
Херве
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
23
Тчаха
Серж
37
Виейра
Мигел
52
Схрейверс
Юр
18
Хейманс
Дан
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нландю ДарлиПолузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тчаха СержЗащитник
-
37 Виейра МигелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Схрейверс ЮрЗащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хаммас АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicky Hayen
Ход матча
14'
66'
79'
89'
1:0
90'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.23
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.14
|3.
|Бакич Марко
|2
|0.09
|4.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.09
|5.
|Шадаш Бруну
|1
|0.05
|6.
|Фараж Имад
|1
|0.05
|7.
|Онана Жан
|1
|0.05
|8.
|Олинга Фабрис
|1
|0.05
|9.
|Агузуль Саад
|1
|0.05
|10.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.05
|11.
|Мохамед Димитри
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хейманс Дан
|7
|0.32
|2.
|Койта Абубакари
|7
|0.32
|3.
|Фрай Микаэль
|4 (1)
|0.18
|4.
|Эффорд Джозеф
|2
|0.09
|5.
|Синани Данел
|2
|0.09
|6.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.05
|7.
|Альбанезе Алессандро
|1
|0.05
|8.
|Схрейверс Юр
|1
|0.05
|9.
|Вуйтенс Дрис
|1
|0.05
|10.
|Сюла Дин
|1
|0.05
|11.
|Вукотич Александар
|1
|0.05
|12.
|Вигель Андреас
|0
|0
|13.
|Вукчевич Андрия
|0
|0
|14.
|Бизимана Джихад
|0
|0
|15.
|Тчаха Серж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|7
|0
|2.
|Онана Жан
|5
|1
|3.
|Хочко Дени
|4
|1
|4.
|Бакич Марко
|5
|0
|5.
|Агузуль Саад
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|8.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|9.
|Коффи Херве
|3
|0
|10.
|Табеку Серж
|2
|0
|11.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|12.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|13.
|Антонов Неманья
|1
|0
|14.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|15.
|Шадаш Бруну
|1
|0
|16.
|Киринен Роббе
|1
|0
|17.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|18.
|Нландю Дарли
|1
|0
|19.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вукотич Александар
|7
|1
|2.
|Вигель Андреас
|5
|0
|3.
|Вуйтенс Дрис
|4
|0
|4.
|Фрай Микаэль
|4
|0
|5.
|Кауфриз Максимилиано
|2
|1
|6.
|Бертоне Леонардо
|3
|0
|7.
|Хейманс Дан
|3
|0
|8.
|Альбанезе Алессандро
|3
|0
|9.
|Виейра Мигел
|2
|0
|10.
|Вукчевич Андрия
|2
|0
|11.
|Манджек Жорж
|1
|0
|12.
|Яккерс Нордин
|1
|0
|13.
|Сюла Дин
|1
|0
|14.
|Схрейверс Юр
|1
|0
|15.
|Бизимана Джихад
|1
|0
|16.
|Койта Абубакари
|1
|0
|17.
|Хаммас Амин
|1
|0
|18.
|Эффорд Джозеф
|1
|0
|19.
|Мертенс Йенте
|1
|0
|20.
|Гамбоа Алексис
|1
|0
|21.
|Схонбарт Брендан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|42.11% (8)
|Васланд-Беверен
|14.29% (4)
|3.57% (1)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|14.29% (4)
|32.14% (9)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем Стандард 3:1 Васланд-Беверен Генк 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:3 Антверпен
Гент 3:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 0:2 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:0 Остенде Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:4 Гент Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Васланд-Беверен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Васланд-Беверен 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Васланд-Беверен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:0 Васланд-Беверен Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|43 - 13
|45
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Андерлехт
|1:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|31 - 25
|35
|4.
|Антверпен
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|34 - 30
|34
|5.
|Шарлеруа
|0:1 Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 27
|33
|6.
|Остенде
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 26
|32
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|36 - 34
|32
|8.
|Стандард
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|41 - 45
|30
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|12.
|Эйпен
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|26 - 33
|27
|13.
|Гент
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 29
|26
|14.
|Мехелен
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|32 - 36
|26
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 34
|23
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 32
|21
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|28 - 48
|20
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|27 - 37
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1:0 Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 6
|25
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|14.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|4.
|Шарлеруа
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|5.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|6.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|7.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|8.
|Стандард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|9.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|20 - 21
|12
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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