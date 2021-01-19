Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Вест Бромвич
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
27
О'Ши
Дара
19
Сойерс
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
-
24 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Филд СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эдвардс КайлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|5
|0.28
|2.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.22
|3.
|Антонио Майкл
|4
|0.22
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.17
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.11
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.11
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.06
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Джонсон Бен
|1
|0.06
|10.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|11.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|13.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|14.
|Масуаку Артур
|0
|0
|15.
|Райс Деклан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|3 (2)
|0.17
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.11
|3.
|Робинсон Каллум
|2
|0.11
|4.
|Галлахер Конор
|2
|0.11
|5.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.06
|6.
|Бартли Кайл
|1
|0.06
|7.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.06
|8.
|Диангана Грэди
|1
|0.06
|9.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|3
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|3.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|4.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|5.
|Соучек Томаш
|2
|0
|6.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|7.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|8.
|Ноубл Марк
|1
|0
|9.
|Антонио Майкл
|1
|0
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|11.
|Масуаку Артур
|1
|0
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|5
|0
|2.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|3.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|0
|5.
|Перейра Матеус
|1
|1
|6.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|8.
|Гиббс Киран
|0
|1
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Бартли Кайл
|1
|0
|11.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|12.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|13.
|О'Ши Дара
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|0
|34.78% (8)
|Вест Бромвич
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|0
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 4
Вест Бромвич 4:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 4:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 24
|37
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 13
|35
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|33 - 21
|35
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|37 - 21
|34
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|10.
|Арсенал
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 19
|27
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 22
|16
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|14 - 41
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 11
|23
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 15
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Вест Бромвич
Исход игры
Вест Хэм
86.1% (130)
Ничья
11.3% (17)
Вест Бромвич
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.35% (78)
Меньше
47.65% (71)
Обе команды забьют
Да
61.07% (91)
Нет
38.93% (58)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
42.4% (64)
1:0 Вест Хэм
26.5% (40)
1:1 Ничья
9.9% (15)
2:0 Вест Хэм
9.9% (15)
3:1 Вест Хэм
2.6% (4)
3:2 Вест Хэм
2% (3)
3:0 Вест Хэм
1.3% (2)
1:2 Вест Бромвич
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!