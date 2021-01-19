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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
9
Бенрахма
Саид
30
Антонио
Майкл
1
Джонстон
Сэм
27
О'Ши
Дара
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
3
Гиббс
Киран
8
Ливермор
Джейк
19
Сойерс
Ромен
12
Перейра
Матеус
18
Галлахер
Конор
13
Гросицки
Камил
7
Робинсон
Каллум
Вест Хэм
4-2-3-1
Вест Бромвич
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 5 0.28
2. Боуэн Джаррод 4 0.22
3. Антонио Майкл 4 0.22
4. Алле Себастьян 3 0.17
5. Форнальс Пабло 2 0.11
6. Огбонна Анджело 2 0.11
7. Лансини Мануэль 1 0.06
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.06
9. Джонсон Бен 1 0.06
10. Крессуэлл Арон 0 0
11. Цоуфал Владимир 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
13. Фредерикс Райан 0 0
14. Масуаку Артур 0 0
15. Райс Деклан 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 3 (2) 0.17
2. Аджайи Олувасемилого 2 0.11
3. Робинсон Каллум 2 0.11
4. Галлахер Конор 2 0.11
5. Ферлонг Дарнелл 1 0.06
6. Бартли Кайл 1 0.06
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.06
8. Диангана Грэди 1 0.06
9. Филлипс Мэтт 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 3 0
2. Ярмоленко Андрей 2 0
3. Фредерикс Райан 2 0
4. Цоуфал Владимир 2 0
5. Соучек Томаш 2 0
6. Форнальс Пабло 2 0
7. Фабьянски Лукаш 1 0
8. Ноубл Марк 1 0
9. Антонио Майкл 1 0
10. Лансини Мануэль 1 0
11. Масуаку Артур 1 0
12. Бальбуэна Фабиан 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 5 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Аджайи Олувасемилого 3 0
5. Перейра Матеус 1 1
6. Иванович Бранислав 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
12. Ахерн-Грант Карлан 1 0
13. О'Ши Дара 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 0 34.78% (8)
 Вест Бромвич 30.77% (4) 23.08% (3) 0 30.77% (4) 0 15.38% (2)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 4
Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Кубок Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 4:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 4:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 4 3 34 - 24 37
2. Манчестер Сити Заявка 17 10 5 2 29 - 13 35
3. Лестер Заявка 18 11 2 5 33 - 21 35
4. Ливерпуль Заявка 18 9 7 2 37 - 21 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
10. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
11. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 19 - 7 20
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Лестер Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 9 7 2 0 22 - 11 23
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 8 - 15 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Игровой день в АПЛ начнется сегодня поединком между "Вест Хэмом" и "Вест Бромвичем". Хоть на разных полюсах турнирной таблицы находятся команды, матч обещает быть интересным. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Вест Хэм 86.1% (130)
X 11.3% (17)
Вест Бромвич 2.6% (4)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Вест Бромвич
1.61
4.50
6.40
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.10 6.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.61 4.50 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.33 6.40

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.05 8.50 1.06 4.10 1.24 3.00 1.39 2.10 1.74 1.66 2.24 1.44 2.80 1.16 5.00 1.17 5.20 1.06 9.80
10.25 1.01 9.40 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.11 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.10 1.68 1.48 2.55 1.12 5.80
3.15 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 2.80 1.40 1.82 1.92 1.23 3.90
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Вест Хэм - Вест Бромвич онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм - Вест Бромвич

Исход игры
Вест Хэм
86.1% (130)
Ничья
11.3% (17)
Вест Бромвич
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.35% (78)
Меньше
47.65% (71)
Обе команды забьют
Да
61.07% (91)
Нет
38.93% (58)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
42.4% (64)
1:0 Вест Хэм
26.5% (40)
1:1 Ничья
9.9% (15)
2:0 Вест Хэм
9.9% (15)
3:1 Вест Хэм
2.6% (4)
3:2 Вест Хэм
2% (3)
3:0 Вест Хэм
1.3% (2)
1:2 Вест Бромвич
1.3% (2)
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