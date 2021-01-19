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Лестер
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
2
Джастин
Джеймс
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
11
Олбрайтон
Марк
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
21
Чилуэлл
Бен
29
Хаверц
Кай
17
Ковачич
Матео
19
Маунт
Мэйсон
20
Хадсон-Одои
Каллум
9
Абрахам
Тэмми
10
Пулишич
Кристиан
Лестер
4-2-3-1
Челси
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.61
2. Барнс Харви 6 0.33
3. Мэддисон Джеймс 5 0.28
4. Тилеманс Юри 4 (2) 0.22
5. Кастань Тимоти 1 0.06
6. Прает Деннис 1 0.06
7. Джастин Джеймс 1 0.06
8. Перес Айосе 1 0.06
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Эванс Джонни 0 0
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Менди Нампалис 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.33
2. Вернер Тимо 4 0.22
3. Зума Курт 4 0.22
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.17
5. Жиру Оливье 3 0.17
6. Чилуэлл Бен 2 0.11
7. Маунт Мэйсон 2 0.11
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.11
9. Силва Тьяго 2 0.11
10. Зиеш Хаким 1 0.06
11. Хаверц Кай 1 0.06
12. Джеймс Рис II 1 0.06
13. Пулишич Кристиан 1 0.06
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Мэддисон Джеймс 3 0
6. Джастин Джеймс 3 0
7. Фофана Уэсли 3 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Ндиди Уилфред 2 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 5 0
2. Аспиликуэта Сесар 3 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Джеймс Рис II 3 0
5. Кристенсен Андреас 1 1
6. Зиеш Хаким 2 0
7. Маунт Мэйсон 2 0
8. Жиру Оливье 1 0
9. Алонсо Маркос 1 0
10. Ковачич Матео 1 0
11. Зума Курт 1 0
12. Чилуэлл Бен 1 0
13. Пулишич Кристиан 1 0
14. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 6.67% (2) 13.33% (4) 20% (6) 13.33% (4) 10% (3) 36.67% (11)
 Челси 6.25% (2) 15.63% (5) 6.25% (2) 15.63% (5) 21.88% (7) 34.38% (11)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря
Челси Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла
Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья

Последние игры между собой

Лестер: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Лестер 0:1 Челси Кубок Лестер 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Челси Премьер-лига
Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 4 3 34 - 24 37
2. Манчестер Сити Заявка 17 10 5 2 29 - 13 35
3. Лестер Заявка 18 11 2 5 33 - 21 35
4. Ливерпуль Заявка 18 9 7 2 37 - 21 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм 2:1 Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
9. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
10. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
11. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич 1:2 Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 19 - 7 20
3. Вест Хэм 2:1 Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
6. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Лестер Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич 1:2 Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 9 7 2 0 22 - 11 23
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм 2:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 8 - 15 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
19. Вест Бромвич 1:2 Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.40 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.45 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 3.56 2.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.60 2.65
  2.79 3.45 2.68

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 8.50 1.06 3.95 1.27 3.05 1.40 2.00 1.82 1.59 2.38 1.40 3.05 1.18 4.70 1.14 5.80 1.06 8.50 1.05 10.00
9.50 1.02 8.70 1.04 3.88 1.24 3.10 1.37 2.03 1.93 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.40
12.00 1.02 8.50 1.05 3.65 1.27 3.00 1.39 2.01 1.83 1.80 2.08 1.58 2.45 1.38 3.00 1.17 4.90 1.12 5.70 1.03 9.20 1.02 9.90 0.00 17.50
4.12 1.26 3.16 1.40 2.41 1.63 2.05 1.87 1.81 2.09 1.59 2.50 1.48 2.68 1.39 3.17 1.14 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.99 1.76 1.44 2.70 1.10 6.20
3.00 1.39 2.03 1.79 1.50 2.59 1.15 5.35 1.11 6.50
2.00 1.79 1.47 2.75 1.15 5.50
3.17 1.40 2.61 1.55 2.06 1.85 1.66 2.35 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.78 1.97 1.21 4.20
4.30 1.22 3.00 1.39 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.25
3.10 1.37 1.82 1.93 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
1.67 2.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.30 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.90 1.38
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Прогнозы на матч Лестер - Челси

Исход игры
Лестер
32.4% (46)
Ничья
39.4% (56)
Челси
28.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
89.36% (126)
Нет
10.64% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (50)
2:1 Лестер
25.4% (36)
1:2 Челси
21.8% (31)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:0 Лестер
4.2% (6)
0:1 Челси
3.5% (5)
2:0 Лестер
2.1% (3)
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