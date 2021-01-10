Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.61
|2.
|Барнс Харви
|6
|0.33
|3.
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.28
|4.
|Тилеманс Юри
|4 (2)
|0.22
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.06
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.06
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.06
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.06
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Эванс Джонни
|0
|0
|11.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|12.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.33
|2.
|Вернер Тимо
|4
|0.22
|3.
|Зума Курт
|4
|0.22
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.17
|5.
|Жиру Оливье
|3
|0.17
|6.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.11
|7.
|Маунт Мэйсон
|2
|0.11
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.11
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.11
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.06
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.06
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|4
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|3
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|3
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|10.
|Перес Айосе
|1
|0
|11.
|Варди Джейми
|1
|0
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|5
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|5.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|6.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|7.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|8.
|Жиру Оливье
|1
|0
|9.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|10.
|Ковачич Матео
|1
|0
|11.
|Зума Курт
|1
|0
|12.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|14.
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|10% (3)
|36.67% (11)
|Челси
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|34.38% (11)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря
Челси Последние 20 матчей: +11 =5 -4Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла
Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья
Последние игры между собой
Лестер: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|33 - 21
|35
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|5.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 29
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 22
|16
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|14 - 41
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|12.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер - Челси
Исход игры
Лестер
30.6% (15)
Ничья
34.7% (17)
Челси
34.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (27)
Меньше
43.75% (21)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (15)
1:2 Челси
28.6% (14)
2:1 Лестер
20.4% (10)
1:0 Лестер
6.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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