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Лестер
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.61
2. Барнс Харви 6 0.33
3. Мэддисон Джеймс 5 0.28
4. Тилеманс Юри 4 (2) 0.22
5. Кастань Тимоти 1 0.06
6. Прает Деннис 1 0.06
7. Джастин Джеймс 1 0.06
8. Перес Айосе 1 0.06
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Эванс Джонни 0 0
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Менди Нампалис 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.33
2. Вернер Тимо 4 0.22
3. Зума Курт 4 0.22
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.17
5. Жиру Оливье 3 0.17
6. Чилуэлл Бен 2 0.11
7. Маунт Мэйсон 2 0.11
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.11
9. Силва Тьяго 2 0.11
10. Зиеш Хаким 1 0.06
11. Хаверц Кай 1 0.06
12. Джеймс Рис II 1 0.06
13. Пулишич Кристиан 1 0.06
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Мэддисон Джеймс 3 0
6. Джастин Джеймс 3 0
7. Фофана Уэсли 3 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Ндиди Уилфред 2 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 5 0
2. Аспиликуэта Сесар 3 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Джеймс Рис II 3 0
5. Кристенсен Андреас 1 1
6. Зиеш Хаким 2 0
7. Маунт Мэйсон 2 0
8. Жиру Оливье 1 0
9. Алонсо Маркос 1 0
10. Ковачич Матео 1 0
11. Зума Курт 1 0
12. Чилуэлл Бен 1 0
13. Пулишич Кристиан 1 0
14. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 6.67% (2) 13.33% (4) 20% (6) 13.33% (4) 10% (3) 36.67% (11)
 Челси 6.25% (2) 15.63% (5) 6.25% (2) 15.63% (5) 21.88% (7) 34.38% (11)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря
Челси Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла
Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья

Последние игры между собой

Лестер: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Лестер 0:1 Челси Кубок Лестер 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Челси Премьер-лига
Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Лестер Заявка 18 11 2 5 33 - 21 35
3. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
4. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
10. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 22 - 29 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Лестер Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Кристал Пэлас Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
14. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лестер 30.6% (15)
    X 34.7% (17)
    Челси 34.7% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Челси
    3.28
    3.62
    2.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.50 2.25
    Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.62 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.55 2.30
      3.11 3.59 2.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.01 9.10 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.12 1.88 1.61 2.31 1.36 3.04 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.80
    13.50 1.02 9.50 1.05 3.95 1.23 3.10 1.37 2.08 1.80 1.86 2.01 1.63 2.35 1.41 2.90 1.19 4.70 1.14 5.20 1.03 9.10 1.02 9.70 0.00 16.00
    4.14 1.24 2.44 1.57 2.05 1.78 1.84 2.01 1.61 2.35 1.48 2.68 1.40 2.98 1.14 5.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.39 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
    2.06 1.76 1.47 2.65 1.15 5.10
    3.25 1.35 2.68 1.48 2.11 1.76 1.66 2.25 1.47 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.32 3.38 1.22 4.25
    3.00 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.25
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
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    Прогнозы на матч Лестер - Челси

    Исход игры
    Лестер
    30.6% (15)
    Ничья
    34.7% (17)
    Челси
    34.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (27)
    Меньше
    43.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (15)
    1:2 Челси
    28.6% (14)
    2:1 Лестер
    20.4% (10)
    1:0 Лестер
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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