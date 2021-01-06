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  3. Кубок Либертадорес: 1/2 финала
Ривер Плейт
0:3
Конец матча
Палмейрас
0'
0:1
27' Гол
Roni III
30' Желтая карточка
Гомес Густаво
43' Желтая карточка
Patrick Carreiro
0:2
47' Гол
Адриано Луис
49' Желтая карточка
Данило
60' Красная карточка
Карраскаль Хорхе
0:3
62' Гол
Винья Матиас
63' Желтая карточка
Борре Рафаэль
77' Желтая карточка
Понцио Леонардо
81' Желтая карточка
Emerson2
90' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
90'+6
Ривер Плейт
Палмейрас

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас
Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Patrick Carreiro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Roni бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.65 3.60 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.72 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.05 2.25
  12.75 5.93 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.95 1.37 2.22 1.61 1.66 2.14 1.24 3.80 1.07 7.20
8.00 1.04 6.85 1.07 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.22 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40
6.10 1.12 4.90 1.17 4.44 1.20 3.15 1.35 1.88 1.92 1.82 1.97 1.35 3.15 2.20 4.44 1.42 2.85 1.22 4.20 1.03 12.00 1.03 12.00 0.00 21.00
7.78 1.10 3.14 1.38 2.66 1.50 3.39 1.33 2.30 1.65 1.90 1.97 1.64 2.31 3.00 1.40 2.13 1.75 1.85 2.00 1.54 2.52 1.23 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.71 2.06 1.34 3.10 1.07 7.60
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
1.72 2.10 1.19 4.60 1.11 6.50 1.08 7.77 1.06 8.80
2.45 1.56 2.01 1.83 1.55 2.47 1.36 3.16 1.55 2.47 1.32 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.34 1.56 1.56 2.33 1.14 5.20
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.44 1.57 1.59 2.26 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.85 1.25
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