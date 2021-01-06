Ривер Плейт
0:3
Конец матча
Палмейрас
0:1
27' ГолRoni III
30' Желтая карточкаГомес Густаво
43' Желтая карточкаPatrick Carreiro
0:2
47' ГолАдриано Луис
49' Желтая карточкаДанило
60' Красная карточкаКарраскаль Хорхе
0:3
62' ГолВинья Матиас
63' Желтая карточкаБорре Рафаэль
77' Желтая карточкаПонцио Леонардо
81' Желтая карточкаEmerson2
90' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
11 Roni IIIНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Breno LopesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Luan IV
-
3 Emerson2
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
27'
0:1
30'
43'
47'
0:2
49'
60'
62'
0:3
63'
71'
77'
81'
88'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =5 -1Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас
Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас
Победитель
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