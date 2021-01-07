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  3. Копа Судамерикана: 1/2 финала
Велес Сарсфилд
0:1
Первый тайм: 45'
Ланус
0'
4' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
26' Желтая карточка
Lautaro Morales
0:0
27' Не забитый пенальти
Cristian Alberto Tarragona
0:1
39' Гол
Жозе Густаво Санд
45'
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
27
Pablo
Galdames
II
5
Ортега
Франсиско
10
Agustin
Bouzat
8
Alvares
Ricardo1
7
Адриан
Рикардо
11
Дженсон
Лукас
18
Cristian
Alberto
Tarragona
17
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Alexis
Perez
25
Alexandro
Bernabei
27
Nicolas
Orsini
19
Факундо
Киньон
13
Tomas
Belmonte
8
Де
Ла
Вега
Педро
9
Жозе
Густаво
Санд
7
Акоста
Лаутаро
Велес Сарсфилд
Ланус

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс
Ланус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Патронато де Парана 1:1 Ланус Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус
Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ланус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Копа де ла Суперлига Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Копа де ла Суперлига Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Суперлига
Ланус 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Ланус 2:0 Велес Сарсфилд Примера Ланус 1:0 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Ланус 0:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Ланус 0:1 Велес Сарсфилд Примера Ланус 1:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 1:0 Ланус Примера Ланус 3:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ланус Примера Ланус 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:2 Ланус Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ланус Примера Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Ланус 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Ланус Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Ланус Примера А
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ланус
1.97
4.30
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.30 8.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.89 3.35 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.46 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.55 4.10

Самый высокий коэффициент на матч «Велес Сарсфилд» – «Ланус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Велес Сарсфилд» – «Ланус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.06 3.05 1.35 2.32 1.56 1.70 2.08 1.26 3.65 1.08 6.80
8.40 1.03 7.40 1.07 2.99 1.37 2.31 1.61 1.75 2.19 1.36 3.15 1.26 3.70 1.08 6.50 1.05 7.10
8.50 1.03 7.00 1.08 3.05 1.37 2.20 1.67 2.27 1.59 1.95 1.85 1.73 2.11 1.36 3.00 1.25 3.90 1.10 6.50 1.08 7.77 1.01 12.50 0.00 14.50 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.74 2.02 1.35 3.05 1.07 7.40
2.83 1.43 1.83 1.98 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
2.65 1.47 1.75 2.08 1.35 3.10 1.09 6.70 1.06 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.45 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.45 1.53 1.60 2.25 1.21 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.82
1.95 1.86
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.50 1.27
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