Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Ланус
3' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
26' Желтая карточкаLautaro Morales
0:0
27' Не забитый пенальтиCristian Alberto Tarragona
0:1
39' ГолЖозе Густаво Санд
61' Желтая карточкаОртега Франсиско
81' Желтая карточкаДе Ла Вега Педро
84' Желтая карточкаМанкуэльо Федерико
90' Желтая карточкаPablo Galdames II
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Julian Aude
-
-
14 Lucas Vera
-
-
-
40 Jose Gomez I
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
26'
27'
39'
61'
81'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс
Ланус Последние 20 матчей: +6 =5 -9Патронато де Парана 1:1 Ланус Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус
Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ланус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ланус 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Ланус 2:0 Велес Сарсфилд Примера Ланус 1:0 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Ланус 0:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Ланус 0:1 Велес Сарсфилд Примера Ланус 1:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 1:0 Ланус Примера Ланус 3:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ланус Примера Ланус 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:2 Ланус Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ланус Примера Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Ланус 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Ланус Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Ланус Примера А
Победитель
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