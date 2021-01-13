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  3. Кубок Либертадорес: 1/2 финала
Палмейрас
0:2
Первый тайм: 45+'
Ривер Плейт
0'
17' Желтая карточка
Диас Пауло
19' Желтая карточка
Данило
0:1
29' Гол
Рохас Роберт
40' Желтая карточка
Эмпереур Алан
0:2
44' Гол
Борре Рафаэль
45'+1
Палмейрас
Ривер Плейт

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино
Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди
Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ривер Плейт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Кубок Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Палмейрас
Ничья
Ривер Плейт
3.70
5.19
2.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.25 2.10
Бонус: 10 000 ₽ 3.00 3.45 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.66 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.60 2.08
  10.31 5.19 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.90 1.23 2.95 1.37 1.98 1.77 1.61 2.30 1.41 2.80 1.15 5.00
10.00 1.01 9.10 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.13 1.87 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.90
7.00 1.09 5.30 1.15 2.52 1.52 1.87 1.92 2.14 1.71 1.48 2.63 1.81 2.00 1.20 4.44 1.15 5.30 1.04 10.00 1.03 12.00 1.04 9.40 1.03 9.70 0.00 16.00
3.65 1.30 2.91 1.43 2.49 1.56 2.99 1.41 2.32 1.64 2.02 1.84 1.71 2.19 1.53 2.57 1.37 3.20 1.13 6.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.04 1.72 1.47 2.60 1.11 5.80
3.04 1.38 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
1.72 2.10 1.17 4.90 1.10 6.80 1.13 5.30 1.08 7.77
2.61 1.50 2.15 1.72 1.67 2.24 1.43 2.86 1.51 2.58 1.29 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 2.55 1.47 1.79 1.93 1.23 3.95
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.75 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.90 1.38
Где смотреть матч Палмейрас 0:2 Ривер Плейт онлайн

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