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Политехника Яссы
0:1
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
21' Желтая карточка
Попадюк Дору
28' Желтая карточка
Enriko Papa
0:1
89' Гол
Фили Реалдо
90'+4
12
Бранеску
Лорентиу
19
Оня
Рэзван
23
Фрасинеску
Козмин
6
Попа
Рэзван
24
Бушу
Сорин
26
Andrei
Moise
18
Де
Ириондо
Мануэль
8
Пассалья
Хуан
Пабло
7
Попадюк
Дору
9
Займович
Дженан
90
Калкан
Андреас
13
Ганкич
Гидает
19
Патаке
Андрей
2
Харуц
Денис
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
67
Enriko
Papa
8
Родригес
Хонатан
II
10
Онгенда
Эрвин
9
Аль-Мавас
Махмуд
21
David-Marian
Croitoru
15
Ашковски
Стефан
Политехника Яссы
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 9 (3) 0.53
2. Дуганджич Марко 2 0.12
3. Фили Реалдо 2 0.12
4. Флореску Эдуард 2 (1) 0.12
5. Офусу Риги 1 0.06
6. Роман Михай IV 1 0.06
7. Andrei Tircoveanu 1 0.06
8. Киндриш Андрей 1 0.06
9. Чимпану Джордже 1 0.06
10. Патаке Андрей 0 0
11. Хольцманн Марсель 0 0
12. Туту Юссеф 0 0
13. Цигэнашу Александр 0 0
14. Родригес Хонатан II 0 0
15. Sekou Camara2 0 0

Карточки

Политехника Яссы
# Игрок      
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 6 1
2. Онгенда Эрвин 4 1
3. Киндриш Андрей 4 1
4. Шерони Алин 4 0
5. Каскини Баутиста 2 1
6. Роман Михай IV 3 0
7. Харуц Денис 3 0
8. Флореску Эдуард 3 0
9. Adrian Moescu 1 1
10. Ашковски Стефан 2 0
11. Кейта Амиду 2 0
12. Andrei Tircoveanu 2 0
13. Дуганджич Марко 1 0
14. Пап Эдуард 1 0
15. Ганкич Гидает 1 0
16. Enriko Papa 1 0
17. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Политехника Яссы 0 0 0 0 0 0
 Ботошани 5% (1) 15% (3) 20% (4) 15% (3) 20% (4) 25% (5)

Предыдущие игры

Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы
Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца
Ботошани Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра
Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани

Последние игры между собой

Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Ботошани: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Ботошани 4:0 Политехника Яссы Первая лига Ботошани 2:1 Политехника Яссы Первая лига Политехника Яссы 0:3 Ботошани Первая лига Политехника Яссы 0:2 Ботошани Лига 1
Ботошани 3:0 Политехника Яссы Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 16 12 1 3 40 - 15 37
2. ЧФР Клуж Заявка 17 11 4 2 22 - 7 37
3. Университатя Крайова Заявка 17 10 4 3 20 - 10 34
4. Сепси Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Академика Клинчени Заявка 17 6 8 3 17 - 13 26
6. Киндия Тырговиште Заявка 17 6 6 5 14 - 13 24
7. Ботошани Заявка 17 5 6 6 22 - 23 21
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 17 6 2 9 22 - 27 20
9. Динамо Бухарест Заявка 17 5 4 8 20 - 19 19
10. Вииторул Констанца Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
11. УТА Арад Заявка 16 4 6 6 13 - 25 18
12. Астра Заявка 17 4 5 8 22 - 25 17
13. Германнштадт Заявка 17 3 7 7 17 - 25 16
14. Волунтари Заявка 16 4 3 9 20 - 27 15
15. Политехника Яссы Заявка 16 4 3 9 16 - 35 15
16. Арджеш Заявка 17 3 6 8 16 - 25 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
3. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Университатя Крайова Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
5. Сепси Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
6. Вииторул Констанца Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
7. Волунтари Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
9. Киндия Тырговиште Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
10. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
11. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
12. Арджеш Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14. Политехника Яссы Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Ботошани Заявка 8 1 4 3 8 - 8 7
16. УТА Арад Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Университатя Крайова Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
4. ФКСБ Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. Ботошани Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
7. УТА Арад Заявка 8 3 3 2 8 - 11 12
8. Академика Клинчени Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
9. Динамо Бухарест Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Астра Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
12. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
13. Политехника Яссы Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
14. Вииторул Констанца Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Арджеш Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Волунтари Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 3.00 3.10 2.37
  7.90 1.36 5.13

Самый высокий коэффициент на матч «Политехника Яссы» – «Ботошани» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Политехника Яссы» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботошани» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Политехника Яссы» – «Ботошани», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
7.40 1.07 2.95 1.37 2.23 1.61 1.66 2.14 1.45 2.65 1.24 3.80 1.07 7.20
1.41 2.99 1.22 4.35 1.35 3.29 1.56 2.48 1.40 3.01 1.37 3.15 1.38 3.09 1.85 2.02 1.64 2.31 1.47 2.74 1.45 2.87 1.25 4.13 1.10 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5
2.55 1.48 1.68 2.10 1.33 3.15 1.07 7.60
1.17 5.11 1.33 3.29 1.10 6.83 1.42 2.87 1.35 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.50 1.27 2.39 1.54 1.58 2.30 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.86
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
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