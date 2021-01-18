Политехника Яссы
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Ботошани
21' Желтая карточкаПопадюк Дору
28' Желтая карточкаEnriko Papa
0:1
89' ГолФили Реалдо
19
Оня
Рэзван
24
Бушу
Сорин
26
Andrei
Moise
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Бушу СоринЗащитник
-
26 Andrei MoiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
29 Стан Антонио
-
-
-
-
16 Бос Левенте
-
22 Гайтан Пабло
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Marian TarsaПолузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|9 (3)
|0.53
|2.
|Дуганджич Марко
|2
|0.12
|3.
|Фили Реалдо
|2
|0.12
|4.
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.12
|5.
|Офусу Риги
|1
|0.06
|6.
|Роман Михай IV
|1
|0.06
|7.
|Andrei Tircoveanu
|1
|0.06
|8.
|Киндриш Андрей
|1
|0.06
|9.
|Чимпану Джордже
|1
|0.06
|10.
|Патаке Андрей
|0
|0
|11.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|12.
|Туту Юссеф
|0
|0
|13.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|14.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|15.
|Sekou Camara2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|6
|1
|2.
|Онгенда Эрвин
|4
|1
|3.
|Киндриш Андрей
|4
|1
|4.
|Шерони Алин
|4
|0
|5.
|Каскини Баутиста
|2
|1
|6.
|Роман Михай IV
|3
|0
|7.
|Харуц Денис
|3
|0
|8.
|Флореску Эдуард
|3
|0
|9.
|Adrian Moescu
|1
|1
|10.
|Ашковски Стефан
|2
|0
|11.
|Кейта Амиду
|2
|0
|12.
|Andrei Tircoveanu
|2
|0
|13.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|14.
|Пап Эдуард
|1
|0
|15.
|Ганкич Гидает
|1
|0
|16.
|Enriko Papa
|1
|0
|17.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Политехника Яссы
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ботошани
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
Предыдущие игры
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =5 -9Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы
Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца
Ботошани Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра
Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани
Последние игры между собой
Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Ботошани: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|40 - 15
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|22 - 7
|37
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|20 - 10
|34
|4.
|Сепси
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|14 - 13
|24
|7.
|Ботошани
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 27
|20
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 19
|19
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|11.
|УТА Арад
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 25
|18
|12.
|Астра
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 25
|17
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 25
|16
|14.
|Волунтари
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 27
|15
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 35
|15
|16.
|Арджеш
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 25
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|3.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Университатя Крайова
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|5.
|Сепси
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|7.
|Волунтари
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|11.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Ботошани
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|Ботошани
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|7.
|УТА Арад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Астра
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Арджеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Волунтари
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 10 000 ₽
|3.00
|3.10
|2.37
|
|7.90
|1.36
|5.13
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