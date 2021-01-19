Вииторул Констанца
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Центральный (Овидиу)
ФКСБ
1:0
17' ПенальтиМатей Космин
34' Желтая карточкаАртян Андрей
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
89
Adrian
Sut
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Раду БобокЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиНападающий
- Нападающий
-
93 Gabriel Buta
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
89 Adrian SutПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
17'
1:0
34'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|7
|0.44
|2.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.25
|3.
|Чобану Андрей
|3 (1)
|0.19
|4.
|Добросавлевичи Алин
|2
|0.13
|5.
|Мэцан Александру
|1
|0.06
|6.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.06
|7.
|Касап Карло
|1
|0.06
|8.
|Матей Космин
|1 (1)
|0.06
|9.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|10.
|Эли Лопес
|0
|0
|11.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|12.
|Раду Бобок
|0
|0
|13.
|Ганя Джордже
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|13 (1)
|0.76
|2.
|Тэнасе Флорин
|11 (3)
|0.65
|3.
|Кристя Юлиан
|4
|0.24
|4.
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.18
|5.
|Олару Дариус
|3
|0.18
|6.
|Буш Сержиу
|2 (1)
|0.12
|7.
|Коман Флоринел
|1
|0.06
|8.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.06
|9.
|Andrei Istrate
|1
|0.06
|10.
|Octavian Popescu
|0
|0
|11.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|12.
|Радунович Ристо
|0
|0
|13.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|14.
|Симон Габриэл
|0
|0
|15.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чобану Андрей
|4
|0
|2.
|Артян Андрей
|2
|1
|3.
|Гицэ Вирджил
|2
|1
|4.
|Янку Габриэль
|3
|0
|5.
|Дюссо Дамьен
|3
|0
|6.
|Гастаньяга Йон
|3
|0
|7.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|8.
|Кожокару Валентин
|1
|1
|9.
|Матей Космин
|2
|0
|10.
|Бензар Ромарио
|2
|0
|11.
|Младен Себастьян
|2
|0
|12.
|Мэцан Александру
|2
|0
|13.
|Лукассен Кевин
|1
|0
|14.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|15.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|16.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|17.
|Тордой Арпад
|1
|0
|18.
|Ганя Джордже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|4
|0
|2.
|Панцыру Ионуц
|4
|0
|3.
|Крецу Валентин
|3
|0
|4.
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|5.
|Олару Дариус
|1
|1
|6.
|Octavian Popescu
|2
|0
|7.
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|8.
|Коман Флоринел
|2
|0
|9.
|Попеску Овидиу
|2
|0
|10.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|11.
|Ман Деннис
|2
|0
|12.
|Буш Сержиу
|1
|0
|13.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|14.
|Бузьюк Александру
|1
|0
|15.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|16.
|Влад Даниэл
|1
|0
|17.
|Adrian Sut
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|ФКСБ
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|33.33% (13)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +5 =8 -7УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани
Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца
ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =1 -5ФКСБ 3:0 Астра ФКСБ 1:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ
ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
ФКСБ: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
ФКСБ 1:2 Вииторул Констанца Лига 1 ФКСБ 2:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:4 ФКСБ Первая лига Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 ФКСБ 2:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 3:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:3 ФКСБ Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 ФКСБ Кубок Вииторул Констанца 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0:1 Заявка
|17
|12
|1
|4
|40 - 16
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|22 - 7
|37
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|20 - 10
|34
|4.
|Сепси
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|14 - 13
|24
|7.
|Вииторул Констанца
|1:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|8.
|Ботошани
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 25
|21
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 27
|20
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 19
|19
|12.
|Астра
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 25
|17
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 25
|16
|14.
|Политехника Яссы
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 35
|15
|15.
|Волунтари
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|20 - 28
|15
|16.
|Арджеш
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 25
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0:1 Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|3.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|6.
|Сепси
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|Волунтари
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|11.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Ботошани
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|4.
|ФКСБ
|0:1 Заявка
|9
|5
|0
|4
|15 - 12
|15
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|7.
|Ботошани
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Астра
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|14.
|Вииторул Констанца
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Арджеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Волунтари
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
Победитель
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