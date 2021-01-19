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Вииторул Констанца
2:2
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
1:0
17' Пенальти
Матей Космин
34' Желтая карточка
Артян Андрей
55' Желтая карточка
Раду Бобок
1:1
56' Пенальти
Тэнасе Флорин
59' Желтая карточка
Младен Себастьян
1:2
70' Гол в свои ворота
Дюссо Дамьен
2:2
73' Гол
Эли Лопес
78' Желтая карточка
Бузьюк Александру
90' Желтая карточка
Кожокару Валентин
90'+4
12
Кожокару
Валентин
4
Дюссо
Дамьен
5
Младен
Себастьян
21
Добросавлевичи
Алин
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
17
Чобану
Андрей
27
Эли
Лопес
42
Лукассен
Кевин
20
Мэцан
Александру
99
Влад
Даниэл
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
89
Adrian
Sut
37
Octavian
Popescu
98
Ман
Деннис
7
Коман
Флоринел
10
Тэнасе
Флорин
Вииторул Констанца
ФКСБ

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 7 0.44
2. Янку Габриэль 4 (1) 0.25
3. Чобану Андрей 3 (1) 0.19
4. Добросавлевичи Алин 2 0.13
5. Мэцан Александру 1 0.06
6. Эли Лопес 1 0.06
7. Гастаньяга Йон 1 0.06
8. Касап Карло 1 0.06
9. Матей Космин 1 (1) 0.06
10. Дюссо Дамьен 0 0
11. Ганя Джордже 0 0
12. Де Нойер Брадлей 0 0
13. Раду Бобок 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 13 (1) 0.76
2. Тэнасе Флорин 12 (4) 0.71
3. Кристя Юлиан 4 0.24
4. Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.18
5. Олару Дариус 3 0.18
6. Буш Сержиу 2 (1) 0.12
7. Коман Флоринел 1 0.06
8. Вынэ Йонуц 1 0.06
9. Andrei Istrate 1 0.06
10. Octavian Popescu 0 0
11. Попеску Овидиу 0 0
12. Радунович Ристо 0 0
13. Бузьюк Александру 0 0
14. Симон Габриэл 0 0
15. Панцыру Ионуц 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Чобану Андрей 4 0
2. Кожокару Валентин 2 1
3. Артян Андрей 2 1
4. Гицэ Вирджил 2 1
5. Янку Габриэль 3 0
6. Дюссо Дамьен 3 0
7. Младен Себастьян 3 0
8. Гастаньяга Йон 3 0
9. Добросавлевичи Алин 3 0
10. Матей Космин 2 0
11. Бензар Ромарио 2 0
12. Мэцан Александру 2 0
13. Лукассен Кевин 1 0
14. Кицу Аурелиан 1 0
15. Кастанеда Хосе 1 0
16. Де Нойер Брадлей 1 0
17. Тордой Арпад 1 0
18. Раду Бобок 1 0
19. Ганя Джордже 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 4 0
2. Панцыру Ионуц 4 0
3. Крецу Валентин 3 0
4. Тэнасе Флорин 3 0
5. Олару Дариус 1 1
6. Octavian Popescu 2 0
7. Вынэ Йонуц 2 0
8. Бузьюк Александру 2 0
9. Коман Флоринел 2 0
10. Попеску Овидиу 2 0
11. Кристя Юлиан 2 0
12. Ман Деннис 2 0
13. Буш Сержиу 1 0
14. Эначе Габриэль 1 0
15. Моруцан Олимпиу 1 0
16. Влад Даниэл 1 0
17. Adrian Sut 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 15% (3) 10% (2) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4)
 ФКСБ 17.5% (7) 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 7.5% (3) 32.5% (13)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +5 =8 -7
УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани
Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца
ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
ФКСБ 3:0 Астра ФКСБ 1:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ
ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
ФКСБ: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 ФКСБ Лига 1
ФКСБ 1:2 Вииторул Констанца Лига 1 ФКСБ 2:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:4 ФКСБ Первая лига Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 ФКСБ 2:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 3:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:3 ФКСБ Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 ФКСБ Кубок Вииторул Констанца 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 17 12 2 3 42 - 17 38
2. ЧФР Клуж Заявка 17 11 4 2 22 - 7 37
3. Университатя Крайова Заявка 17 10 4 3 20 - 10 34
4. Сепси Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Академика Клинчени Заявка 17 6 8 3 17 - 13 26
6. Киндия Тырговиште Заявка 17 6 6 5 14 - 13 24
7. Ботошани Заявка 17 5 6 6 22 - 23 21
8. УТА Арад Заявка 17 5 6 6 14 - 25 21
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 17 6 2 9 22 - 27 20
10. Вииторул Констанца Заявка 16 4 7 5 21 - 23 19
11. Динамо Бухарест Заявка 17 5 4 8 20 - 19 19
12. Астра Заявка 17 4 5 8 22 - 25 17
13. Германнштадт Заявка 17 3 7 7 17 - 25 16
14. Политехника Яссы Заявка 16 4 3 9 16 - 35 15
15. Волунтари Заявка 17 4 3 10 20 - 28 15
16. Арджеш Заявка 17 3 6 8 16 - 25 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
3. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Университатя Крайова Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
5. Вииторул Констанца Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
6. Сепси Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
8. Волунтари Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
9. Киндия Тырговиште Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
10. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
11. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
12. Арджеш Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14. Политехника Яссы Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Ботошани Заявка 8 1 4 3 8 - 8 7
16. УТА Арад Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Университатя Крайова Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. ФКСБ Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
7. Ботошани Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
8. Академика Клинчени Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
9. Динамо Бухарест Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Астра Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
12. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
13. Политехника Яссы Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
14. Вииторул Констанца Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Арджеш Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Волунтари Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.95 3.50 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.64 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.62 2.95
  6.60 1.53 3.95

Самый высокий коэффициент на матч «Вииторул Констанца» – «ФКСБ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вииторул Констанца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ФКСБ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вииторул Констанца» – «ФКСБ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
3.65 1.26 2.85 1.39 1.92 1.82 1.53 2.40 1.36 3.00 1.13 5.40
9.80 1.01 8.70 1.03 3.54 1.27 2.82 1.42 1.97 1.90 1.52 2.50 1.34 3.10 1.14 5.00 1.10 5.65 1.02 9.30
7.50 1.07 5.80 1.11 4.30 1.18 3.05 1.35 2.06 1.76 2.95 1.37 1.70 2.15 1.95 1.80 1.42 2.75 1.12 5.55 1.77 1.97 1.20 4.20 1.11 5.80 0.00 16.50
3.94 1.27 3.25 1.35 2.23 1.68 2.66 1.50 2.18 1.71 1.69 2.22 1.44 2.84 1.66 2.27 1.49 2.69 1.63 2.33 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.96 1.79 1.44 2.70 1.10 6.20
3.04 1.37 2.02 1.78 1.48 2.61
2.20 1.62 1.42 2.75 1.47 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00
3.20 1.38 2.63 1.52 2.05 1.83 1.63 2.34 1.31 3.43 1.16 5.17 1.32 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.01 1.20 4.20
2.75 1.44 1.71 2.11 1.33 3.26
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
3.30 1.31
Где смотреть матч Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ онлайн

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